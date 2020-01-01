Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
02 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Первая тренировка через
1 день
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СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Смоленское кольцо
11 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
2 дня
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R
СМП РСКГ
Игора Драйв (СПб.)
25 июл.
-
26 июл.
Следующее событие через
16 дней
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MotoGP
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
17 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
8 дней
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R
MotoGP
Гран При Андалусии
24 июл.
-
26 июл.
Следующее событие через
15 дней
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Формула E
R
Формула E
Берлин I
05 авг.
-
05 авг.
Следующее событие через
27 дней
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R
Формула E
Берлин II
06 авг.
-
06 авг.
Следующее событие через
28 дней
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WRC
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
77 дней
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R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
98 дней
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РУССКИЕ ГОНКИ News and Analysis

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Kalina-неваляшка и битва деда с внуком. Пять ярких эпизодов русских гонок на «Смоленском кольце» Смоленское кольцо
СМП РСКГ / Анонс

Kalina-неваляшка и битва деда с внуком. Пять ярких эпизодов русских гонок на «Смоленском кольце»

Юный гонщик за рулем Lada Kalina исполняет цирковой номер, а опытный пилот на Lada Vesta совершает шедевральный прорыв

Схватка лучших пилотов России. Следим за турниром СМП РСКГ
СМП РСКГ / Хроника

Схватка лучших пилотов России. Следим за турниром СМП РСКГ

Формула 1 и MotoGP – это здорово. Но увлекательные гонки проходят и на российских трассах. И мы вам это легко докажем
Здесь Lada рвет Audi, и есть грид-герлз. Чем круты русские гонки
СМП РСКГ / Анонс

Здесь Lada рвет Audi, и есть грид-герлз. Чем круты русские гонки

Самый масштабный кольцевой турнир в России стартует в эти выходные. Мы будем за ним внимательно следить – и вам советуем

В Сочи отказались закрывать гоночный музей. Зато перенесли этап РСКГ
РСКГ / Новость

В Сочи отказались закрывать гоночный музей. Зато перенесли этап РСКГ

В связи с эпидемией коронавируса на «Сочи Автодроме» отложили гонку чемпионата России. На работе музея это не отразилось: экспозиция с болидами прошлых лет продолжит работу

Онлайн. Презентация гоночной программы «АвтоВАЗа» на 2020 год Презентации
СМП РСКГ / Прямой эфир

Онлайн. Презентация гоночной программы «АвтоВАЗа» на 2020 год

Тольяттинская марка третий год сражается с превосходящими силами иномарок в самом быстром классе российского кольца – и пока ни разу не смогла сделать своего пилота чемпионом. Сегодня тольяттинцы расскажут, что предпримут с целью сломать эту тенденцию.

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