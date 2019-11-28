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Теория заговора: как G-Drive Racing оставили без титула в ELMS
Российская команда три года подряд выигрывала титул в ELMS – и в нынешнем сезоне вновь была главным фаворитом, однако в драматичной концовке уступила соперникам из IDEC. Но можно ли назвать триумф французов до конца честным?
Фильм «Ford против Ferrari»: 5 больших ошибок и много-много неточностей
Создатели главной гоночной картины года не особо старались следовать исторической правде. Задвинули на сорок пятый план реального создателя суперкара Ford GT40, одного из боссов Ford превратили в мелкотравчатого злыдня, а немолодого уже Энцо Феррари заставили ехать за тысячу километров от родной Модены.
G-Drive Racing выступит на этапе WEC в Бахрейне
Российская команда G-Drive Racing примет участие в гонке «8 часов Бахрейна», которая состоится 14 декабря.
Ford против Ferrari: продолжение истории, которое не показали в кино
Фильм «Ford против Ferrari» закончился на судьбоносном событии: потратив три года и миллионы долларов, марка Ford выиграла «24 часа Ле-Мана» и прервала длинную череду побед Ferrari. Но это не значило, что суперкару GT40 пора на покой: среди прочего ему еще предстояло стать Старушкой и отрастить пузырь...
G-Drive Racing дебютирует в Азиатской серии Ле-Ман
По информации одного из зарубежных сайтов, этой зимой российская команда проведет четыре гонки в азиатском турнире, воспользовавшись технической поддержкой португальского коллектива Algarve Pro Racing.
Peugeot вернется в WEC и Ле-Ман в 2022 году
Группа PSA объявила, что утвердила спортивную программу, в рамках которой Peugeot вернется в чемпионат мира по гонкам на выносливость к 2022 году.
Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки
Мы уже посмотрели фильм «Ford против Ferrari». Многое там не так, как было в реальности – а о многом создатели блокбастера, к сожалению, умолчали. Рассказываем об одном из наиболее эпичных «Ле-Манов» в истории более подробно и (нам так кажется) более красочно.
Ford против Ferrari: почему деньги не помогли Ford выиграть
Премьера фильма «Ford против Ferrari» все ближе, и Motorsport.com продолжает вспоминать легендарное противостояние. Во второй части – история об амбициозном дебюте американской марки в «Ле-Мане». О роли в этом пустых бутылок и о том, почему один хороший пилот отказался садиться за рулем спорткара Ford всего через день.
Февральский этап WEC в Бразилии оказался под вопросом
Проблемы у местных организаторов могут привести к отмене уик-энда марафонской серии на «Интерлагосе».
Лучшие фото уик-энда: WEC, WRX, NASCAR, Supercars и фиеста в родном городе Маркеса
В минувшие выходные братья Маркес уже вовсю праздновали свои титулы, Тимми Хансен стал чемпионом, а участники чемпионата WEC провели в Шанхае только 3-й этап из 8-ми. Но хорошие фотографии получились вне зависимости от фазы сезона.
Ford против Ferrari: почему Генри Форд и Энцо Феррари стали врагами
Фильм «Ford против Ferrari» – безусловно главное кинособытие года для поклонников гонок. Но что-то может остаться за пределами кинокартины, а что-то может оказаться непонятным. Российская редакция Motorsport.com в подробностях рассказывает о легендарном гоночном сюжете...
У экипажа на Ferrari отобрали победу в «4 часах Шанхая»
Одержанная утром первая в сезоне победа Ferrari к вечеру обернулась вторым в этом сезоне дублем Porsche. Что позволило пилотам немецкой марки укрепить лидерство в общем зачете.
Самое читаемое
Экипаж Rebellion в одни ворота выиграл гонку WEC в Шанхае
Система гандикапов сделала экипаж частной швейцарской команды единоличным лидером китайского этапа – пилотам прототипов Toyota оставалось лишь ждать поломки или аварии Rebellion. Однако удача в этот день также была на стороне швейцарского коллектива.
Поул на этапе WEC впервые в истории выиграла команда Rebellion
Экипажи на Toyota стали только четвертым и пятым по итогам субботней сессии китайского этапа, уступив Rebellion и Ginetta.
«Надежд на победу нет». Пятница в Шанхае напугала Toyota
Тренировки очередного этапа WEC принесли лучшие результаты частным командам – Rebellion и Ginetta. Такое положение не на шутку обеспокоило Toyota.
Баттон решил вернуться в Ле-Ман и провести полный сезон WEC
Чемпион Ф1 2009 года и бывший пилот SMP Racing рассказал, что хотел бы проехать суточный марафон в следующем году, чтобы подготовиться к полному сезону в чемпионате WEC, когда в силу вступит новый регламент.
G-Drive Racing проиграла чемпионат ELMS в последней гонке сезона
Для победы экипажу российской команды было достаточно финишировать на третьем месте. Они получили ненужный штраф и приехали к финишу шестыми.
Оруджев остался в WEC еще на этап
Российский пилот продолжит выступать за Team LNT Ginetta в марафонском чемпионате мира.
Peugeot обдумывает приход в WEC в сезоне-2021/22
Французская компания может пополнить главный класс чемпионата по гонкам на выносливость с клиентской машиной.
Ян Магнуссен ушел из Corvette после 16 лет выступлений
Отец гонщика Haas Кевина Магнуссена не будет выступать в следующем сезоне IMSA за Corvette Racing, с которой провел 16 лет.
Монтойя стал чемпионом серии IMSA
Колумбиец и его напарники не попали на подиум финального этапа сезона, «Малого Ле-Мана», но и четвертого места на финише оказалось достаточно, чтобы завоевать титул.
Хартли, Накаджима и Буэми выиграли «6 часов Фудзи»
Toyota взяла второй подряд дубль, а экипаж №8 с Себастьеном Буэми, Брендоном Хартли и Казуки Накаджимой выиграл впервые в сезоне.
Toyota, Porsche и команда Джеки Чана выиграли квалификацию WEC в Фудзи
С первой позиции воскресную 6-часовую гонку начнет прототип под номером 8, которым по ходу квалификации управляли Казуки Накаджима и Брендон Хартли.
Rebellion показала основную ливрею для WEC
Rebellion Racing представила раскраску машины, которую будет использовать в этом сезоне марафонского чемпионата мира.