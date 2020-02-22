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Toyota обвинила поставщика шин в проколах на «Дакаре»
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Toyota обвинила поставщика шин в проколах на «Дакаре»

Гонщики японской команды страдают от проблем с покрышками гораздо чаще соперников.

«Будем быстрой техничкой». Николаев продолжит «Дакар» ради партнеров
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«Будем быстрой техничкой». Николаев продолжит «Дакар» ради партнеров

Гонщик КАМАЗа рассказал о планах на оставшийся марафон после вчерашней поломки.
Карякин вышел в лидеры в классе мотовездеходов Ралли «Дакар»
Дакар / Отчет об этапе

Карякин вышел в лидеры в классе мотовездеходов

Российский гонщик команды Snag Racing закончил пятый этап ралли-марафона только четвертым, однако возглавил личный зачет.

Каргинов на КамАЗе сохранил лидерство в «Дакаре» Ралли «Дакар»
Дакар / Отчет об этапе

Каргинов на КамАЗе сохранил лидерство в «Дакаре»

Пятый день ралли-марафона запомнился как успехом россиян, так и техническими проблемами.

Сайнс укрепил лидерство на «Дакаре», Аль-Аттия второй Ралли «Дакар»
Дакар / Отчет об этапе

Сайнс укрепил лидерство на «Дакаре», Аль-Аттия второй

Испанский пилот выиграл пятый этап ралли-марафона.

Петерансель выиграл этап на «Дакаре», Сайнс сохранил лидерство
Дакар / Отчет об этапе

Петерансель выиграл этап на «Дакаре», Сайнс сохранил лидерство

Аль-Аттия стал бы лидером гонки, если бы не вчерашний штраф.
Сайнс об успехах Алонсо: Я другого и не ждал
Дакар / Новость

Сайнс об успехах Алонсо: Я другого и не ждал

По мнению двукратного чемпиона «Дакара», Фернандо Алонсо уже набрал хорошую гоночную скорость.

Аль-Аттия получил штраф, Алонсо вышел на четвертое место по итогам этапа
Дакар / Новость

Аль-Аттия получил штраф, Алонсо вышел на четвертое место по итогам этапа

Катарца признали виновным в сдерживании Карлоса Сайнса и наказали добавлением трех минут.

Экипажу КАМАЗа пришлось погоняться с местными жителями
Дакар / Новость

Экипажу КАМАЗа пришлось погоняться с местными жителями

Штурман экипажа Антона Шибалова рассказал о необычных «соперниках», с которыми российским спортсменам пришлось соревноваться ближе к финишу третьего этапа марафона «Дакар».

Алонсо: Главная проблема сейчас – неровный темп
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Алонсо: Главная проблема сейчас – неровный темп

После первых трех дней марафона «Дакар» двукратный чемпион Ф1 почувствовал себя весьма уверенно за рулем полноприводного спортпрототипа. Правда, только в определенных условиях.

КАМАЗ выиграл 3-й этап «Дакара», МАЗ остался лидером
Дакар / Отчет об этапе

КАМАЗ выиграл 3-й этап «Дакара», МАЗ остался лидером

Пока один из российских грузовиков ехал к победе, еще два потеряли время из-за инцидента.

Сайнс на Mini вышел в лидеры «Дакара», у Васильева сгорела машина
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Сайнс на Mini вышел в лидеры «Дакара», у Васильева сгорела машина

Третий день гонки запомнился рядом серьезных инцидентов – а вот Фернандо Алонсо неприятности обошли стороной.

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Алонсо от скуки починил разбитую на «Дакаре» машину
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Алонсо от скуки починил разбитую на «Дакаре» машину

Попав в аварию по ходу второго дня знаменитого ралли-марафона, двукратный чемпион Ф1 сначала собирался дождаться грузовика техподдержки. Однако в ожидании помощи начал разбирать свою гоночную машину – и в итоге вместе со штурманом смог поставить автомобиль на ход.

Видео: Алонсо чинит свою Toyota в пустыне
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Видео: Алонсо чинит свою Toyota в пустыне

По ходу второго дня первого в своей карьере «Дакара» двукратный чемпион Формулы 1 потерял около двух часов, после того как повредил подвеску своего спортпрототипа.

Терранова вышел в лидеры «Дакара», Алонсо потерял два часа Ралли «Дакар»
Дакар / Отчет об этапе

Терранова вышел в лидеры «Дакара», Алонсо потерял два часа

Гонщик X-raid Mini Орландо Терранова занял первую строчку по итогам двух дней ралли-марафона, а двукратный чемпион Ф1 повредил машину и провалился вниз в зачете.

Короли пустыни. Все победители «Дакара» с 1979 года
Дакар / Галерея

Короли пустыни. Все победители «Дакара» с 1979 года

В категории автомобилей «Дакар» выигрывали 22 гонщика, а самым успешным стал Стефан Петерансель. Мы решили вспомнить имена всех победителей. Быть может, в этом году в списке появится новое имя?

У Алонсо проблемы: машина сломалась, потеряно много времени Ралли «Дакар»
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У Алонсо проблемы: машина сломалась, потеряно много времени

Похоже, шансов на успех двукратного чемпиона Ф1 в дебютном «Дакаре» стало намного меньше.

Взял машину в кредит и сходу выиграл этап «Дакара». Кто такой Вайдотас Жала? Ралли «Дакар»
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Взял машину в кредит и сходу выиграл этап «Дакара». Кто такой Вайдотас Жала?

Motorsport.com поговорил с литовским гонщиком, который неожиданно для всех выиграл первый спецучасток «Дакара»-2020.

Алонсо «на цыпочках» провел первый день «Дакара» Ралли «Дакар»
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Алонсо «на цыпочках» провел первый день «Дакара»

Двукратный чемпион Формулы 1 подвел итоги первого спецучастка ралли-марафона и рассказал о дальнейших планах на гонку.

Жала выиграл первый спецучасток «Дакара», Алонсо 11-й
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Жала выиграл первый спецучасток «Дакара», Алонсо 11-й

Тоби Прайс стал быстрейшим мотоциклистом, Игнасио Касале выиграл в зачете квадроциклов.

«У меня плохой английский». Петерансель назвал свою главную проблему на «Дакаре»
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«У меня плохой английский». Петерансель назвал свою главную проблему на «Дакаре»

Многократный победитель «Дакара» впервые будет вынужден общаться со штурманом на английском.

Босс команды Toyota: У нас нет фаворита, Аль-Аттия просто лучший гонщик в мире
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Босс команды Toyota: У нас нет фаворита, Аль-Аттия просто лучший гонщик в мире

По словам Глина Холла, команда будет оказывать больше поддержки тому пилоту, который сумеет вырваться в лидеры «Дакара».

Алонсо предсказал победителя «Дакара» и оценил свои шансы
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Алонсо предсказал победителя «Дакара» и оценил свои шансы

По словам двукратного чемпиона Ф1, он приехал в Саудовскую Аравию ради удовольствия, а не для победы.

Больница вместо «Дакара»: чешский экипаж попал в аварию
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Больница вместо «Дакара»: чешский экипаж попал в аварию

За три дня до официального старта марафона Мартин Коломы попал в больницу после того, как его Ford Raptor перевернулся на трассе официальных тестов.

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Toyota обвинила поставщика шин в проколах на «Дакаре»

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Сайнс укрепил лидерство на «Дакаре», Аль-Аттия второй

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