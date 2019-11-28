Когда в Citroen объявили о решении немедленно свернуть программу в раллийном чемпионате, то объяснили это уходом от них Себастьена Ожье и отсутствием подходящих гонщиков топового уровня. Но все ли было так просто? Руководитель французской команды Пьер Будар рассказал Motorsport.com о других факторах, которые стоят за этим решением.