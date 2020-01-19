Глава «Росгонок» стал победителем ралли-марафона «Африка» через Сахару

С 2009 года, когда организаторы «Дакара» из-за террористических угроз решили проводить свою гонку в Южной Америке, искатели приключений ежегодно проводят собственный марафон по классическому маршруту через Сахару с финишем у Розового озера близ столицы Сенегала.

«Африка» редко привлекает внимание профессиональных команд, а вот частников на старт с каждым годом выходит все больше – в 2020-м их оказалось в общей сложности 120 экипажей.

После торжественного старта в Монако и переезда на пароме в Марокко участники добрались до мавританских песков, откуда взяли курс на Дакар. Общая дистанция составила 6500 км, разбитых на 12 этапов, причем устроители «Африки» взяли курс на сокращение дорожных секций и заявили об обновлении маршрута на 70%.

После частых смен лидера в первый дни к середине дистанции в лидерах утвердились три экипажа. Их преимущество над всеми остальными достигло почти трех с половиной часов, но сама тройка при этом умещалась в семь минут. Протокол возглавлял грузовик IVECO бельгийца Бувенса, следом шли Scania венгра Ковача и багги Mercedes француза Мартена (на «Африке» вся четырехколесная техника традиционно сведена в один зачет).

Вскоре экипаж Бувенса попал в аварию, а в мягких песках на второй части дистанции легкая багги имела преимущество над многотонным грузовиком, и к финишу Мартен оторвался на час с лишним, став победителем марафона.

Стоит отметить Томаша Томечека, который в одиночку проехал гонку на грузовой Tatra, показав пятый результат в общем зачете.

В «серийном» зачете внедорожников T2 сильнейшими стали россияне – глава «Росгонок» Алексей Титов, выступавший на пикапе Ford, возглавил классификацию, Андрей Сушенцов на Toyota расположился следом.

Заводская команда ГАЗа не без приключений добралась до финиша в полном составе. Болеслав Левицкий и Алексей Хлебов стали десятым и 12-м среди гонщиков на грузовиках.

В зачете мотоциклистов первенствовал итальянец Алессандро Боттури на Yamaha.

Результаты Africa Eco Race (объединенный зачет внедорожников, грузовиков и мотовездеходов)

Место Гонщик Машина Класс* Время/Отст. 1 Патрик Мартен Mercedes T1 (1) 49 ч 15:11 2. Миклош Ковач Scania T4 (1) + 1 ч 06:53 3. Кароли Фазекас Scania Т4 (2) + 4 ч 43:10 4. Бенуа Фретен Can-Am SSV (1) + 4 ч 43:42 5. Томаш Томечек Tatra T4 (3) + 5 ч 12:19 6. Патрис Этьен Can-Am SSV (2) + 6 ч 26:17 …11. Алексей Титов Ford T2 (1) + 9 ч 09:44 …32. Андрей Сушенцов Toyota T2 (2) + 41 ч 49:32 …39. Болеслав Левицкий ГАЗ Т4 (10) + 59 ч 56:23 …44. Алексей Хлебов ГАЗ Т4 (12) + 78 ч 36:38

*в скобках – место в классе