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Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов
Надоели звезды Формулы 1 с их однотипными интервью и обтекаемыми формулировками? Присмотритесь к элите электрического чемпионата. А заодно выберите, за кого будете болеть в стартующем уже завтра новом сезоне.
Первая пятилетка Формулы Е. Пять легендарных гонок
Лукас ди Грасси пробивается на подиум с последнего места, у Себастьена Буэми падает планка, а Сенна дарит титул Пике – и это отнюдь не страшный сон поклонников Айртона. Шестой сезон Формулы Е стартует уже завтра – самое время вспомнить эталонные гонки, вошедшие в историю чемпионата.
Спонсоры Williams заключили сделку с Venturi в Формуле Е
Компания-производитель мобильных гаджетов ROKiT подписала трехлетний контракт с командой Venturi Racing.
Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких аварий
Столкнуться в борьбе за лидерство в последнем повороте? Вынести с трассы напарника? Устроить хаос на мокрой трассе? Пилоты электрических формул все это умеют!
Лундгор выступит в Формуле 2 на финале сезона в Абу-Даби
Пилот молодежной программы Renault заменит Ральфа Бошунга на заключительном этапе Ф2 на трассе «Яс-Марина».
Карпентер опроверг переход Хюлькенберга в его команду IndyCar
В Ed Carpenter Racing заявили, что пилот Renault Нико Хюлькенберг не будет выступать за американский коллектив в следующем сезоне.
Не будет ли Porsche лузером? Не переругаются ли чемпионы? 5 интриг нового сезона Формулы Е
Пилоты электрических формул проведут первую гонку нового сезона уже в эту субботу. Новостей в межсезонье было много. Среди прочего одной из команд пришлось «ампутировать» мотор – а Mercedes поставил талантливого молодого гонщика перед непростым выбором.
Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
В Валенсии завершали сезон четыре класса мотоциклов, в Хоумстеде – все три лиги NASCAR, а в Макао на старт вышло все, что движется: автомобили GT, «кузова», формулы и опять же – гоночные мотоциклы.
Лучшие девушки уик-энда: от Софии Флерш до «дьявольских» грид-герлз
В эти выходные в кадр к нашим фотографам попали не только грид-герлз: София Флерш вернулась на трассу в Макао (где год назад попала в тяжелую аварию), а Натали Декер завершила сезон в серии NASCAR Truck. Что же касается грид-герлз, то некоторые из них примерили весьма экзотические образы!
Единственная в Ф1 женщина-судья станет руководителем гонок Ф2 и Ф3
В следующем году 34-летняя Сильвия Бельот займет должность главного судьи в Формуле 2 и Формуле 3.
Версхор выиграл гонку Ф3 в Макао, Шварцман сошел на первом круге
На престижной гонке, которая проходила на весьма коварной городской трассе, победу одержал пилот, в этом году закончивший чемпионат Формулы 3 за пределами первой десятки общего зачета и ни разу не поднимавшийся на подиум в гонках.
Прямо сейчас на «Моторспорт ТВ»: гонка Формулы 3 в Макао
Один из главных героев престижной гонки на городской трассе – россиянин Роберт Шварцман. В этом сезоне он уже выполнил главную задачу, выиграв титул в международном чемпионате – но наверняка не против закончить свою карьеру на высокой ноте.
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В квалификационной гонке Гран При Макао из-за поломки отключили DRS
Работоспособность системы к воскресной гонке до сих пор не подтверждена.
Столкновение напарников и затор в «Лиссабоне». Лучшие видео субботы из Макао
Предлагаем подборку ярких кадров с городской трассы, которая славится своей сложностью и коварством.
Шварцман уступил Випсу 1,5 секунды в квалификационной гонке в Макао
Пилоты Формулы 3 провели первую гонку на знаменитой городской трассе – пара лидеров завершила дистанцию в том же порядке, в каком стартовала.
Гутьеррес поделит с Паффетом роль резервного пилота Mercedes в Формуле Е
Мексиканский пилот и чемпион DTM будут подменять друг друга в боксах штутгартской команды на этапах электросерии.
Шварцман проиграл Випсу в квалификации Гран При Макао
В Макао прошла квалификация престижного этапа Формулы 3 International.
Перони продаст шлем, чтобы найти деньги на гонки
Австралийский гонщик хочет выставить на аукцион шлем, который использовал на гонке в Монце – и который спас пилота в ходе тяжелой аварии.
Племянник Макрея дебютирует в формульных гонках в 2020 году
В отличие от своего знаменитого дяди Колина, 14-летний Макс Макрей предпочел начать карьеру в кольцевых гонках, а не ралли.
Шварцман о сезоне-2019: Я решил не становиться фраером, я хотел быть чемпионом
В большом интервью пресс-службе SMP Racing действующий чемпион Формулы 3 Роберт Шварцман рассказал о прошедшем сезоне и своем подходе к гонкам, а также дал совет, как заинтересовать автоспортом больше людей в России.
СМИ: Алонсо ведет переговоры с Andretti об участии в Indy 500
По информации испанского AS Motor, Фернандо Алонсо пытается договориться с одним из сильнейших коллективов IndyCar о выступлении в «500 милях Индианаполиса» следующего года.
Renault устроила тесты для Лундгора и Чжоу на машине 2017 года
Гонщик Ф3 Кристиан Лундгор работал за рулем в среду, днем позже в кокпите Renault RS17 его сменил пилот Ф2 Гуанью Чжоу.
Компания Роджера Пенске купила IndyCar и трассу в Индианаполисе
В понедельник Penske Entertainment объявила, что приобрела знаковые гоночные активы у прежних владельцев из Hulman & Company.
Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA
Одна золотая и две бронзовые медали обеспечили российской сборной лидерство в общем зачете по итогам уик-энда в Валлелунге.