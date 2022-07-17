Гонщик КАМАЗа впервые выиграл «Шелковый путь» в абсолюте

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В Москве финишировали участники десятидневного ралли-рейда «Шелковый путь», который в этом году стартовал в Астрахани и прошел в том числе через Чечню и Дагестан. Победителем в зачете грузовиков и в абсолюте стал экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова.

Для Сотникова это вторая победа подряд и уже четвертая на «Шелковом пути». Больше в этом ралли не побеждал никто. Более того, это первый случай, когда экипаж на грузовике побеждает у внедорожников в абсолютном зачете.

В последний день ралли спецучасток составлял менее 120 километров. В таких условиях Сотников предпочел не рисковать, так как его лидерству могла угрожать только собственная ошибка. В итоге заезд выиграл партнер Сотникова по «КАМАЗ-мастеру» Андрей Каргинов, который в начале ралли потерял много времени и за призовые места уже не боролся. Вторым финишировал другой «камазовец» Эдуард Николаев, который завоевал серебро и по итогам всей гонки, Сотников в последний день пришел третьим, а четвертым стал Сергей Куприянов на газомоторном КАМАЗе.

В зачете внедорожников Владимиру Васильеву нужно было отыграть у Дениса Кротова чуть более двух минут, чтобы выиграть «Шелковый путь». К сожалению опытный пилот перестарался, вылетел в одном их поворотов, перевернулся и оторвал у своего BMW X5 колесо. Гонщик и его штурман не пострадали, но продолжить заезд не смогли, так что Кротов в итоге стал победителем.

Одной из главных сенсаций стала победа Никиты Мазепина в зачете мотовездеходов. Экс-пилот Формулы 1 дебютировал в ралли-рейдах и сходу завоевал первое место. В финальный день он стал вторым, дав выиграть своему опытному напарнику Сергею Карякину. При этом по итогам всей гонки Карякин занял лишь третье место, уступив менее минуты Армену Пузяну.

Итоговое положение в зачете грузовиков ралли «Шелковый путь»:

Гонщик Машина Время Отставание 1 Дмитрий Сотников КАМАЗ 31:27:28 00:00:00 2 Эдуард Николаев КАМАЗ 33:43:58 01:16:30 3 Сергей Вязович МАЗ 36:49:27 05:21:59 4 Алексай Хлебов ГАЗ 42:51:14 11:23:46 5 Михаил Шкляев ГАЗ 45:45:39 14:18:11 6 Сергей Куприянов КАМАЗ 47:59:50 16:32:22 7 Александр Лагута ГАЗ 69:07:34 37:40:06 8 Андрей Каргинов КАМАЗ 69:12:59 37:45:43