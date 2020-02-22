Первый чемпионат для женщин критикуют за то, что он не борется с половой дискриминацией в мире автоспорта, а напротив мешает гонщицам участвовать в состязаниях наравне с мужчинами. Сергей Иванов уверен, что цель W Series вовсе не в этом.