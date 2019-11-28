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FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
После Гран При Бразилии с машин трех команд были изъяты элементы топливной системы – это очередной шаг на пути, который призвал сделать соперничество более честным. Мы узнали, чего можно ждать дальше.
«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
Пресс-служба Red Bull Racing рассказала, как проходил процесс съемок пит-стопа в условиях искусственной невесомости, и с какими сложностями столкнулись механики.
В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
В социальных сетях появился короткий видеоролик, в котором главный герой бродит по базе команды в Уокинге, пристает к сотрудникам команды и ищет кубок за третье место из Сан-Паулу с ключом от комнаты с трофеями.
Red Bull провела пит-стоп в невесомости
Red Bull выпустила видеоролик, в котором механики меняют четыре колеса на машине в невесомости.
В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
Чемпионская команда решила изменить свой подход к использованию энергии после того, как Льюис Хэмилтон не смог сдержать Макса Ферстаппена, отыграв позицию на пит-стопах.
Спонсоры Williams заключили сделку с Venturi в Формуле Е
Компания-производитель мобильных гаджетов ROKiT подписала трехлетний контракт с командой Venturi Racing.
Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3
В одной из самых популярных гоночных игр на мобильных устройствах будут представлены современные машины Ф1 и 20 гонщиков нынешнего сезона.
Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя
Гоночный консультант Red Bull заверил, что «Быки» всегда верили в Пьера Гасли, но французу не удалось бы оправиться от сложного начала сезона в «старшей» команде.
«Я делал то же, что и всегда». Уик-энд в качестве босса Mercedes не впечатлил Эллисона
Техническому директору чемпионов мира пришлось руководить командой из-за того, что Тото Вольф предпочел не летать в Бразилию.
Окон дебютирует в составе Renault на тестах в Абу-Даби
Французский пилот сядет за руль RS19 спустя два дня после завершения нынешнего сезона.
Депутаты в Майами встали на сторону мэра и поддержали Гран При
Главное препятствие на пути организации этапа Ф1 в крупнейшем городе Флориды осталось позади – вето, которое мэр наложил на запрет проведения этапа, поддержали местные депутаты в Майами-Дейд.
Как поломка MGU-K лишила Грожана подиума в Бразилии? Отвечает Штайнер
Руководитель Haas F1 рассказал, что призером гонки в Сан-Паулу мог стать вовсе не Карлос Сайнс, а Ромен Грожан – но этому помешала техническая поломка.
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Мнение: Бинотто необязательно мирить Феттеля и Леклера – и вот почему
Себастьян Феттель и Шарль Леклер вынесли друг друга с трассы в Сан-Паулу. Это первое их совместное столкновение, но почти наверняка не последнее. Олег Карпов считает, что у Маттиа Бинотто есть лишь один способ уберечь команду от последствий конфликта пилотов, и этот способ – просто принять тот факт, что помирить их невозможно.
Хорнер: Гасли стало проще без прессинга Red Bull
По словам Кристиана Хорнера, французский пилот вновь обрел уверенность в Toro Rosso, поскольку на него больше не давит атмосфера топ-команды.
Ferrari: Мы почти догнали Red Bull в поворотах
В Скудерии попробовали использовать настройки для увеличения прижимной силы – и в Сан-Паулу смогли подобраться вплотную к лидерам в этой области.
Росберг выбрал свою тройку лучших пилотов Ф1. Там есть Сайнс и нет никого из Ferrari
Чемпион 2016 года предложил собственный рейтинг – и в нем поставил испанца из McLaren в один ряд с Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном.
«У Шарля нет жизненного опыта Себа». Култхард о конфликте в Ferrari
Бывший гонщик Ф1, а ныне телекомментатор Дэвид Култхард высказался на тему внутрикомандного соперничества в Скудерии, которое продолжилось печальным эпизодом в Бразилии.
Экклстоун: Поставил бы деньги, что Леклер опередит Хэмилтона в Ferrari
Берни Экклстоун посоветовал Льюису Хэмилтону покинуть Формулу 1 в конце 2020 года, заявив, что ему не следует переходить в Ferrari, где он, вероятно, проиграет Шарлю Леклеру.
Mercedes примет решение по мотору Боттаса в начале следующей недели
После поломки в Бразилии Валттери Боттасу может понадобиться новый двигатель на финальном Гран При сезона, что приведет к штрафу на стартовой решетке.
Вильнев назвал обоих пилотов Ferrari виновными в аварии
Чемпион мира 1997 года счел, что и Себастьян Феттель, и Шарль Леклер несут ответственность за двойной сход на «Интерлагосе».
СМИ: FIA конфисковала части топливной системы Ferrari
Как сообщает Auto Motor und Sport, FIA изъяла компоненты топливной системы у самой Скудерии, одной ее клиентской команды и еще одного коллектива.
Карпентер опроверг переход Хюлькенберга в его команду IndyCar
В Ed Carpenter Racing заявили, что пилот Renault Нико Хюлькенберг не будет выступать за американский коллектив в следующем сезоне.
«Разве ты первый, если тебя обходит новичок?» Итальянские СМИ о Феттеле и Леклере
Себастьян Феттель и Шарль Леклер выбили друг друга ближе к финишу Гран При Бразилии. По мнению итальянских журналистов, Ferrari надо срочно решить проблему их взаимоотношений.
Росберг возложил на Феттеля вину за аварию в Сан-Паулу
Экс-чемпион мира посочувствовал гонщикам Скудерии – и в то же время признал, что наблюдение за эпизодом с участием Феттеля и Леклера доставило ему определенное удовольствие.