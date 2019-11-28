Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Квалификация через
01 Часов
:
09 Минут
:
59 Секунд
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R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
22 Часов
:
54 Минут
:
59 Секунд
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Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
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WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
19 дней
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Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
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«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen
WRC / Новость

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

Шестикратный чемпион мира удивился заявлению Citroën, в котором компания связала его уход из команды и решением марки прекратить выступления в чемпионате мира по ралли.

Этап в Риге сохранил место в календаре мирового ралли-кросса
Ралли-Кросс / Новость

Этап в Риге сохранил место в календаре мирового ралли-кросса

Латвийские организаторы объявили, что их гонка займет одну из двух вакантных дат в расписании будущего сезона WRX – этап на трассе «Бикерниеки» состоится 19-20 сентября.

Босс команды Citroen объяснил уход из WRC
WRC / Интервью

Босс команды Citroen объяснил уход из WRC

Когда в Citroen объявили о решении немедленно свернуть программу в раллийном чемпионате, то объяснили это уходом от них Себастьена Ожье и отсутствием подходящих гонщиков топового уровня. Но все ли было так просто? Руководитель французской команды Пьер Будар рассказал Motorsport.com о других факторах, которые стоят за этим решением.

Официально: Citroen ушла из WRC после решения Ожье покинуть команду
WRC / Новость

Официально: Citroen ушла из WRC после решения Ожье покинуть команду

Французская компания подтвердила слухи об уходе из мирового ралли, появившиеся на прошлой неделе.

Организаторы «Дакара» представили маршрут гонки 2020 года
Дакар / Новость

Организаторы «Дакара» представили маршрут гонки 2020 года

В январе будущего года знаменитый внедорожный марафон впервые пройдет в пустынях Саудовской Аравии. Его общая протяженность составит 7856 километров, а на старт выйдут 572 участника.

Citroen: Нас точно не будет в WRC в 2022 году
WRC / Новость

Citroen: Нас точно не будет в WRC в 2022 году

Motorsport.com стало известно, что французский производитель точно не будет представлен в чемпионате мира по ралли в 2022 году, когда WRC перейдет на гибридную технику. В отношении двух ближайших сезонов планы концерна еще неясны. 
Toyota объявит состав пилотов WRC на следующей неделе. Эванс и Ожье?
WRC / Новость

Toyota объявит состав пилотов WRC на следующей неделе. Эванс и Ожье?

Toyota планирует раскрыть состав пилотов на раллийный сезон-2020 в конце следующей недели. Главными кандидатами считаются Элфин Эванс и Себастьен Ожье.

Источник: Citroen покинет WRC, Ожье перейдет в Toyota
WRC / Новость

Источник: Citroen покинет WRC, Ожье перейдет в Toyota

По данным Motorsport.com, Citroen скоро объявит об уходе из мирового ралли, а Себастьен Ожье перейдет в Toyota.

Hyundai празднует титул в WRC: фото Ралли Австралия
WRC / Галерея

Hyundai празднует титул в WRC: фото

В Австралии Hyundai Motorsport отметила дебютную победу в зачете команд в мировом ралли.

Пожары вынудили организаторов Ралли Австралия полностью отменить гонку Ралли Австралия
WRC / Новость

Пожары вынудили организаторов Ралли Австралия полностью отменить гонку

Финал WRC не состоится, так как в сторону городка Коффс-Харбор, где он должен был базироваться, стремительно движется огонь.

Австралийские пожары почти лишили Toyota шансов на титул в WRC Ралли Австралия
WRC / Новость

Австралийские пожары почти лишили Toyota шансов на титул в WRC

Из-за разгула стихии дистанцию финального этапа мирового ралли сократили втрое, FIA предстоит решить, как теперь начислять очки.

Лучшие фото уик-энда: WEC, WRX, NASCAR, Supercars и фиеста в родном городе Маркеса
WEC / Галерея

Лучшие фото уик-энда: WEC, WRX, NASCAR, Supercars и фиеста в родном городе Маркеса

В минувшие выходные братья Маркес уже вовсю праздновали свои титулы, Тимми Хансен стал чемпионом, а участники чемпионата WEC провели в Шанхае только 3-й этап из 8-ми. Но хорошие фотографии получились вне зависимости от фазы сезона.

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«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

Прокол на последнем СУ лишил Лукьянюка победы в Венгрии Ралли Венгрия
ERC / Отчет о гонке

Прокол на последнем СУ лишил Лукьянюка победы в Венгрии

Российский раллист до последнего дня последнего этапа чемпионата Европы сохранял шансы на титул – однако невезение в последний момент отняло у Алексея даже возможность забить гол престижа.

Невероятный финал сделал Тимми Хансена чемпионом мирового ралли-кросса Килларни
Ралли-Кросс / Отчет об этапе

Невероятный финал сделал Тимми Хансена чемпионом мирового ралли-кросса

Развязка всего сезона случилась в самой последней гонке, два главных соперника за титул столкнулись, а судьба чемпионства решилась исходя из количества побед.

Ралли Австралия могут отменить из-за пожаров Ралли Австралия
WRC / Новость

Ралли Австралия могут отменить из-за пожаров

Дороги, которые будут использоваться для спецучастков, в настоящий момент закрыты из соображений безопасности. Как будет развиваться ситуация дальше, предсказать трудно.

Алонсо впервые в карьере поднялся на подиум внедорожной гонки
Дакар / Хроника

Алонсо впервые в карьере поднялся на подиум внедорожной гонки

Финальный день гонки по пустыням Саудовской Аравии позволил испанскому пилоту подняться на третье место в общем зачете. Победил экипаж, штурманом которого был Константин Жильцов.

Алонсо показал свой лучший результат на Rally Ula Neom, но остался четвертым
Дакар / Хроника

Алонсо показал свой лучший результат на Rally Ula Neom, но остался четвертым

По итогам третьего дня двукратный чемпион Ф1 стал в Саудовской Аравии третьим, но это не повлияло на его позицию в общем зачете.

Алонсо остался четвертым после второго дня ралли в Аравии
Дакар / Хроника

Алонсо остался четвертым после второго дня ралли в Аравии

Испанец продолжил борьбу с бездорожьем и соперниками на Rally Ula Neom, но вновь не сумел пробиться в тройку лидеров.

Алонсо начал ралли в Саудовской Аравии с четвертого места
Дакар / Новость

Алонсо начал ралли в Саудовской Аравии с четвертого места

Готовясь к «Дакару», Фернандо Алонсо и Марк Кома без проблем прошли первые 211 километров ралли-рейда в Саудовской Аравии, финишировав позади трех фаворитов.

Эванс стал главным кандидатом на замену Тянаку в Toyota
WRC / Новость

Эванс стал главным кандидатом на замену Тянаку в Toyota

На прошлой неделе валлиец побывал на базе чемпионской команды, однако в M-Sport не хотят отпускать его к конкурентам.

Брин поедет на Ралли Австралия, Остберг этот этап пропустит Ралли Австралия
WRC / Новость

Брин поедет на Ралли Австралия, Остберг этот этап пропустит

Досрочная победа Отта Тянака в чемпионате WRC вынудила команды изменить составы пилотов на финальном этапе.

Официально: Тянак подтвердил переход в Hyundai
WRC / Новость

Официально: Тянак подтвердил переход в Hyundai

Едва оформив чемпионский титул в составе команды Toyota, эстонский раллист решил перейти из японской команды в корейскую.

World RX представила календарь на сезон-2020
Ралли-кросс / Новость

World RX представила календарь на сезон-2020

Организаторы чемпионата мира по ралли-кроссу показали расписание на следующий год.

Тянак стал чемпионом WRC, Невилль победил в Испании Ралли Испания
WRC / Отчет об этапе

Тянак стал чемпионом WRC, Невилль победил в Испании

Гонщик Toyota Отт Тянак выиграл титул чемпиона мира за одну гонку до конца сезона, став вторым в Каталонии, а победу в ралли одержал Тьерри Невилль из Hyundai.

Самое важное:

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen
WRC

«Это неуважение к другим гонщикам». Ожье удивило заявление Citroen

Этап в Риге сохранил место в календаре мирового ралли-кросса
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Этап в Риге сохранил место в календаре мирового ралли-кросса

Босс команды Citroen объяснил уход из WRC
WRC

Босс команды Citroen объяснил уход из WRC

Официально: Citroen ушла из WRC после решения Ожье покинуть команду
WRC

Официально: Citroen ушла из WRC после решения Ожье покинуть команду

Организаторы «Дакара» представили маршрут гонки 2020 года
DAKR

Организаторы «Дакара» представили маршрут гонки 2020 года

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