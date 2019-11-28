Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Квалификация через
01 Часов
:
10 Минут
:
43 Секунд
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R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
22 Часов
:
55 Минут
:
43 Секунд
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Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
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WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
19 дней
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Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
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Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов
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Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов

Надоели звезды Формулы 1 с их однотипными интервью и обтекаемыми формулировками? Присмотритесь к элите электрического чемпионата. А заодно выберите, за кого будете болеть в стартующем уже завтра новом сезоне.

Первая пятилетка Формулы Е. Пять легендарных гонок
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Первая пятилетка Формулы Е. Пять легендарных гонок

Лукас ди Грасси пробивается на подиум с последнего места, у Себастьена Буэми падает планка, а Сенна дарит титул Пике – и это отнюдь не страшный сон поклонников Айртона. Шестой сезон Формулы Е стартует уже завтра – самое время вспомнить эталонные гонки, вошедшие в историю чемпионата.
Спонсоры Williams заключили сделку с Venturi в Формуле Е
Формула E / Новость

Спонсоры Williams заключили сделку с Venturi в Формуле Е

Компания-производитель мобильных гаджетов ROKiT подписала трехлетний контракт с командой Venturi Racing.

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких аварий
Формула E / Самое интересное

Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких аварий

Столкнуться в борьбе за лидерство в последнем повороте? Вынести с трассы напарника? Устроить хаос на мокрой трассе? Пилоты электрических формул все это умеют!

Лундгор выступит в Формуле 2 на финале сезона в Абу-Даби Абу-Даби
Формула 2 / Новость

Лундгор выступит в Формуле 2 на финале сезона в Абу-Даби

Пилот молодежной программы Renault заменит Ральфа Бошунга на заключительном этапе Ф2 на трассе «Яс-Марина».

Карпентер опроверг переход Хюлькенберга в его команду IndyCar
IndyCar / Новость

Карпентер опроверг переход Хюлькенберга в его команду IndyCar

В Ed Carpenter Racing заявили, что пилот Renault Нико Хюлькенберг не будет выступать за американский коллектив в следующем сезоне.
Не будет ли Porsche лузером? Не переругаются ли чемпионы? 5 интриг нового сезона Формулы Е
Формула E / Самое интересное

Не будет ли Porsche лузером? Не переругаются ли чемпионы? 5 интриг нового сезона Формулы Е

Пилоты электрических формул проведут первую гонку нового сезона уже в эту субботу. Новостей в межсезонье было много. Среди прочего одной из команд пришлось «ампутировать» мотор – а Mercedes поставил талантливого молодого гонщика перед непростым выбором.

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
MotoGP / Галерея

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао

В Валенсии завершали сезон четыре класса мотоциклов, в Хоумстеде – все три лиги NASCAR, а в Макао на старт вышло все, что движется: автомобили GT, «кузова», формулы и опять же – гоночные мотоциклы.

Лучшие девушки уик-энда: от Софии Флерш до «дьявольских» грид-герлз
MotoGP / Галерея

Лучшие девушки уик-энда: от Софии Флерш до «дьявольских» грид-герлз

В эти выходные в кадр к нашим фотографам попали не только грид-герлз: София Флерш вернулась на трассу в Макао (где год назад попала в тяжелую аварию), а Натали Декер завершила сезон в серии NASCAR Truck. Что же касается грид-герлз, то некоторые из них примерили весьма экзотические образы!

Единственная в Ф1 женщина-судья станет руководителем гонок Ф2 и Ф3
Формула 1 / Новость

Единственная в Ф1 женщина-судья станет руководителем гонок Ф2 и Ф3

В следующем году 34-летняя Сильвия Бельот займет должность главного судьи в Формуле 2 и Формуле 3.

Версхор выиграл гонку Ф3 в Макао, Шварцман сошел на первом круге
Формула 3 / Отчет о гонке

Версхор выиграл гонку Ф3 в Макао, Шварцман сошел на первом круге

На престижной гонке, которая проходила на весьма коварной городской трассе, победу одержал пилот, в этом году закончивший чемпионат Формулы 3 за пределами первой десятки общего зачета и ни разу не поднимавшийся на подиум в гонках.

Прямо сейчас на «Моторспорт ТВ»: гонка Формулы 3 в Макао
Формула 3 / Прямой эфир

Прямо сейчас на «Моторспорт ТВ»: гонка Формулы 3 в Макао

Один из главных героев престижной гонки на городской трассе – россиянин Роберт Шварцман. В этом сезоне он уже выполнил главную задачу, выиграв титул в международном чемпионате – но наверняка не против закончить свою карьеру на высокой ноте.

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В квалификационной гонке Гран При Макао из-за поломки отключили DRS
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В квалификационной гонке Гран При Макао из-за поломки отключили DRS

Работоспособность системы к воскресной гонке до сих пор не подтверждена.

Столкновение напарников и затор в «Лиссабоне». Лучшие видео субботы из Макао
Формула 3 / Самое интересное

Столкновение напарников и затор в «Лиссабоне». Лучшие видео субботы из Макао

Предлагаем подборку ярких кадров с городской трассы, которая славится своей сложностью и коварством.

Шварцман уступил Випсу 1,5 секунды в квалификационной гонке в Макао
Формула 3 / Отчет о квалификации

Шварцман уступил Випсу 1,5 секунды в квалификационной гонке в Макао

Пилоты Формулы 3 провели первую гонку на знаменитой городской трассе – пара лидеров завершила дистанцию в том же порядке, в каком стартовала.

Гутьеррес поделит с Паффетом роль резервного пилота Mercedes в Формуле Е
Формула E / Новость

Гутьеррес поделит с Паффетом роль резервного пилота Mercedes в Формуле Е

Мексиканский пилот и чемпион DTM будут подменять друг друга в боксах штутгартской команды на этапах электросерии.

Шварцман проиграл Випсу в квалификации Гран При Макао
Формула 3 / Отчет о квалификации

Шварцман проиграл Випсу в квалификации Гран При Макао

В Макао прошла квалификация престижного этапа Формулы 3 International.

Перони продаст шлем, чтобы найти деньги на гонки
Формула 3 / Новость

Перони продаст шлем, чтобы найти деньги на гонки

Австралийский гонщик хочет выставить на аукцион шлем, который использовал на гонке в Монце – и который спас пилота в ходе тяжелой аварии.

Племянник Макрея дебютирует в формульных гонках в 2020 году
Другие Формулы / Новость

Племянник Макрея дебютирует в формульных гонках в 2020 году

В отличие от своего знаменитого дяди Колина, 14-летний Макс Макрей предпочел начать карьеру в кольцевых гонках, а не ралли.

Шварцман о сезоне-2019: Я решил не становиться фраером, я хотел быть чемпионом
Формула 3 / Новости

Шварцман о сезоне-2019: Я решил не становиться фраером, я хотел быть чемпионом

В большом интервью пресс-службе SMP Racing действующий чемпион Формулы 3 Роберт Шварцман рассказал о прошедшем сезоне и своем подходе к гонкам, а также дал совет, как заинтересовать автоспортом больше людей в России.

СМИ: Алонсо ведет переговоры с Andretti об участии в Indy 500
IndyCar / Новость

СМИ: Алонсо ведет переговоры с Andretti об участии в Indy 500

По информации испанского AS Motor, Фернандо Алонсо пытается договориться с одним из сильнейших коллективов IndyCar о выступлении в «500 милях Индианаполиса» следующего года.

Renault устроила тесты для Лундгора и Чжоу на машине 2017 года
Формула 1 / Новость

Renault устроила тесты для Лундгора и Чжоу на машине 2017 года

Гонщик Ф3 Кристиан Лундгор работал за рулем в среду, днем позже в кокпите Renault RS17 его сменил пилот Ф2 Гуанью Чжоу.

Компания Роджера Пенске купила IndyCar и трассу в Индианаполисе
IndyCar / Новость

Компания Роджера Пенске купила IndyCar и трассу в Индианаполисе

В понедельник Penske Entertainment объявила, что приобрела знаковые гоночные активы у прежних владельцев из Hulman & Company.

Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA
TCR / Новость

Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA

Одна золотая и две бронзовые медали обеспечили российской сборной лидерство в общем зачете по итогам уик-энда в Валлелунге.

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Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких аварий

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Лундгор выступит в Формуле 2 на финале сезона в Абу-Даби

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