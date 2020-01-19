Глава «Росгонок» стал победителем ралли-марафона «Африка» через Сахару
В столице Сенегала Дакаре финишировал внедорожный рейд Africa Eco Race, по итогам которого сильнейшим в одном из зачетов стал промоутер Гран При России Алексей Титов.
С 2009 года, когда организаторы «Дакара» из-за террористических угроз решили проводить свою гонку в Южной Америке, искатели приключений ежегодно проводят собственный марафон по классическому маршруту через Сахару с финишем у Розового озера близ столицы Сенегала.
«Африка» редко привлекает внимание профессиональных команд, а вот частников на старт с каждым годом выходит все больше – в 2020-м их оказалось в общей сложности 120 экипажей.
После торжественного старта в Монако и переезда на пароме в Марокко участники добрались до мавританских песков, откуда взяли курс на Дакар. Общая дистанция составила 6500 км, разбитых на 12 этапов, причем устроители «Африки» взяли курс на сокращение дорожных секций и заявили об обновлении маршрута на 70%.
После частых смен лидера в первый дни к середине дистанции в лидерах утвердились три экипажа. Их преимущество над всеми остальными достигло почти трех с половиной часов, но сама тройка при этом умещалась в семь минут. Протокол возглавлял грузовик IVECO бельгийца Бувенса, следом шли Scania венгра Ковача и багги Mercedes француза Мартена (на «Африке» вся четырехколесная техника традиционно сведена в один зачет).
Вскоре экипаж Бувенса попал в аварию, а в мягких песках на второй части дистанции легкая багги имела преимущество над многотонным грузовиком, и к финишу Мартен оторвался на час с лишним, став победителем марафона.
Стоит отметить Томаша Томечека, который в одиночку проехал гонку на грузовой Tatra, показав пятый результат в общем зачете.
В «серийном» зачете внедорожников T2 сильнейшими стали россияне – глава «Росгонок» Алексей Титов, выступавший на пикапе Ford, возглавил классификацию, Андрей Сушенцов на Toyota расположился следом.
Заводская команда ГАЗа не без приключений добралась до финиша в полном составе. Болеслав Левицкий и Алексей Хлебов стали десятым и 12-м среди гонщиков на грузовиках.
В зачете мотоциклистов первенствовал итальянец Алессандро Боттури на Yamaha.
Результаты Africa Eco Race (объединенный зачет внедорожников, грузовиков и мотовездеходов)
|Место
|Гонщик
|Машина
|Класс*
|Время/Отст.
|1
|Патрик Мартен
|Mercedes
|T1 (1)
|49 ч 15:11
|2.
|Миклош Ковач
|Scania
|T4 (1)
|+ 1 ч 06:53
|3.
|Кароли Фазекас
|Scania
|Т4 (2)
|+ 4 ч 43:10
|4.
|Бенуа Фретен
|Can-Am
|SSV (1)
|+ 4 ч 43:42
|5.
|Томаш Томечек
|Tatra
|T4 (3)
|+ 5 ч 12:19
|6.
|Патрис Этьен
|Can-Am
|SSV (2)
|+ 6 ч 26:17
|…11.
|Алексей Титов
|Ford
|T2 (1)
|+ 9 ч 09:44
|…32.
|Андрей Сушенцов
|Toyota
|T2 (2)
|+ 41 ч 49:32
|…39.
|Болеслав Левицкий
|ГАЗ
|Т4 (10)
|+ 59 ч 56:23
|…44.
|Алексей Хлебов
|ГАЗ
|Т4 (12)
|+ 78 ч 36:38
*в скобках – место в классе
Патрик Мартен и Лукас Мартен, Mercedes
Миклош Ковач, Ласло Ач и Петер Цегледи, Scania
Болеслав Левицкий и Станислав Долгов, ГАЗ
Болеслав Левицкий и Станислав Долгов, ГАЗ
Алексей Хлебов и Александр Лагута, ГАЗ
Алексей Хлебов и Александр Лагута, ГАЗ
Алексей Титов и Дмитрий Павлов, Ford
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Об этой статье
|Серия
|Ралли-рейды
|Этап
|Africa Eco Race
|Автор
|Александр Кабановский
Глава «Росгонок» стал победителем ралли-марафона «Африка» через Сахару
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