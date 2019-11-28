Фильтры:
Другие новости
«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen
Шестикратный чемпион мира удивился заявлению Citroën, в котором компания связала его уход из команды и решением марки прекратить выступления в чемпионате мира по ралли.
Этап в Риге сохранил место в календаре мирового ралли-кросса
Латвийские организаторы объявили, что их гонка займет одну из двух вакантных дат в расписании будущего сезона WRX – этап на трассе «Бикерниеки» состоится 19-20 сентября.
Босс команды Citroen объяснил уход из WRC
Когда в Citroen объявили о решении немедленно свернуть программу в раллийном чемпионате, то объяснили это уходом от них Себастьена Ожье и отсутствием подходящих гонщиков топового уровня. Но все ли было так просто? Руководитель французской команды Пьер Будар рассказал Motorsport.com о других факторах, которые стоят за этим решением.
Официально: Citroen ушла из WRC после решения Ожье покинуть команду
Французская компания подтвердила слухи об уходе из мирового ралли, появившиеся на прошлой неделе.
Организаторы «Дакара» представили маршрут гонки 2020 года
В январе будущего года знаменитый внедорожный марафон впервые пройдет в пустынях Саудовской Аравии. Его общая протяженность составит 7856 километров, а на старт выйдут 572 участника.
Citroen: Нас точно не будет в WRC в 2022 году
Motorsport.com стало известно, что французский производитель точно не будет представлен в чемпионате мира по ралли в 2022 году, когда WRC перейдет на гибридную технику. В отношении двух ближайших сезонов планы концерна еще неясны.
Toyota объявит состав пилотов WRC на следующей неделе. Эванс и Ожье?
Toyota планирует раскрыть состав пилотов на раллийный сезон-2020 в конце следующей недели. Главными кандидатами считаются Элфин Эванс и Себастьен Ожье.
Источник: Citroen покинет WRC, Ожье перейдет в Toyota
По данным Motorsport.com, Citroen скоро объявит об уходе из мирового ралли, а Себастьен Ожье перейдет в Toyota.
Hyundai празднует титул в WRC: фото
В Австралии Hyundai Motorsport отметила дебютную победу в зачете команд в мировом ралли.
Пожары вынудили организаторов Ралли Австралия полностью отменить гонку
Финал WRC не состоится, так как в сторону городка Коффс-Харбор, где он должен был базироваться, стремительно движется огонь.
Австралийские пожары почти лишили Toyota шансов на титул в WRC
Из-за разгула стихии дистанцию финального этапа мирового ралли сократили втрое, FIA предстоит решить, как теперь начислять очки.
Лучшие фото уик-энда: WEC, WRX, NASCAR, Supercars и фиеста в родном городе Маркеса
В минувшие выходные братья Маркес уже вовсю праздновали свои титулы, Тимми Хансен стал чемпионом, а участники чемпионата WEC провели в Шанхае только 3-й этап из 8-ми. Но хорошие фотографии получились вне зависимости от фазы сезона.
Самое читаемое
Прокол на последнем СУ лишил Лукьянюка победы в Венгрии
Российский раллист до последнего дня последнего этапа чемпионата Европы сохранял шансы на титул – однако невезение в последний момент отняло у Алексея даже возможность забить гол престижа.
Невероятный финал сделал Тимми Хансена чемпионом мирового ралли-кросса
Развязка всего сезона случилась в самой последней гонке, два главных соперника за титул столкнулись, а судьба чемпионства решилась исходя из количества побед.
Ралли Австралия могут отменить из-за пожаров
Дороги, которые будут использоваться для спецучастков, в настоящий момент закрыты из соображений безопасности. Как будет развиваться ситуация дальше, предсказать трудно.
Алонсо впервые в карьере поднялся на подиум внедорожной гонки
Финальный день гонки по пустыням Саудовской Аравии позволил испанскому пилоту подняться на третье место в общем зачете. Победил экипаж, штурманом которого был Константин Жильцов.
Алонсо показал свой лучший результат на Rally Ula Neom, но остался четвертым
По итогам третьего дня двукратный чемпион Ф1 стал в Саудовской Аравии третьим, но это не повлияло на его позицию в общем зачете.
Алонсо остался четвертым после второго дня ралли в Аравии
Испанец продолжил борьбу с бездорожьем и соперниками на Rally Ula Neom, но вновь не сумел пробиться в тройку лидеров.
Алонсо начал ралли в Саудовской Аравии с четвертого места
Готовясь к «Дакару», Фернандо Алонсо и Марк Кома без проблем прошли первые 211 километров ралли-рейда в Саудовской Аравии, финишировав позади трех фаворитов.
Эванс стал главным кандидатом на замену Тянаку в Toyota
На прошлой неделе валлиец побывал на базе чемпионской команды, однако в M-Sport не хотят отпускать его к конкурентам.
Брин поедет на Ралли Австралия, Остберг этот этап пропустит
Досрочная победа Отта Тянака в чемпионате WRC вынудила команды изменить составы пилотов на финальном этапе.
Официально: Тянак подтвердил переход в Hyundai
Едва оформив чемпионский титул в составе команды Toyota, эстонский раллист решил перейти из японской команды в корейскую.
World RX представила календарь на сезон-2020
Организаторы чемпионата мира по ралли-кроссу показали расписание на следующий год.
Тянак стал чемпионом WRC, Невилль победил в Испании
Гонщик Toyota Отт Тянак выиграл титул чемпиона мира за одну гонку до конца сезона, став вторым в Каталонии, а победу в ралли одержал Тьерри Невилль из Hyundai.