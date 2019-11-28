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Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро
Пол Эспаргаро не ожидал, что сможет сравняться с лучшим результатом Марка Маркеса после всего трех кругов на новом байке KTM на тестах MotoGP в Валенсии.
Виньялес стал быстрейшим на тестах MotoGP в Валенсии
Гонщик Yamaha возглавил протокол по итогам среды, опередив на 0,164 секунды другого представителя японской марки Фабио Куартараро.
Авария на тестах озадачила Марка Маркеса
По ходу первого дня тестов в Валенсии на асфальте оказались и шестикратный чемпион мира, и его младший брат. Марк Маркес назвал свое падение странным, а Алекс – результатом детской ошибки.
Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
В Валенсии завершали сезон четыре класса мотоциклов, в Хоумстеде – все три лиги NASCAR, а в Макао на старт вышло все, что движется: автомобили GT, «кузова», формулы и опять же – гоночные мотоциклы.
Куартараро и еще две Yamaha быстрее всех на тестах MotoGP
Пока пилоты на мотоциклах Yamaha оспаривали друг у друга лучшее время круга, гонщики Honda обращали на себя внимание главным образом падениями.
Оба Маркеса упали на тестах MotoGP в Валенсии
Участники чемпионата мира по мотогонкам уже через пару дней после завершения очередного сезона начали подготовку к следующему. На асфальте побывали и шестикратный чемпион премьер-класса Марк Маркес, и его брат, только готовящийся к дебюту в MotoGP. И этим список пилотов Honda, отметившихся падениями, не исчерпывается.
В Honda объяснили выбор в пользу Алекса Маркеса
Босс выступающей в MotoGP заводской команды Honda Альберто Пуч заявил, что Алексу Маркесу не предложили бы место в заводской команде в 2020 году, если бы он не выиграл титул в Moto2.
Карамелька за щекой и костыли на подиуме. Каким мир мотогонок запомнит Хорхе Лоренсо
Неудачник, который только зря садится на чемпионский мотоцикл? Нытик, постоянно вспоминающий о своих травмах? Совсем нет: Хорхе Лоренсо – один из лучших пилотов MotoGP. Мы докажем вам это, вспомнив о пяти знаковых триумфах испанца и ни разу не вспомнив о событиях этого сезона.
Лучшие девушки уик-энда: от Софии Флерш до «дьявольских» грид-герлз
В эти выходные в кадр к нашим фотографам попали не только грид-герлз: София Флерш вернулась на трассу в Макао (где год назад попала в тяжелую аварию), а Натали Декер завершила сезон в серии NASCAR Truck. Что же касается грид-герлз, то некоторые из них примерили весьма экзотические образы!
Официально: Алекс Маркес станет напарником брата в MotoGP
Заводская команда Honda назвала имя пилота, который заменит завершившего карьеру Хорхе Лоренсо.
Ducati провела переговоры с Зарко, чтобы убедить его выступать за своего сателлита
По ходу тестов MotoGP, которые в понедельник стартовали в Валенсии, итальянский производитель попробовал договориться с Жоаном Зарко о контракте с Avintia на 2020 год.
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Валенсии
В Валенсии прошла последняя гонка MotoGP этого года. Вот так выглядят финальные результаты завершившегося сезона.
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Маркес завершил сезон MotoGP победой в Валенсии
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Онлайн. Финальная гонка сезона MotoGP в Валенсии
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Авария не помешала Маркесу стать лучшим на разминке в Валенсии
За 10 минут до конца сессии многократный чемпион мира упал в одном из повороте – но быстро вернулся на трассу и успел показать лучшее время.
Гран При Валенсии MotoGP: стартовая решетка в картинках
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Гонщик счел, что Yamaha неудачно выпустила его на трассу, чем помешала добиться оптимального результата.
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Куартараро на 0,03 секунды опередил Маркеса в финальной квалификации сезона MotoGP
Французский гонщик Petronas Yamaha начнет Гран При Валенсии с поула, взяв верх в упорном поединке с действующим чемпионом мира.
Прямо сейчас на «Моторспорт ТВ»: квалификация MotoGP в Валенсии
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Источник: в Honda готовы взять брата Марка Маркеса на сезон-2020
Motorsport.com стало известно, что Honda близка к заключению контракта с Алексом Маркесом, братом шестикратного чемпиона премьер-класса, который заменит уходящего из гонок Хорхе Лоренсо.
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