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Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Вторая тренировка в процессе . . .
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
23 Часов
:
05 Минут
:
10 Секунд
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Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
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WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
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Отчет Результаты
R
WEC
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12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
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R
Дакар
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17 янв.
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Теория заговора: как G-Drive Racing оставили без титула в ELMS Портиман
Европейский Ле-Ман / Слухи

Теория заговора: как G-Drive Racing оставили без титула в ELMS

Российская команда три года подряд выигрывала титул в ELMS – и в нынешнем сезоне вновь была главным фаворитом, однако в драматичной концовке уступила соперникам из IDEC. Но можно ли назвать триумф французов до конца честным?

Фильм «Ford против Ferrari»: 5 больших ошибок и много-много неточностей
24 часа Ле-Мана / Самое интересное

Фильм «Ford против Ferrari»: 5 больших ошибок и много-много неточностей

Создатели главной гоночной картины года не особо старались следовать исторической правде. Задвинули на сорок пятый план реального создателя суперкара Ford GT40, одного из боссов Ford превратили в мелкотравчатого злыдня, а немолодого уже Энцо Феррари заставили ехать за тысячу километров от родной Модены.
G-Drive Racing выступит на этапе WEC в Бахрейне Бахрейн
WEC / Новость

G-Drive Racing выступит на этапе WEC в Бахрейне

Российская команда G-Drive Racing примет участие в гонке «8 часов Бахрейна», которая состоится 14 декабря.

Ford против Ferrari: продолжение истории, которое не показали в кино
24 часа Ле-Мана / Самое интересное

Ford против Ferrari: продолжение истории, которое не показали в кино

Фильм «Ford против Ferrari» закончился на судьбоносном событии: потратив три года и миллионы долларов, марка Ford выиграла «24 часа Ле-Мана» и прервала длинную череду побед Ferrari. Но это не значило, что суперкару GT40 пора на покой: среди прочего ему еще предстояло стать Старушкой и отрастить пузырь...

G-Drive Racing дебютирует в Азиатской серии Ле-Ман
Asian Le Mans / Новость

G-Drive Racing дебютирует в Азиатской серии Ле-Ман

По информации одного из зарубежных сайтов, этой зимой российская команда проведет четыре гонки в азиатском турнире, воспользовавшись технической поддержкой португальского коллектива Algarve Pro Racing.

Peugeot вернется в WEC и Ле-Ман в 2022 году
WEC / Новость

Peugeot вернется в WEC и Ле-Ман в 2022 году

Группа PSA объявила, что утвердила спортивную программу, в рамках которой Peugeot вернется в чемпионат мира по гонкам на выносливость к 2022 году.

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки
24 часа Ле-Мана / Самое интересное

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

Мы уже посмотрели фильм «Ford против Ferrari». Многое там не так, как было в реальности – а о многом создатели блокбастера, к сожалению, умолчали. Рассказываем об одном из наиболее эпичных «Ле-Манов» в истории более подробно и (нам так кажется) более красочно.

Ford против Ferrari: почему деньги не помогли Ford выиграть
24 часа Ле-Мана / Самое интересное

Ford против Ferrari: почему деньги не помогли Ford выиграть

Премьера фильма «Ford против Ferrari» все ближе, и Motorsport.com продолжает вспоминать легендарное противостояние. Во второй части – история об амбициозном дебюте американской марки в «Ле-Мане». О роли в этом пустых бутылок и о том, почему один хороший пилот отказался садиться за рулем спорткара Ford всего через день.

Февральский этап WEC в Бразилии оказался под вопросом Интерлагос
WEC / Новость

Февральский этап WEC в Бразилии оказался под вопросом

Проблемы у местных организаторов могут привести к отмене уик-энда марафонской серии на «Интерлагосе».

Лучшие фото уик-энда: WEC, WRX, NASCAR, Supercars и фиеста в родном городе Маркеса
WEC / Галерея

Лучшие фото уик-энда: WEC, WRX, NASCAR, Supercars и фиеста в родном городе Маркеса

В минувшие выходные братья Маркес уже вовсю праздновали свои титулы, Тимми Хансен стал чемпионом, а участники чемпионата WEC провели в Шанхае только 3-й этап из 8-ми. Но хорошие фотографии получились вне зависимости от фазы сезона.

Ford против Ferrari: почему Генри Форд и Энцо Феррари стали врагами
24 часа Ле-Мана / Самое интересное

Ford против Ferrari: почему Генри Форд и Энцо Феррари стали врагами

Фильм «Ford против Ferrari» – безусловно главное кинособытие года для поклонников гонок. Но что-то может остаться за пределами кинокартины, а что-то может оказаться непонятным. Российская редакция Motorsport.com в подробностях рассказывает о легендарном гоночном сюжете...

У экипажа на Ferrari отобрали победу в «4 часах Шанхая» Шанхай
WEC / Новость

У экипажа на Ferrari отобрали победу в «4 часах Шанхая»

Одержанная утром первая в сезоне победа Ferrari к вечеру обернулась вторым в этом сезоне дублем Porsche. Что позволило пилотам немецкой марки укрепить лидерство в общем зачете.

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Экипаж Rebellion в одни ворота выиграл гонку WEC в Шанхае Шанхай
WEC / Отчет о гонке

Экипаж Rebellion в одни ворота выиграл гонку WEC в Шанхае

Система гандикапов сделала экипаж частной швейцарской команды единоличным лидером китайского этапа – пилотам прототипов Toyota оставалось лишь ждать поломки или аварии Rebellion. Однако удача в этот день также была на стороне швейцарского коллектива.

Поул на этапе WEC впервые в истории выиграла команда Rebellion Шанхай
WEC / Отчет о квалификации

Поул на этапе WEC впервые в истории выиграла команда Rebellion

Экипажи на Toyota стали только четвертым и пятым по итогам субботней сессии китайского этапа, уступив Rebellion и Ginetta.

«Надежд на победу нет». Пятница в Шанхае напугала Toyota Шанхай
WEC / Новость

«Надежд на победу нет». Пятница в Шанхае напугала Toyota

Тренировки очередного этапа WEC принесли лучшие результаты частным командам – Rebellion и Ginetta. Такое положение не на шутку обеспокоило Toyota.

Баттон решил вернуться в Ле-Ман и провести полный сезон WEC
24 часа Ле-Мана / Новость

Баттон решил вернуться в Ле-Ман и провести полный сезон WEC

Чемпион Ф1 2009 года и бывший пилот SMP Racing рассказал, что хотел бы проехать суточный марафон в следующем году, чтобы подготовиться к полному сезону в чемпионате WEC, когда в силу вступит новый регламент.

G-Drive Racing проиграла чемпионат ELMS в последней гонке сезона
Европейский Ле-Ман / Отчет о гонке

G-Drive Racing проиграла чемпионат ELMS в последней гонке сезона

Для победы экипажу российской команды было достаточно финишировать на третьем месте. Они получили ненужный штраф и приехали к финишу шестыми.

Оруджев остался в WEC еще на этап Шанхай
WEC / Новость

Оруджев остался в WEC еще на этап

Российский пилот продолжит выступать за Team LNT Ginetta в марафонском чемпионате мира.

Peugeot обдумывает приход в WEC в сезоне-2021/22
WEC / Новость

Peugeot обдумывает приход в WEC в сезоне-2021/22

Французская компания может пополнить главный класс чемпионата по гонкам на выносливость с клиентской машиной.

Ян Магнуссен ушел из Corvette после 16 лет выступлений
IMSA / Новость

Ян Магнуссен ушел из Corvette после 16 лет выступлений

Отец гонщика Haas Кевина Магнуссена не будет выступать в следующем сезоне IMSA за Corvette Racing, с которой провел 16 лет.

Монтойя стал чемпионом серии IMSA Роад Атланта
IMSA / Отчет о гонке

Монтойя стал чемпионом серии IMSA

Колумбиец и его напарники не попали на подиум финального этапа сезона, «Малого Ле-Мана», но и четвертого места на финише оказалось достаточно, чтобы завоевать титул.

Хартли, Накаджима и Буэми выиграли «6 часов Фудзи» Фудзи
WEC / Отчет о гонке

Хартли, Накаджима и Буэми выиграли «6 часов Фудзи»

Toyota взяла второй подряд дубль, а экипаж №8 с Себастьеном Буэми, Брендоном Хартли и Казуки Накаджимой выиграл впервые в сезоне.

Toyota, Porsche и команда Джеки Чана выиграли квалификацию WEC в Фудзи Фудзи
WEC / Отчет о квалификации

Toyota, Porsche и команда Джеки Чана выиграли квалификацию WEC в Фудзи

С первой позиции воскресную 6-часовую гонку начнет прототип под номером 8, которым по ходу квалификации управляли Казуки Накаджима и Брендон Хартли.

Rebellion показала основную ливрею для WEC
WEC / Новость

Rebellion показала основную ливрею для WEC

Rebellion Racing представила раскраску машины, которую будет использовать в этом сезоне марафонского чемпионата мира.

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Теория заговора: как G-Drive Racing оставили без титула в ELMS
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Теория заговора: как G-Drive Racing оставили без титула в ELMS

Фильм «Ford против Ferrari»: 5 больших ошибок и много-много неточностей
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Фильм «Ford против Ferrari»: 5 больших ошибок и много-много неточностей

G-Drive Racing выступит на этапе WEC в Бахрейне
WEC

G-Drive Racing выступит на этапе WEC в Бахрейне

Ford против Ferrari: продолжение истории, которое не показали в кино
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Ford против Ferrari: продолжение истории, которое не показали в кино

G-Drive Racing дебютирует в Азиатской серии Ле-Ман
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G-Drive Racing дебютирует в Азиатской серии Ле-Ман

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