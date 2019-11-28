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Этап в Риге сохранил место в календаре мирового ралли-кросса
Латвийские организаторы объявили, что их гонка займет одну из двух вакантных дат в расписании будущего сезона WRX – этап на трассе «Бикерниеки» состоится 19-20 сентября.
Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
В Валенсии завершали сезон четыре класса мотоциклов, в Хоумстеде – все три лиги NASCAR, а в Макао на старт вышло все, что движется: автомобили GT, «кузова», формулы и опять же – гоночные мотоциклы.
Лучшие девушки уик-энда: от Софии Флерш до «дьявольских» грид-герлз
В эти выходные в кадр к нашим фотографам попали не только грид-герлз: София Флерш вернулась на трассу в Макао (где год назад попала в тяжелую аварию), а Натали Декер завершила сезон в серии NASCAR Truck. Что же касается грид-герлз, то некоторые из них примерили весьма экзотические образы!
Единственная в Ф1 женщина-судья станет руководителем гонок Ф2 и Ф3
В следующем году 34-летняя Сильвия Бельот займет должность главного судьи в Формуле 2 и Формуле 3.
Версхор выиграл гонку Ф3 в Макао, Шварцман сошел на первом круге
На престижной гонке, которая проходила на весьма коварной городской трассе, победу одержал пилот, в этом году закончивший чемпионат Формулы 3 за пределами первой десятки общего зачета и ни разу не поднимавшийся на подиум в гонках.
Прямо сейчас на «Моторспорт ТВ»: гонка Формулы 3 в Макао
Один из главных героев престижной гонки на городской трассе – россиянин Роберт Шварцман. В этом сезоне он уже выполнил главную задачу, выиграв титул в международном чемпионате – но наверняка не против закончить свою карьеру на высокой ноте.
Миллер и Приоль выиграли гонки WTCR в Макао
Таким образом, в этом году во всех трех заездах на легендарной городской трассе победы достались представителям китайской марки Lynk & Co.
В квалификационной гонке Гран При Макао из-за поломки отключили DRS
Работоспособность системы к воскресной гонке до сих пор не подтверждена.
Мюллер выиграл первую гонку WTCR в Макао, Михелис вышел в лидеры сезона
Ветеран Туринга стал сильнейшим в субботнем заезде, а командные приказы в Cyan Racing лишили Энди Приоля первого подиума в сезоне.
Столкновение напарников и затор в «Лиссабоне». Лучшие видео субботы из Макао
Предлагаем подборку ярких кадров с городской трассы, которая славится своей сложностью и коварством.
Шварцман уступил Випсу 1,5 секунды в квалификационной гонке в Макао
Пилоты Формулы 3 провели первую гонку на знаменитой городской трассе – пара лидеров завершила дистанцию в том же порядке, в каком стартовала.
Мюллер и Хафф выиграли квалификации WTCR в Макао
Во второй гонке с первого места стартует лидер чемпионата Эстебан Герьери.
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Шварцман проиграл Випсу в квалификации Гран При Макао
В Макао прошла квалификация престижного этапа Формулы 3 International.
Перони продаст шлем, чтобы найти деньги на гонки
Австралийский гонщик хочет выставить на аукцион шлем, который использовал на гонке в Монце – и который спас пилота в ходе тяжелой аварии.
Лучшие фото уик-энда: WEC, WRX, NASCAR, Supercars и фиеста в родном городе Маркеса
В минувшие выходные братья Маркес уже вовсю праздновали свои титулы, Тимми Хансен стал чемпионом, а участники чемпионата WEC провели в Шанхае только 3-й этап из 8-ми. Но хорошие фотографии получились вне зависимости от фазы сезона.
Невероятный финал сделал Тимми Хансена чемпионом мирового ралли-кросса
Развязка всего сезона случилась в самой последней гонке, два главных соперника за титул столкнулись, а судьба чемпионства решилась исходя из количества побед.
Шварцман о сезоне-2019: Я решил не становиться фраером, я хотел быть чемпионом
В большом интервью пресс-службе SMP Racing действующий чемпион Формулы 3 Роберт Шварцман рассказал о прошедшем сезоне и своем подходе к гонкам, а также дал совет, как заинтересовать автоспортом больше людей в России.
Renault устроила тесты для Лундгора и Чжоу на машине 2017 года
Гонщик Ф3 Кристиан Лундгор работал за рулем в среду, днем позже в кокпите Renault RS17 его сменил пилот Ф2 Гуанью Чжоу.
В DTM придумали заменить людей роботами на пит-стопах
В немецком чемпионате задумались, как будут выглядеть гонки в будущем. И нарисовали концептуальную картину с роботизированными пит-стопами для замены топливных элементов.
Хюлькенберг опроверг слухи о переходе в DTM
Нико Хюлькенберг заявил, что информация о скором объявлении о его переходе в DTM – неправда.
Слухи: Хюлькенберг покинет Формулу 1 и перейдет в DTM
Как поговаривают, немецкий пилот решил принять предложение BMW и проведет следующий сезон в немецком «кузовном» чемпионате.
World RX представила календарь на сезон-2020
Организаторы чемпионата мира по ралли-кроссу показали расписание на следующий год.
Баттон уйдет из Super GT в конце сезона
Дженсон подтвердил, что уик-энд в Мотеги в ближайший уик-энд станет его финальным выступлением в японском первенстве.
Финальная гонка Суперформулы вызвала поток извинений
Наоки Ямамото и команда, за которую он выступал в этом сезоне японского чемпионата, никак не могут поделить вину за проигрыш личного титула – каждый спешит взять вину на себя.