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Кальдерон станет первой женщиной в Суперформуле
После неудачного сезона в Формуле 2 колумбийка перебралась в японскую серию.
Смотрите на «Моторспорт ТВ» в этот уик-энд: этап Азиатской серии Ле-Ман в Тайлем Бенде
Гонка впервые приедет на новый автодром и продлится четыре часа.
Мнение: отдельный чемпионат для женщин – сексизм без пользы
Дебютный сезон исключительно женской серии вызвал противоположную реакцию у колумнистов Motorsport.com.
Сын Мика Дуэна перейдет в Формулу 3 с Фиттипальди
В новом сезоне Ф3 в составе HWA поедут юниоры молодежных программ Ferrari и Red Bull.
Мнение: W Series – это полумера. Миру нужен полноценный женский автоспорт
Первый чемпионат для женщин критикуют за то, что он не борется с половой дискриминацией в мире автоспорта, а напротив мешает гонщицам участвовать в состязаниях наравне с мужчинами. Сергей Иванов уверен, что цель W Series вовсе не в этом.
Линн стал запасным пилотом Jaguar в Формуле Е
Уже сейчас известно, что один из основных пилотов британского коллектива не сможет принять участие в китайском этапе электрического турнира. Правда, и новый запасной пилот Jaguar на старт этой гонки выходить не собирается.
Сафнауэр: Боюсь, в 2021-м Ф1 может стать медленнее Ф2
Босс Racing Point отметил, что стремление выровнять возможности команд может привести Формулу 1 к неожиданным результатам.
Toyota увидела угрозу в Rebellion в борьбе за титул
В Toyota сочли, что швейцарская команда стала настоящим претендентом на титул в WEC.
Картикеян покинул Super GT после одного сезона
Бывший гонщик Формулы 1 из Индии решил уйти из японского первенства ради выступлений в других сериях.
Экс-пилот Ф1 Бланделл решил уйти из гонок
53-летний британец решил повесить шлем на гвоздь после тяжелого сезона в BTCC.
В Ф2 и Ф3 определились с графиком тестов
В главных молодежных «формулах» подтвердили даты тестов сезона 2020 года.
Перони вернется в Формулу 3 после сальто в Монце
Австралийский гонщик подтвердил готовность продолжить выступления, несмотря на последствия аварии.
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