Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Квалификация через
01 Часов
:
09 Минут
:
21 Секунд
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R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
22 Часов
:
54 Минут
:
21 Секунд
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Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
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WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
19 дней
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Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
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FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
Формула 1 / Аналитика

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

После Гран При Бразилии с машин трех команд были изъяты элементы топливной системы – это очередной шаг на пути, который призвал сделать соперничество более честным. Мы узнали, чего можно ждать дальше.

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
Формула 1 / Новость

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

Пресс-служба Red Bull Racing рассказала, как проходил процесс съемок пит-стопа в условиях искусственной невесомости, и с какими сложностями столкнулись механики.
В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
Формула 1 / Новость

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

В социальных сетях появился короткий видеоролик, в котором главный герой бродит по базе команды в Уокинге, пристает к сотрудникам команды и ищет кубок за третье место из Сан-Паулу с ключом от комнаты с трофеями.

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
Формула 1 / Новость

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

Red Bull выпустила видеоролик, в котором механики меняют четыре колеса на машине в невесомости.

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
Формула 1 / Новость

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Чемпионская команда решила изменить свой подход к использованию энергии после того, как Льюис Хэмилтон не смог сдержать Макса Ферстаппена, отыграв позицию на пит-стопах.

Спонсоры Williams заключили сделку с Venturi в Формуле Е
Формула E / Новость

Спонсоры Williams заключили сделку с Venturi в Формуле Е

Компания-производитель мобильных гаджетов ROKiT подписала трехлетний контракт с командой Venturi Racing.
Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3
eSports / Новость

Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3

В одной из самых популярных гоночных игр на мобильных устройствах будут представлены современные машины Ф1 и 20 гонщиков нынешнего сезона.

Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя Гран При Бразилии
Формула 1 / Новость

Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя

Гоночный консультант Red Bull заверил, что «Быки» всегда верили в Пьера Гасли, но французу не удалось бы оправиться от сложного начала сезона в «старшей» команде.

«Я делал то же, что и всегда». Уик-энд в качестве босса Mercedes не впечатлил Эллисона Гран При Бразилии
Формула 1 / Новость

«Я делал то же, что и всегда». Уик-энд в качестве босса Mercedes не впечатлил Эллисона

Техническому директору чемпионов мира пришлось руководить командой из-за того, что Тото Вольф предпочел не летать в Бразилию.

Окон дебютирует в составе Renault на тестах в Абу-Даби
Формула 1 / Новость

Окон дебютирует в составе Renault на тестах в Абу-Даби

Французский пилот сядет за руль RS19 спустя два дня после завершения нынешнего сезона.

Депутаты в Майами встали на сторону мэра и поддержали Гран При
Формула 1 / Новость

Депутаты в Майами встали на сторону мэра и поддержали Гран При

Главное препятствие на пути организации этапа Ф1 в крупнейшем городе Флориды осталось позади – вето, которое мэр наложил на запрет проведения этапа, поддержали местные депутаты в Майами-Дейд.

Как поломка MGU-K лишила Грожана подиума в Бразилии? Отвечает Штайнер
Формула 1 / Новость

Как поломка MGU-K лишила Грожана подиума в Бразилии? Отвечает Штайнер

Руководитель Haas F1 рассказал, что призером гонки в Сан-Паулу мог стать вовсе не Карлос Сайнс, а Ромен Грожан – но этому помешала техническая поломка.

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«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

Мнение: Бинотто необязательно мирить Феттеля и Леклера – и вот почему
Формула 1 / Аналитика

Мнение: Бинотто необязательно мирить Феттеля и Леклера – и вот почему

Себастьян Феттель и Шарль Леклер вынесли друг друга с трассы в Сан-Паулу. Это первое их совместное столкновение, но почти наверняка не последнее. Олег Карпов считает, что у Маттиа Бинотто есть лишь один способ уберечь команду от последствий конфликта пилотов, и этот способ – просто принять тот факт, что помирить их невозможно.

Хорнер: Гасли стало проще без прессинга Red Bull
Формула 1 / Новость

Хорнер: Гасли стало проще без прессинга Red Bull

По словам Кристиана Хорнера, французский пилот вновь обрел уверенность в Toro Rosso, поскольку на него больше не давит атмосфера топ-команды.

Ferrari: Мы почти догнали Red Bull в поворотах
Формула 1 / Новость

Ferrari: Мы почти догнали Red Bull в поворотах

В Скудерии попробовали использовать настройки для увеличения прижимной силы – и в Сан-Паулу смогли подобраться вплотную к лидерам в этой области.

Росберг выбрал свою тройку лучших пилотов Ф1. Там есть Сайнс и нет никого из Ferrari
Формула 1 / Новость

Росберг выбрал свою тройку лучших пилотов Ф1. Там есть Сайнс и нет никого из Ferrari

Чемпион 2016 года предложил собственный рейтинг – и в нем поставил испанца из McLaren в один ряд с Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном.

«У Шарля нет жизненного опыта Себа». Култхард о конфликте в Ferrari Гран При Бразилии
Формула 1 / Новость

«У Шарля нет жизненного опыта Себа». Култхард о конфликте в Ferrari

Бывший гонщик Ф1, а ныне телекомментатор Дэвид Култхард высказался на тему внутрикомандного соперничества в Скудерии, которое продолжилось печальным эпизодом в Бразилии.

Экклстоун: Поставил бы деньги, что Леклер опередит Хэмилтона в Ferrari
Формула 1 / Новость

Экклстоун: Поставил бы деньги, что Леклер опередит Хэмилтона в Ferrari

Берни Экклстоун посоветовал Льюису Хэмилтону покинуть Формулу 1 в конце 2020 года, заявив, что ему не следует переходить в Ferrari, где он, вероятно, проиграет Шарлю Леклеру.

Mercedes примет решение по мотору Боттаса в начале следующей недели Гран При Абу-Даби
Формула 1 / Новость

Mercedes примет решение по мотору Боттаса в начале следующей недели

После поломки в Бразилии Валттери Боттасу может понадобиться новый двигатель на финальном Гран При сезона, что приведет к штрафу на стартовой решетке.

Вильнев назвал обоих пилотов Ferrari виновными в аварии Гран При Бразилии
Формула 1 / Новость

Вильнев назвал обоих пилотов Ferrari виновными в аварии

Чемпион мира 1997 года счел, что и Себастьян Феттель, и Шарль Леклер несут ответственность за двойной сход на «Интерлагосе».

СМИ: FIA конфисковала части топливной системы Ferrari
Формула 1 / Новость

СМИ: FIA конфисковала части топливной системы Ferrari

Как сообщает Auto Motor und Sport, FIA изъяла компоненты топливной системы у самой Скудерии, одной ее клиентской команды и еще одного коллектива.

Карпентер опроверг переход Хюлькенберга в его команду IndyCar
IndyCar / Новость

Карпентер опроверг переход Хюлькенберга в его команду IndyCar

В Ed Carpenter Racing заявили, что пилот Renault Нико Хюлькенберг не будет выступать за американский коллектив в следующем сезоне.

«Разве ты первый, если тебя обходит новичок?» Итальянские СМИ о Феттеле и Леклере Гран При Бразилии
Формула 1 / Новость

«Разве ты первый, если тебя обходит новичок?» Итальянские СМИ о Феттеле и Леклере

Себастьян Феттель и Шарль Леклер выбили друг друга ближе к финишу Гран При Бразилии. По мнению итальянских журналистов, Ferrari надо срочно решить проблему их взаимоотношений.

Росберг возложил на Феттеля вину за аварию в Сан-Паулу Гран При Бразилии
Формула 1 / Новость

Росберг возложил на Феттеля вину за аварию в Сан-Паулу

Экс-чемпион мира посочувствовал гонщикам Скудерии – и в то же время признал, что наблюдение за эпизодом с участием Феттеля и Леклера доставило ему определенное удовольствие.

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FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
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FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
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«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
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В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
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Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
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В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

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