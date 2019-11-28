Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Квалификация через
00 Часов
:
30 Минут
:
39 Секунд
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R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
22 Часов
:
15 Минут
:
39 Секунд
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Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
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WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
19 дней
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Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
43 дня
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ФОРМУЛА 1 Расписание сезона 2019

R Гонка
T Тесты
NR Внезачетные гонки
P Презентация
O Остальное
ДП Джорджо Пиола

Грядущие события (1 событие)

R
Формула 1
Гран При Абу-Даби | Яс-Марина
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
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