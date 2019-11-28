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Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро Ноябрьские тесты в Валенсии
MotoGP / Новость

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро

Пол Эспаргаро не ожидал, что сможет сравняться с лучшим результатом Марка Маркеса после всего трех кругов на новом байке KTM на тестах MotoGP в Валенсии.

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии Ноябрьские тесты в Валенсии
MotoGP / Отчет о тестах

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии

Гонщик Yamaha возглавил протокол по итогам среды, опередив на 0,164 секунды другого представителя японской марки Фабио Куартараро.
Авария на тестах озадачила Марка Маркеса
MotoGP / Новость

Авария на тестах озадачила Марка Маркеса

По ходу первого дня тестов в Валенсии на асфальте оказались и шестикратный чемпион мира, и его младший брат. Марк Маркес назвал свое падение странным, а Алекс – результатом детской ошибки.

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
MotoGP / Галерея

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао

В Валенсии завершали сезон четыре класса мотоциклов, в Хоумстеде – все три лиги NASCAR, а в Макао на старт вышло все, что движется: автомобили GT, «кузова», формулы и опять же – гоночные мотоциклы.

Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP Ноябрьские тесты в Валенсии
MotoGP / Отчет о тестах

Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP

Пока пилоты на мотоциклах Yamaha оспаривали друг у друга лучшее время круга, гонщики Honda обращали на себя внимание главным образом падениями.

Оба Маркеса упали на тестах MotoGP в Валенсии
MotoGP / Новость

Оба Маркеса упали на тестах MotoGP в Валенсии

Участники чемпионата мира по мотогонкам уже через пару дней после завершения очередного сезона начали подготовку к следующему. На асфальте побывали и шестикратный чемпион премьер-класса Марк Маркес, и его брат, только готовящийся к дебюту в MotoGP. И этим список пилотов Honda, отметившихся падениями, не исчерпывается.
В Honda объяснили выбор в пользу Алекса Маркеса
MotoGP / Новость

В Honda объяснили выбор в пользу Алекса Маркеса

Босс выступающей в MotoGP заводской команды Honda Альберто Пуч заявил, что Алексу Маркесу не предложили бы место в заводской команде в 2020 году, если бы он не выиграл титул в Moto2.

Карамелька за щекой и костыли на подиуме. Каким мир мотогонок запомнит Хорхе Лоренсо
MotoGP / Самое интересное

Карамелька за щекой и костыли на подиуме. Каким мир мотогонок запомнит Хорхе Лоренсо

Неудачник, который только зря садится на чемпионский мотоцикл? Нытик, постоянно вспоминающий о своих травмах? Совсем нет: Хорхе Лоренсо – один из лучших пилотов MotoGP. Мы докажем вам это, вспомнив о пяти знаковых триумфах испанца и ни разу не вспомнив о событиях этого сезона.

Лучшие девушки уик-энда: от Софии Флерш до «дьявольских» грид-герлз
MotoGP / Галерея

Лучшие девушки уик-энда: от Софии Флерш до «дьявольских» грид-герлз

В эти выходные в кадр к нашим фотографам попали не только грид-герлз: София Флерш вернулась на трассу в Макао (где год назад попала в тяжелую аварию), а Натали Декер завершила сезон в серии NASCAR Truck. Что же касается грид-герлз, то некоторые из них примерили весьма экзотические образы!

Официально: Алекс Маркес станет напарником брата в MotoGP
MotoGP / Новость

Официально: Алекс Маркес станет напарником брата в MotoGP

Заводская команда Honda назвала имя пилота, который заменит завершившего карьеру Хорхе Лоренсо.

Ducati провела переговоры с Зарко, чтобы убедить его выступать за своего сателлита
MotoGP / Новость

Ducati провела переговоры с Зарко, чтобы убедить его выступать за своего сателлита

По ходу тестов MotoGP, которые в понедельник стартовали в Валенсии, итальянский производитель попробовал договориться с Жоаном Зарко о контракте с Avintia на 2020 год.

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Валенсии Гран При Валенсии
MotoGP / Результаты

Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Валенсии

В Валенсии прошла последняя гонка MotoGP этого года. Вот так выглядят финальные результаты завершившегося сезона.

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Маркес завершил сезон MotoGP победой в Валенсии Гран При Валенсии
MotoGP / Отчет о гонке

Маркес завершил сезон MotoGP победой в Валенсии

Шестикратный чемпион мира одержал 12-ю победу за год, по ходу гонки догнав и обогнав Фабио Куартараро.

Прямо сейчас на «Моторспорт ТВ»: финальная гонка сезона MotoGP – и карьеры Хорхе Лоренсо! Гран При Валенсии
MotoGP / Прямой эфир

Прямо сейчас на «Моторспорт ТВ»: финальная гонка сезона MotoGP – и карьеры Хорхе Лоренсо!

Как проведет последнюю гонку в своей карьере трехкратный чемпион мира? Удастся ли Фабио Куартараро воспользоваться последней возможностью одержать первую победу в MotoGP в своем дебютном сезоне? Лучший способ узнать ответ – наша прямая трансляция.

Онлайн. Финальная гонка сезона MotoGP в Валенсии Гран При Валенсии
MotoGP / Прямой эфир

Онлайн. Финальная гонка сезона MotoGP в Валенсии

Следим за гонкой в Валенсии в прямом эфире.

Теперь Ducati. Зарко сватают во все команды сразу
MotoGP / Новость

Теперь Ducati. Зарко сватают во все команды сразу

История с трудоустройством талантливого французского пилота грозит стать главным сюжетом межсезонья.

Авария не помешала Маркесу стать лучшим на разминке в Валенсии Гран При Валенсии
MotoGP / Отчет о тренировке

Авария не помешала Маркесу стать лучшим на разминке в Валенсии

За 10 минут до конца сессии многократный чемпион мира упал в одном из повороте – но быстро вернулся на трассу и успел показать лучшее время.

Гран При Валенсии MotoGP: стартовая решетка в картинках Гран При Валенсии
MotoGP / Галерея

Гран При Валенсии MotoGP: стартовая решетка в картинках

Хорхе Лоренсо проводит последнюю гонку в самом престижном классе, а молодой испанец Икер Лекуона – первую. С каких позиций они начнут этот заезд?

Росси обвинил стратегию в квалификационной неудаче Гран При Валенсии
MotoGP / Новость

Росси обвинил стратегию в квалификационной неудаче

Гонщик счел, что Yamaha неудачно выпустила его на трассу, чем помешала добиться оптимального результата.

Гран При Валенсии MotoGP: стартовая решетка Гран При Валенсии
MotoGP / Результаты

Гран При Валенсии MotoGP: стартовая решетка

В такой порядке гонщики выйдут на старт финальной гонки мотоциклетного чемпионата мира.

Куартараро на 0,03 секунды опередил Маркеса в финальной квалификации сезона MotoGP Гран При Валенсии
MotoGP / Отчет о квалификации

Куартараро на 0,03 секунды опередил Маркеса в финальной квалификации сезона MotoGP

Французский гонщик Petronas Yamaha начнет Гран При Валенсии с поула, взяв верх в упорном поединке с действующим чемпионом мира.

Прямо сейчас на «Моторспорт ТВ»: квалификация MotoGP в Валенсии Гран При Валенсии
MotoGP / Прямой эфир

Прямо сейчас на «Моторспорт ТВ»: квалификация MotoGP в Валенсии

Следим за ходом квалификации в прямом эфире на Motorsport.tv.

Источник: в Honda готовы взять брата Марка Маркеса на сезон-2020
MotoGP / Новость

Источник: в Honda готовы взять брата Марка Маркеса на сезон-2020

Motorsport.com стало известно, что Honda близка к заключению контракта с Алексом Маркесом, братом шестикратного чемпиона премьер-класса, который заменит уходящего из гонок Хорхе Лоренсо.

Баньяя попал в больницу после падения на пит-лейне Гран При Валенсии
MotoGP / Новость

Баньяя попал в больницу после падения на пит-лейне

Гонщик Pramac Ducati упал в самом конце третьей тренировки, и в первый момент показалось, что все обошлось. Но сейчас врачи подозревают у итальянца травму головы и перелом запястья.

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Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро
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Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро

Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии
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Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии

Авария на тестах озадачила Марка Маркеса
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Авария на тестах озадачила Марка Маркеса

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
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Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао

Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP
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Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP

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