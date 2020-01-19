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Ралли-рейды / Africa Eco Race / Отчет о гонке

Глава «Росгонок» стал победителем ралли-марафона «Африка» через Сахару

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Глава «Росгонок» стал победителем ралли-марафона «Африка» через Сахару
Автор:
, Ответственный редактор
19 янв. 2020 г., 16:46

В столице Сенегала Дакаре финишировал внедорожный рейд Africa Eco Race, по итогам которого сильнейшим в одном из зачетов стал промоутер Гран При России Алексей Титов.

С 2009 года, когда организаторы «Дакара» из-за террористических угроз решили проводить свою гонку в Южной Америке, искатели приключений ежегодно проводят собственный марафон по классическому маршруту через Сахару с финишем у Розового озера близ столицы Сенегала. 

«Африка» редко привлекает внимание профессиональных команд, а вот частников на старт с каждым годом выходит все больше – в 2020-м их оказалось в общей сложности 120 экипажей. 

После торжественного старта в Монако и переезда на пароме в Марокко участники добрались до мавританских песков, откуда взяли курс на Дакар. Общая дистанция составила 6500 км, разбитых на 12 этапов, причем устроители «Африки» взяли курс на сокращение дорожных секций и заявили об обновлении маршрута на 70%.

После частых смен лидера в первый дни к середине дистанции в лидерах утвердились три экипажа. Их преимущество над всеми остальными достигло почти трех с половиной часов, но сама тройка при этом умещалась в семь минут. Протокол возглавлял грузовик IVECO бельгийца Бувенса, следом шли Scania венгра Ковача и багги Mercedes француза Мартена (на «Африке» вся четырехколесная техника традиционно сведена в один зачет).

Вскоре экипаж Бувенса попал в аварию, а в мягких песках на второй части дистанции легкая багги имела преимущество над многотонным грузовиком, и к финишу Мартен оторвался на час с лишним, став победителем марафона.

Стоит отметить Томаша Томечека, который в одиночку проехал гонку на грузовой Tatra, показав пятый результат в общем зачете. 

В «серийном» зачете внедорожников T2 сильнейшими стали россияне – глава «Росгонок» Алексей Титов, выступавший на пикапе Ford, возглавил классификацию, Андрей Сушенцов на Toyota расположился следом.

Заводская команда ГАЗа не без приключений добралась до финиша в полном составе. Болеслав Левицкий и Алексей Хлебов стали десятым и 12-м среди гонщиков на грузовиках. 

В зачете мотоциклистов первенствовал итальянец Алессандро Боттури на Yamaha.

Результаты Africa Eco Race (объединенный зачет внедорожников, грузовиков и мотовездеходов)

Место Гонщик Машина Класс* Время/Отст.
1 France Патрик Мартен Mercedes T1 (1) 49 ч 15:11
2. Hungary Миклош Ковач Scania T4 (1) + 1 ч 06:53
3. Hungary Кароли Фазекас Scania Т4 (2) + 4 ч 43:10
4. France Бенуа Фретен Can-Am SSV (1) + 4 ч 43:42
5. Czech Republic Томаш Томечек Tatra T4 (3) + 5 ч 12:19
6. France Патрис Этьен Can-Am SSV (2) + 6 ч 26:17
…11. Russian Federation Алексей Титов Ford T2 (1) + 9 ч 09:44
…32. Russian Federation Андрей Сушенцов Toyota T2 (2) + 41 ч 49:32
…39. Russian Federation Болеслав Левицкий ГАЗ Т4 (10) + 59 ч 56:23
…44. Russian Federation Алексей Хлебов ГАЗ Т4 (12) + 78 ч 36:38

*в скобках – место в классе

Слайдер
Список

Патрик Мартен и Лукас Мартен, Mercedes

Патрик Мартен и Лукас Мартен, Mercedes
1/7

Миклош Ковач, Ласло Ач и Петер Цегледи, Scania

Миклош Ковач, Ласло Ач и Петер Цегледи, Scania
2/7

Болеслав Левицкий и Станислав Долгов, ГАЗ

Болеслав Левицкий и Станислав Долгов, ГАЗ
3/7

Болеслав Левицкий и Станислав Долгов, ГАЗ

Болеслав Левицкий и Станислав Долгов, ГАЗ
4/7

Алексей Хлебов и Александр Лагута, ГАЗ

Алексей Хлебов и Александр Лагута, ГАЗ
5/7

Алексей Хлебов и Александр Лагута, ГАЗ

Алексей Хлебов и Александр Лагута, ГАЗ
6/7

Алексей Титов и Дмитрий Павлов, Ford

Алексей Титов и Дмитрий Павлов, Ford
7/7

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Серия Ралли-рейды
Этап Africa Eco Race
Автор Александр Кабановский

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