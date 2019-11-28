В эти выходные в кадр к нашим фотографам попали не только грид-герлз: София Флерш вернулась на трассу в Макао (где год назад попала в тяжелую аварию), а Натали Декер завершила сезон в серии NASCAR Truck. Что же касается грид-герлз, то некоторые из них примерили весьма экзотические образы!