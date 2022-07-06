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«КАМАЗ» на «Шелковом пути»: три разные машины, четыре экипажа и пятый – с китайцами

Главный ралли-рейд лета стартует уже завтра

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«КАМАЗ» на «Шелковом пути»: три разные машины, четыре экипажа и пятый – с китайцами
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Сегодня в Астрахани прошли традиционные приготовления к ралли-рейду «Шелковый путь», старт первого спецучастка которого состоится уже завтра. Напомним, что в этом году марафон проходит исключительно по российской территории со стартом в Астрахани, заездом в Дагестан и Чечню и финишем в Москве.

Команда «КАМАЗ-Мастер» была допущена до марафона со всеми четырьмя экипажами. Два из них под предводительством пилотов Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова выступят на новых грузовиках серии К5, Андрей Каргинов стартует на машине с классической кабиной модели 43509 и, наконец, Сергей Куприянов отправится в путь на автомобиле с дизельным двигателем, в модификации под газомоторное топливо.

Накануне ралли-рейда участники смогли потренироваться на близлежащих к Астрахани участках. Напомним, что «Шелковый путь» стартовал из этого южнорусского города уже четыре раза и трижды в зачете грузовиков побеждали пилоты «КАМАЗ-Мастера». Лишь однажды первым финишировал знаменитый чешский гонщик Алеш Лопрайс.

Важно отметить, что несмотря на полностью российскую дистанцию ралли-рейда, «Шелковый путь» смог привлечь участников из более чем 20 стран мира. В частности, на одном из «КАМАЗов» в категории «Гранд тур» стартует смешанный русско-китайский экипаж в составе Хоу Хоннина, Шень Синя и бортинженера Роберта Аматыча.

Старт первого спецучастка состоится завтра в 12:00 по московскому времени. Motorsport.com будет освещать ход ралли-марафона в ежедневном режиме.

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