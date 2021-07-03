В нынешнем году «Шелковый путь» стартовал 2 июля в Омске и должен был финишировать девять дней спустя в Улан-Баторе. Однако в тот момент, когда участники только готовились начать борьбу, глава штаба по ведению и контролю ковидного протокола гонки Денис Проценко выпустил строгое предостережение об опасности монгольской части маршрута.

1 июля он направил в адрес дирекции гонки письмо, в котором сообщил о резкой вспышке заболеваемости COVID-19, а также о выявления случаев бубонной чумы в ряде районов Монголии по маршруту ралли. По словам Проценко, продолжение соревнований по территории этой страны не представляется возможным, и гонка должна быть остановлена.

В субботу стало известно, что организаторы «Шелкового пути» после консультаций с FIA и FIM приняли решение изменить маршрут.

В официальном заявлении сказано: «При прокладке маршрута спортивная дирекция гонки прорабатывает сразу два-три варианта, к которым прибегает по мере необходимости на случай возникновения тех или иных форс-мажорных ситуаций. При этом важнейшим аспектом успешного проведения ралли является вопрос обеспечения безопасности здоровья участников гонки и команды организаторов.

Принимая во внимание сложную ситуацию и форс-мажорные обстоятельства с распространением COVID-19 в Монголии и осознавая в полной мере ответственность за здоровье участников ралли и местного населения, дирекция ралли приняла решение не пересекать границу Россия-Монголия, а использовать для продолжения проведения ралли "Шелковый путь" спецучастки на территории Российской Федерации».

Подробности нового маршрута пока не озвучены.

После двух спецучастков лидером гонки является Владимир Васильев на Mini.