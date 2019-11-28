Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Квалификация через
01 Часов
:
10 Минут
:
54 Секунд
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R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
22 Часов
:
55 Минут
:
54 Секунд
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Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
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R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
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WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
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Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
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Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
MotoGP / Галерея

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао

В Валенсии завершали сезон четыре класса мотоциклов, в Хоумстеде – все три лиги NASCAR, а в Макао на старт вышло все, что движется: автомобили GT, «кузова», формулы и опять же – гоночные мотоциклы.

Лучшие девушки уик-энда: от Софии Флерш до «дьявольских» грид-герлз
MotoGP / Галерея

Лучшие девушки уик-энда: от Софии Флерш до «дьявольских» грид-герлз

В эти выходные в кадр к нашим фотографам попали не только грид-герлз: София Флерш вернулась на трассу в Макао (где год назад попала в тяжелую аварию), а Натали Декер завершила сезон в серии NASCAR Truck. Что же касается грид-герлз, то некоторые из них примерили весьма экзотические образы!
Миллер и Приоль выиграли гонки WTCR в Макао Макао
WTCR / Отчет о гонке

Миллер и Приоль выиграли гонки WTCR в Макао

Таким образом, в этом году во всех трех заездах на легендарной городской трассе победы достались представителям китайской марки Lynk & Co.

Мюллер выиграл первую гонку WTCR в Макао, Михелис вышел в лидеры сезона Макао
WTCR / Отчет о гонке

Мюллер выиграл первую гонку WTCR в Макао, Михелис вышел в лидеры сезона

Ветеран Туринга стал сильнейшим в субботнем заезде, а командные приказы в Cyan Racing лишили Энди Приоля первого подиума в сезоне.

Столкновение напарников и затор в «Лиссабоне». Лучшие видео субботы из Макао
Формула 3 / Самое интересное

Столкновение напарников и затор в «Лиссабоне». Лучшие видео субботы из Макао

Предлагаем подборку ярких кадров с городской трассы, которая славится своей сложностью и коварством.

Мюллер и Хафф выиграли квалификации WTCR в Макао Макао
WTCR / Отчет о квалификации

Мюллер и Хафф выиграли квалификации WTCR в Макао

Во второй гонке с первого места стартует лидер чемпионата Эстебан Герьери.
Магнуссен-старший продолжит карьеру в кузовных гонках
TCR / Новость

Магнуссен-старший продолжит карьеру в кузовных гонках

После многих лет выступлений на автодромах по всему миру Ян Магнуссен предпочел вернуться на родину – он примет участие в одном из датских гоночных чемпионатов.

В DTM придумали заменить людей роботами на пит-стопах
DTM / Новость

В DTM придумали заменить людей роботами на пит-стопах

В немецком чемпионате задумались, как будут выглядеть гонки в будущем. И нарисовали концептуальную картину с роботизированными пит-стопами для замены топливных элементов.

Хюлькенберг опроверг слухи о переходе в DTM
Формула 1 / Новость

Хюлькенберг опроверг слухи о переходе в DTM

Нико Хюлькенберг заявил, что информация о скором объявлении о его переходе в DTM – неправда.

Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA
TCR / Новость

Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA

Одна золотая и две бронзовые медали обеспечили российской сборной лидерство в общем зачете по итогам уик-энда в Валлелунге.

Гаврилов принес России золотую медаль FIA Motorsport Games
TCR / Новость

Гаврилов принес России золотую медаль FIA Motorsport Games

Российский пилот Туринга выиграл одну гонку в Валлелунге, а в другой финишировал вторым.

Слухи: Хюлькенберг покинет Формулу 1 и перейдет в DTM
Формула 1 / Новость

Слухи: Хюлькенберг покинет Формулу 1 и перейдет в DTM

Как поговаривают, немецкий пилот решил принять предложение BMW и проведет следующий сезон в немецком «кузовном» чемпионате.

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«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

Михелис и Кристофферсстон выиграли воскресные гонки WTCR в Сузуке Сузука
WTCR / Отчет о гонке

Михелис и Кристофферсстон выиграли воскресные гонки WTCR в Сузуке

Гонщики на Hyundai и VW стали сильнейшими в двух заездах, Эстебан Герьери удержался в лидерах общего зачета.

Герьери вернулся в лидеры WTCR, победив в первой гонке японского этапа Сузука
WTCR / Новость

Герьери вернулся в лидеры WTCR, победив в первой гонке японского этапа

Стартовав с поул-позиции, аргентинский пилот на первом круге уступил лидерство под атаками сразу двух гонщиков на Audi – но оперативно вернулся на первое место, после чего уверенно контролировал ход заезда.

R-Motorsport отказалась сотрудничать с мотористами из HWA
DTM / Новость

R-Motorsport отказалась сотрудничать с мотористами из HWA

Команда R-Motorsport, выступающая в DTM на Aston Martin, подтвердила, что будет искать нового поставщика двигателей после дебютного сезона.

Глок на гонке в Хоккенхайме 8 кругов рулил одной рукой Хоккенхайм II
DTM / Новость

Глок на гонке в Хоккенхайме 8 кругов рулил одной рукой

Из-за разболтавшегося крепления двери экс-пилот Формулы 1 был вынужден скорректировать свою манеру управления автомобилем.

DTM против Super GT в Фудзи: объявлен последний пилот
Super GT / Новость

DTM против Super GT в Фудзи: объявлен последний пилот

Имя седьмого гонщика, который за рулем автомобиля DTM сразится с участниками престижного японского чемпионата, не стало сюрпризом. Баварская компания предпочла посадить за руль самого успешного из своих пилотов, выступающих в немецком турнире.

Мюллер выиграл последнюю гонку сезона DTM Хоккенхайм II
DTM / Отчет о гонке

Мюллер выиграл последнюю гонку сезона DTM

Вице-чемпион серии одержал третью победу в сезоне, выиграв последнюю зачетную гонку.

Роккенфеллер победил в квалификации впервые с 2015 года Хоккенхайм II
DTM / Отчет о квалификации

Роккенфеллер победил в квалификации впервые с 2015 года

В финальной квалификации сезона DTM в Хоккенхайме Майк Роккенфеллер выиграл поул-позицию впервые с 2015 года, но будет стартовать шестым из-за штрафа.

Гонка DTM в Хоккенхайме принесла Расту седьмую победу в сезоне Хоккенхайм II
DTM / Отчет о гонке

Гонка DTM в Хоккенхайме принесла Расту седьмую победу в сезоне

Интригу в ход заезда на немецкой трассе попытались добавить автомобиль безопасности и Марко Виттман. Пилот BMW в итоге даже смог выйти в лидеры – но продержался на этой позиции всего круг...

Прямо сейчас на Motorsport.tv: субботняя гонка DTM в Хоккенхайме Хоккенхайм II
DTM / Прямой эфир

Прямо сейчас на Motorsport.tv: субботняя гонка DTM в Хоккенхайме

Зрители на трибунах немецкой трассы и телезрители «Моторспорт ТВ» станут свидетелями исторического события: впервые на одной трассе будут соревноваться машины DTM и автомобили, участвующие в японском чемпионате Super GT.

Баттон: Super GT лучше DTM – но толка от этого мало Хоккенхайм II
DTM / Новость

Баттон: Super GT лучше DTM – но толка от этого мало

По словам экс-чемпиона Формулы 1, отсутствие опыта работы с шинами Hankook не дает гонщикам Super GT, заявившимся на финальный этап DTM, реализовать конструктивное превосходство своих машин.

Раст выиграл квалификацию DTM, Баттон шестой Хоккенхайм II
DTM / Отчет о квалификации

Раст выиграл квалификацию DTM, Баттон шестой

Субботняя сессия финального уик-энда сезона завершилась в пользу действующего чемпиона, но главным сюрпризом стала скорость чемпиона Формулы 1 на Honda из Super GT.

DTM приедет на трассу под Питером: что мы увидели и узнали о новейшем российском автодроме
DTM / Самое интересное

DTM приедет на трассу под Питером: что мы увидели и узнали о новейшем российском автодроме

Трасса на Карельском перешейке смогла попасть в календарь престижного гоночного турнира всего за месяц, а к команде проекта примкнул человек, ранее возглавлявший команду Ferrari в Ф1. Судя по всему, «Игора Драйв» – это очень серьезно. А первые впечатления от трассы можно сформулировать коротко: не хуже Сочи.

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Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
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Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао

Лучшие девушки уик-энда: от Софии Флерш до «дьявольских» грид-герлз
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Лучшие девушки уик-энда: от Софии Флерш до «дьявольских» грид-герлз

Миллер и Приоль выиграли гонки WTCR в Макао
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Миллер и Приоль выиграли гонки WTCR в Макао

Мюллер выиграл первую гонку WTCR в Макао, Михелис вышел в лидеры сезона
WTCR

Мюллер выиграл первую гонку WTCR в Макао, Михелис вышел в лидеры сезона

Столкновение напарников и затор в «Лиссабоне». Лучшие видео субботы из Макао
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Столкновение напарников и затор в «Лиссабоне». Лучшие видео субботы из Макао

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