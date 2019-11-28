Мы уже посмотрели фильм «Ford против Ferrari». Многое там не так, как было в реальности – а о многом создатели блокбастера, к сожалению, умолчали. Рассказываем об одном из наиболее эпичных «Ле-Манов» в истории более подробно и (нам так кажется) более красочно.