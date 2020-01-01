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РУССКИЕ ГОНКИ News and Analysis
Kalina-неваляшка и битва деда с внуком. Пять ярких эпизодов русских гонок на «Смоленском кольце»
Юный гонщик за рулем Lada Kalina исполняет цирковой номер, а опытный пилот на Lada Vesta совершает шедевральный прорыв
Схватка лучших пилотов России. Следим за турниром СМП РСКГ
Формула 1 и MotoGP – это здорово. Но увлекательные гонки проходят и на российских трассах. И мы вам это легко докажем
Здесь Lada рвет Audi, и есть грид-герлз. Чем круты русские гонки
Самый масштабный кольцевой турнир в России стартует в эти выходные. Мы будем за ним внимательно следить – и вам советуем
В Сочи отказались закрывать гоночный музей. Зато перенесли этап РСКГ
В связи с эпидемией коронавируса на «Сочи Автодроме» отложили гонку чемпионата России. На работе музея это не отразилось: экспозиция с болидами прошлых лет продолжит работу
Онлайн. Презентация гоночной программы «АвтоВАЗа» на 2020 год
Тольяттинская марка третий год сражается с превосходящими силами иномарок в самом быстром классе российского кольца – и пока ни разу не смогла сделать своего пилота чемпионом. Сегодня тольяттинцы расскажут, что предпримут с целью сломать эту тенденцию.