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Эд-Диръия
22
нояб.
-
22
нояб.
Квалификация через
00
Часов
:
29
Минут
:
41
Секунд
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R
Формула E
Эд-Диръия II
23
нояб.
-
23
нояб.
Третья тренировка через
22
Часов
:
14
Минут
:
41
Секунд
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R
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Гран При Бразилии
14
нояб.
-
17
нояб.
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R
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Гран При Абу-Даби
Билеты
28
нояб.
-
01
дек.
Первая тренировка через
7
дней
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WEC
R
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08
нояб.
-
10
нояб.
Мероприятие окончено
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-
14
дек.
Следующее событие через
19
дней
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Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05
янв.
-
17
янв.
Следующее событие через
43
дня
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