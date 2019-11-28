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Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3
В одной из самых популярных гоночных игр на мобильных устройствах будут представлены современные машины Ф1 и 20 гонщиков нынешнего сезона.
Виртуальная Формула 1: как прошел третий этап F1 Esports
Непредсказуемости виртуальной Формулы 1 могут позавидовать Чейз Кэри и Росс Браун – предпоследний этап сезона принес имена двух новых победителей.
Гонки против Алонсо. Какой получилась игра GRiD
На компьютерах и игровых консолях вышла аркадная гонка GRiD от Codemasters, которая должна была стать перезапуском известной игровой франшизы. Мы в нее поиграли – и делимся впечатлениями.
Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA
Одна золотая и две бронзовые медали обеспечили российской сборной лидерство в общем зачете по итогам уик-энда в Валлелунге.
Стартовал второй сезон кибертурнира Porsche Esports Challenge Russia
В рамках чемпионата участникам придется управлять цифровыми версиями трех разных спорткаров немецкой марки – от экстремального, но все-таки дорожного GT3 RS до легендарного спортпрототипа 962.
Киберспортивная серия LeMans проведет второй сезон по новой схеме
Участников Суперфинала крупнейшего виртуального гоночного чемпионата выберут в рамках двух отборочных турниров, в одном из которых будут принимать участие киберспортивные команды, а в другом – все желающие.
Ф1 продлила контракт с Codemasters на выпуск видеоигр до 2025 года
Британские разработчики продолжат выпускать игры по лицензии Формулы 1 еще как минимум шесть лет.
Выиграйте Aston Martin DBS Superleggera и вип-тур на Гран При Абу-Даби
Приз включает быстрый круг по гоночной трассе на Aston Martin вместе с Максом Ферстаппеном или Алексом Элбоном.
Ночь, дождь и пробитое колесо. Что сделало новую игру по WRC лучшей в своем жанре
До недавнего времени главным достоинством серии игр WRC было наличие лицензии от организаторов чемпионата мира. С выходом восьмой части игры у нее появилось сразу несколько плюсов, которые нельзя обойти вниманием...
Виртуальная Формула 1: как прошел второй этап F1 Esports
Второй этап киберспортивной Ф1 запомнился тремя разными победителями в трех гонках и яркой борьбой на виртуальных трассах.
В игру F1 2019 добавили текущий сезон Ф2. И Юбера с Мазепиным
В гоночном симуляторе от Codemasters появились все машины и пилоты нынешнего сезона Формулы 2.
Вышла раллийная игра WRC 8
Новая игра, созданная по лицензии чемпионата мира по ралли, вышла для PC и консолей.
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F1 Esports объявила состав пилотов нового сезона
Киберспортивный чемпионат Ф1 раскрыл список гонщиков, которые будут защищать цвета команд в новом сезоне.
Анонсирована новая часть Need for Speed
Игра Need for Speed с подзаголовком Heat выйдет 8 ноября 2019 года.
«Я думал, он развлекается, но все оказалось серьезно». Норрис о кибергонке с Ферстаппеном
Два пилота Ф1, объединив усилия, смогли выиграть на симуляторе «24 часа Спа», но победа далась им непросто.
Пилот симулятора McLaren дебютирует в реальных гонках в Хоккенхайме
Победитель турнира World's Fastest Gamer от McLaren Руди ван Бюрен выступит в Суперкубке Porsche в предстоящий уик-энд в Германии.
Ферстаппен посмеялся над Williams, а потом у него отвалилась педаль
Макс Ферстаппен по ходу виртуального марафона пошутил над скоростью команды Williams в Формуле 1, а потом они с Ландо Норрисом едва не упустили победу.
Команды Формулы 1 выбрали геймеров для третьего сезона F1 eSports
Состоялся отбор лучших киберспортсменов, которые будут представлять официальные команды Ф1 в новом сезоне виртуального чемпионата, призовой фонд которого составит 500 тысяч долларов.
Motor1.com запускает версию для испаноговорящей аудитории в США
Motor1.com добавляет 11-ю редакцию к своей международной стратегии развертывания: Motor1.com Latino. Эта версия предназначена для тех, кто в США говорит на испанском – она предлагает аналитическую информацию и новости о последних разработках автомобильной индустрии на их родном языке.
Поиграть за Шумахера или Мазепина в F1 2019 получится в сентябре
Создатели F1 2019 раскрыли сроки появления в игре текущего сезона Формулы 2.
Видео: Ферстаппен сражается за поул в виртуальных «24 часах Ле-Мана»
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен в очередной раз продемонстрировал мастерство в виртуальных гонках.
Кальтенборн нашла работу в симрейсинге
Бывшая глава команды Sauber в Формуле 1 стала генеральным директором компании, которая занимается гонками на симуляторах.
Какой получилась новая игра о Формуле 1: обзор F1 2019
Новая часть в серии игр по Формуле 1 от Codemasters выйдет раньше чем когда-либо – 28 июня. Мы провели за игрой в F1 2019 уже достаточно времени – и делимся впечатлениями.
Росси признался в любви к игре Gran Turismo. Окон его поддержал
Даже семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси играет в гоночные симуляторы на PlayStation и просит добавить в Gran Turismo Sport больше гоночных трасс.