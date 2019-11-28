Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Квалификация через
01 Часов
:
06 Минут
:
43 Секунд
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R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
22 Часов
:
51 Минут
:
43 Секунд
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Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
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WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
19 дней
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Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
43 дня
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Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3
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Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3

В одной из самых популярных гоночных игр на мобильных устройствах будут представлены современные машины Ф1 и 20 гонщиков нынешнего сезона.

Виртуальная Формула 1: как прошел третий этап F1 Esports
eSports / Отчет об этапе

Виртуальная Формула 1: как прошел третий этап F1 Esports

Непредсказуемости виртуальной Формулы 1 могут позавидовать Чейз Кэри и Росс Браун – предпоследний этап сезона принес имена двух новых победителей.
Гонки против Алонсо. Какой получилась игра GRiD
eSports / Аналитика

Гонки против Алонсо. Какой получилась игра GRiD

На компьютерах и игровых консолях вышла аркадная гонка GRiD от Codemasters, которая должна была стать перезапуском известной игровой франшизы. Мы в нее поиграли – и делимся впечатлениями.

Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA
TCR / Новость

Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA

Одна золотая и две бронзовые медали обеспечили российской сборной лидерство в общем зачете по итогам уик-энда в Валлелунге.

Стартовал второй сезон кибертурнира Porsche Esports Challenge Russia
eSports / Новость

Стартовал второй сезон кибертурнира Porsche Esports Challenge Russia

В рамках чемпионата участникам придется управлять цифровыми версиями трех разных спорткаров немецкой марки – от экстремального, но все-таки дорожного GT3 RS до легендарного спортпрототипа 962.

Киберспортивная серия LeMans проведет второй сезон по новой схеме
eSports / Новость

Киберспортивная серия LeMans проведет второй сезон по новой схеме

Участников Суперфинала крупнейшего виртуального гоночного чемпионата выберут в рамках двух отборочных турниров, в одном из которых будут принимать участие киберспортивные команды, а в другом – все желающие.
Ф1 продлила контракт с Codemasters на выпуск видеоигр до 2025 года
eSports / Новость

Ф1 продлила контракт с Codemasters на выпуск видеоигр до 2025 года

Британские разработчики продолжат выпускать игры по лицензии Формулы 1 еще как минимум шесть лет.

Ночь, дождь и пробитое колесо. Что сделало новую игру по WRC лучшей в своем жанре
eSports / Аналитика

Ночь, дождь и пробитое колесо. Что сделало новую игру по WRC лучшей в своем жанре

До недавнего времени главным достоинством серии игр WRC было наличие лицензии от организаторов чемпионата мира. С выходом восьмой части игры у нее появилось сразу несколько плюсов, которые нельзя обойти вниманием...

Виртуальная Формула 1: как прошел второй этап F1 Esports
eSports / Отчет об этапе

Виртуальная Формула 1: как прошел второй этап F1 Esports

Второй этап киберспортивной Ф1 запомнился тремя разными победителями в трех гонках и яркой борьбой на виртуальных трассах.

В игру F1 2019 добавили текущий сезон Ф2. И Юбера с Мазепиным
eSports / Новость

В игру F1 2019 добавили текущий сезон Ф2. И Юбера с Мазепиным

В гоночном симуляторе от Codemasters появились все машины и пилоты нынешнего сезона Формулы 2.

Вышла раллийная игра WRC 8
eSports / Новость

Вышла раллийная игра WRC 8

Новая игра, созданная по лицензии чемпионата мира по ралли, вышла для PC и консолей.

F1 Esports объявила состав пилотов нового сезона
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F1 Esports объявила состав пилотов нового сезона

Киберспортивный чемпионат Ф1 раскрыл список гонщиков, которые будут защищать цвета команд в новом сезоне.

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«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

Анонсирована новая часть Need for Speed
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Анонсирована новая часть Need for Speed

Игра Need for Speed с подзаголовком Heat выйдет 8 ноября 2019 года.

«Я думал, он развлекается, но все оказалось серьезно». Норрис о кибергонке с Ферстаппеном
Формула 1 / Новость

«Я думал, он развлекается, но все оказалось серьезно». Норрис о кибергонке с Ферстаппеном

Два пилота Ф1, объединив усилия, смогли выиграть на симуляторе «24 часа Спа», но победа далась им непросто.

Пилот симулятора McLaren дебютирует в реальных гонках в Хоккенхайме
eSports / Новость

Пилот симулятора McLaren дебютирует в реальных гонках в Хоккенхайме

Победитель турнира World's Fastest Gamer от McLaren Руди ван Бюрен выступит в Суперкубке Porsche в предстоящий уик-энд в Германии.

Ферстаппен посмеялся над Williams, а потом у него отвалилась педаль
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Ферстаппен посмеялся над Williams, а потом у него отвалилась педаль

Макс Ферстаппен по ходу виртуального марафона пошутил над скоростью команды Williams в Формуле 1, а потом они с Ландо Норрисом едва не упустили победу.

Команды Формулы 1 выбрали геймеров для третьего сезона F1 eSports
eSports / Новость

Команды Формулы 1 выбрали геймеров для третьего сезона F1 eSports

Состоялся отбор лучших киберспортсменов, которые будут представлять официальные команды Ф1 в новом сезоне виртуального чемпионата, призовой фонд которого составит 500 тысяч долларов.

Поиграть за Шумахера или Мазепина в F1 2019 получится в сентябре
eSports / Новость

Поиграть за Шумахера или Мазепина в F1 2019 получится в сентябре

Создатели F1 2019 раскрыли сроки появления в игре текущего сезона Формулы 2.

Видео: Ферстаппен сражается за поул в виртуальных «24 часах Ле-Мана»
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Видео: Ферстаппен сражается за поул в виртуальных «24 часах Ле-Мана»

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен в очередной раз продемонстрировал мастерство в виртуальных гонках.

Кальтенборн нашла работу в симрейсинге
Формула 1 / Новость

Кальтенборн нашла работу в симрейсинге

Бывшая глава команды Sauber в Формуле 1 стала генеральным директором компании, которая занимается гонками на симуляторах.

Какой получилась новая игра о Формуле 1: обзор F1 2019
Формула 1 / Аналитика

Какой получилась новая игра о Формуле 1: обзор F1 2019

Новая часть в серии игр по Формуле 1 от Codemasters выйдет раньше чем когда-либо – 28 июня. Мы провели за игрой в F1 2019 уже достаточно времени – и делимся впечатлениями.

Росси признался в любви к игре Gran Turismo. Окон его поддержал
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Росси признался в любви к игре Gran Turismo. Окон его поддержал

Даже семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси играет в гоночные симуляторы на PlayStation и просит добавить в Gran Turismo Sport больше гоночных трасс.

В игре по Формуле 1 виртуальные пилоты впервые смогут менять команды
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В игре по Формуле 1 виртуальные пилоты впервые смогут менять команды

В режиме карьеры F1 2019 появятся трансферы пилотов – впервые в истории серии игр от Codemasters.

Команда Veloce Esports выиграла первый виртуальный «Ле-Ман» Суперфинал LMES
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Команда Veloce Esports выиграла первый виртуальный «Ле-Ман»

Киберспортсмены получат приз в размере 31 тысячи долларов и поднимутся на подиум реального марафона.

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Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3
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Виртуальная Формула 1: как прошел третий этап F1 Esports
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Гонки против Алонсо. Какой получилась игра GRiD
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Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA
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Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA

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Стартовал второй сезон кибертурнира Porsche Esports Challenge Russia

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