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Toyota обвинила поставщика шин в проколах на «Дакаре»
Гонщики японской команды страдают от проблем с покрышками гораздо чаще соперников.
«Будем быстрой техничкой». Николаев продолжит «Дакар» ради партнеров
Гонщик КАМАЗа рассказал о планах на оставшийся марафон после вчерашней поломки.
Карякин вышел в лидеры в классе мотовездеходов
Российский гонщик команды Snag Racing закончил пятый этап ралли-марафона только четвертым, однако возглавил личный зачет.
Каргинов на КамАЗе сохранил лидерство в «Дакаре»
Пятый день ралли-марафона запомнился как успехом россиян, так и техническими проблемами.
Сайнс укрепил лидерство на «Дакаре», Аль-Аттия второй
Испанский пилот выиграл пятый этап ралли-марафона.
Петерансель выиграл этап на «Дакаре», Сайнс сохранил лидерство
Аль-Аттия стал бы лидером гонки, если бы не вчерашний штраф.
Сайнс об успехах Алонсо: Я другого и не ждал
По мнению двукратного чемпиона «Дакара», Фернандо Алонсо уже набрал хорошую гоночную скорость.
Аль-Аттия получил штраф, Алонсо вышел на четвертое место по итогам этапа
Катарца признали виновным в сдерживании Карлоса Сайнса и наказали добавлением трех минут.
Экипажу КАМАЗа пришлось погоняться с местными жителями
Штурман экипажа Антона Шибалова рассказал о необычных «соперниках», с которыми российским спортсменам пришлось соревноваться ближе к финишу третьего этапа марафона «Дакар».
Алонсо: Главная проблема сейчас – неровный темп
После первых трех дней марафона «Дакар» двукратный чемпион Ф1 почувствовал себя весьма уверенно за рулем полноприводного спортпрототипа. Правда, только в определенных условиях.
КАМАЗ выиграл 3-й этап «Дакара», МАЗ остался лидером
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Третий день гонки запомнился рядом серьезных инцидентов – а вот Фернандо Алонсо неприятности обошли стороной.
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