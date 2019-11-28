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Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
В Валенсии завершали сезон четыре класса мотоциклов, в Хоумстеде – все три лиги NASCAR, а в Макао на старт вышло все, что движется: автомобили GT, «кузова», формулы и опять же – гоночные мотоциклы.
Лучшие девушки уик-энда: от Софии Флерш до «дьявольских» грид-герлз
В эти выходные в кадр к нашим фотографам попали не только грид-герлз: София Флерш вернулась на трассу в Макао (где год назад попала в тяжелую аварию), а Натали Декер завершила сезон в серии NASCAR Truck. Что же касается грид-герлз, то некоторые из них примерили весьма экзотические образы!
Миллер и Приоль выиграли гонки WTCR в Макао
Таким образом, в этом году во всех трех заездах на легендарной городской трассе победы достались представителям китайской марки Lynk & Co.
Мюллер выиграл первую гонку WTCR в Макао, Михелис вышел в лидеры сезона
Ветеран Туринга стал сильнейшим в субботнем заезде, а командные приказы в Cyan Racing лишили Энди Приоля первого подиума в сезоне.
Столкновение напарников и затор в «Лиссабоне». Лучшие видео субботы из Макао
Предлагаем подборку ярких кадров с городской трассы, которая славится своей сложностью и коварством.
Мюллер и Хафф выиграли квалификации WTCR в Макао
Во второй гонке с первого места стартует лидер чемпионата Эстебан Герьери.
Магнуссен-старший продолжит карьеру в кузовных гонках
После многих лет выступлений на автодромах по всему миру Ян Магнуссен предпочел вернуться на родину – он примет участие в одном из датских гоночных чемпионатов.
В DTM придумали заменить людей роботами на пит-стопах
В немецком чемпионате задумались, как будут выглядеть гонки в будущем. И нарисовали концептуальную картину с роботизированными пит-стопами для замены топливных элементов.
Хюлькенберг опроверг слухи о переходе в DTM
Нико Хюлькенберг заявил, что информация о скором объявлении о его переходе в DTM – неправда.
Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA
Одна золотая и две бронзовые медали обеспечили российской сборной лидерство в общем зачете по итогам уик-энда в Валлелунге.
Гаврилов принес России золотую медаль FIA Motorsport Games
Российский пилот Туринга выиграл одну гонку в Валлелунге, а в другой финишировал вторым.
Слухи: Хюлькенберг покинет Формулу 1 и перейдет в DTM
Как поговаривают, немецкий пилот решил принять предложение BMW и проведет следующий сезон в немецком «кузовном» чемпионате.
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Михелис и Кристофферсстон выиграли воскресные гонки WTCR в Сузуке
Гонщики на Hyundai и VW стали сильнейшими в двух заездах, Эстебан Герьери удержался в лидерах общего зачета.
Герьери вернулся в лидеры WTCR, победив в первой гонке японского этапа
Стартовав с поул-позиции, аргентинский пилот на первом круге уступил лидерство под атаками сразу двух гонщиков на Audi – но оперативно вернулся на первое место, после чего уверенно контролировал ход заезда.
R-Motorsport отказалась сотрудничать с мотористами из HWA
Команда R-Motorsport, выступающая в DTM на Aston Martin, подтвердила, что будет искать нового поставщика двигателей после дебютного сезона.
Глок на гонке в Хоккенхайме 8 кругов рулил одной рукой
Из-за разболтавшегося крепления двери экс-пилот Формулы 1 был вынужден скорректировать свою манеру управления автомобилем.
DTM против Super GT в Фудзи: объявлен последний пилот
Имя седьмого гонщика, который за рулем автомобиля DTM сразится с участниками престижного японского чемпионата, не стало сюрпризом. Баварская компания предпочла посадить за руль самого успешного из своих пилотов, выступающих в немецком турнире.
Мюллер выиграл последнюю гонку сезона DTM
Вице-чемпион серии одержал третью победу в сезоне, выиграв последнюю зачетную гонку.
Роккенфеллер победил в квалификации впервые с 2015 года
В финальной квалификации сезона DTM в Хоккенхайме Майк Роккенфеллер выиграл поул-позицию впервые с 2015 года, но будет стартовать шестым из-за штрафа.
Гонка DTM в Хоккенхайме принесла Расту седьмую победу в сезоне
Интригу в ход заезда на немецкой трассе попытались добавить автомобиль безопасности и Марко Виттман. Пилот BMW в итоге даже смог выйти в лидеры – но продержался на этой позиции всего круг...
Прямо сейчас на Motorsport.tv: субботняя гонка DTM в Хоккенхайме
Зрители на трибунах немецкой трассы и телезрители «Моторспорт ТВ» станут свидетелями исторического события: впервые на одной трассе будут соревноваться машины DTM и автомобили, участвующие в японском чемпионате Super GT.
Баттон: Super GT лучше DTM – но толка от этого мало
По словам экс-чемпиона Формулы 1, отсутствие опыта работы с шинами Hankook не дает гонщикам Super GT, заявившимся на финальный этап DTM, реализовать конструктивное превосходство своих машин.
Раст выиграл квалификацию DTM, Баттон шестой
Субботняя сессия финального уик-энда сезона завершилась в пользу действующего чемпиона, но главным сюрпризом стала скорость чемпиона Формулы 1 на Honda из Super GT.
DTM приедет на трассу под Питером: что мы увидели и узнали о новейшем российском автодроме
Трасса на Карельском перешейке смогла попасть в календарь престижного гоночного турнира всего за месяц, а к команде проекта примкнул человек, ранее возглавлявший команду Ferrari в Ф1. Судя по всему, «Игора Драйв» – это очень серьезно. А первые впечатления от трассы можно сформулировать коротко: не хуже Сочи.