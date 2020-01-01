Тольяттинская марка третий год сражается с превосходящими силами иномарок в самом быстром классе российского кольца – и пока ни разу не смогла сделать своего пилота чемпионом. Сегодня тольяттинцы расскажут, что предпримут с целью сломать эту тенденцию.