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РУССКИЕ ГОНКИ Расписание сезона 2020
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ДП Джорджо Пиола
Грядущие события (7 событий)
11 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
2 дня
Игора Драйв (СПб.)
25 июл.
-
26 июл.
Следующее событие через
16 дней
Казань
08 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
30 дней
Moscow Raceway
22 авг.
-
23 авг.
Следующее событие через
44 дня
Смоленское кольцо II
05 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
58 дней
Нижний Новгород
19 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
72 дня
Грозный
10 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
93 дня