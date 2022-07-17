Гонщик КАМАЗа впервые выиграл «Шелковый путь» в абсолюте
Дмитрий Сотников одержал свою четвертую победу в ралли-рейде и вторую подряд
В Москве финишировали участники десятидневного ралли-рейда «Шелковый путь», который в этом году стартовал в Астрахани и прошел в том числе через Чечню и Дагестан. Победителем в зачете грузовиков и в абсолюте стал экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова.
Для Сотникова это вторая победа подряд и уже четвертая на «Шелковом пути». Больше в этом ралли не побеждал никто. Более того, это первый случай, когда экипаж на грузовике побеждает у внедорожников в абсолютном зачете.
В последний день ралли спецучасток составлял менее 120 километров. В таких условиях Сотников предпочел не рисковать, так как его лидерству могла угрожать только собственная ошибка. В итоге заезд выиграл партнер Сотникова по «КАМАЗ-мастеру» Андрей Каргинов, который в начале ралли потерял много времени и за призовые места уже не боролся. Вторым финишировал другой «камазовец» Эдуард Николаев, который завоевал серебро и по итогам всей гонки, Сотников в последний день пришел третьим, а четвертым стал Сергей Куприянов на газомоторном КАМАЗе.
В зачете внедорожников Владимиру Васильеву нужно было отыграть у Дениса Кротова чуть более двух минут, чтобы выиграть «Шелковый путь». К сожалению опытный пилот перестарался, вылетел в одном их поворотов, перевернулся и оторвал у своего BMW X5 колесо. Гонщик и его штурман не пострадали, но продолжить заезд не смогли, так что Кротов в итоге стал победителем.
Одной из главных сенсаций стала победа Никиты Мазепина в зачете мотовездеходов. Экс-пилот Формулы 1 дебютировал в ралли-рейдах и сходу завоевал первое место. В финальный день он стал вторым, дав выиграть своему опытному напарнику Сергею Карякину. При этом по итогам всей гонки Карякин занял лишь третье место, уступив менее минуты Армену Пузяну.
Итоговое положение в зачете грузовиков ралли «Шелковый путь»:
|Гонщик
|Машина
|Время
|Отставание
|1
|Дмитрий Сотников
|КАМАЗ
|31:27:28
|00:00:00
|2
|Эдуард Николаев
|КАМАЗ
|33:43:58
|01:16:30
|3
|Сергей Вязович
|МАЗ
|36:49:27
|05:21:59
|4
|Алексай Хлебов
|ГАЗ
|42:51:14
|11:23:46
|5
|Михаил Шкляев
|ГАЗ
|45:45:39
|14:18:11
|6
|Сергей Куприянов
|КАМАЗ
|47:59:50
|16:32:22
|7
|Александр Лагута
|ГАЗ
|69:07:34
|37:40:06
|8
|Андрей Каргинов
|КАМАЗ
|
69:12:59
|37:45:43
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