Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Квалификация через
01 Часов
:
06 Минут
:
27 Секунд
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R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
22 Часов
:
51 Минут
:
27 Секунд
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Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
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R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
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WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
19 дней
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Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
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Этап в Риге сохранил место в календаре мирового ралли-кросса
Ралли-Кросс / Новость

Этап в Риге сохранил место в календаре мирового ралли-кросса

Латвийские организаторы объявили, что их гонка займет одну из двух вакантных дат в расписании будущего сезона WRX – этап на трассе «Бикерниеки» состоится 19-20 сентября.

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
MotoGP / Галерея

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао

В Валенсии завершали сезон четыре класса мотоциклов, в Хоумстеде – все три лиги NASCAR, а в Макао на старт вышло все, что движется: автомобили GT, «кузова», формулы и опять же – гоночные мотоциклы.
Лучшие девушки уик-энда: от Софии Флерш до «дьявольских» грид-герлз
MotoGP / Галерея

Лучшие девушки уик-энда: от Софии Флерш до «дьявольских» грид-герлз

В эти выходные в кадр к нашим фотографам попали не только грид-герлз: София Флерш вернулась на трассу в Макао (где год назад попала в тяжелую аварию), а Натали Декер завершила сезон в серии NASCAR Truck. Что же касается грид-герлз, то некоторые из них примерили весьма экзотические образы!

Единственная в Ф1 женщина-судья станет руководителем гонок Ф2 и Ф3
Формула 1 / Новость

Единственная в Ф1 женщина-судья станет руководителем гонок Ф2 и Ф3

В следующем году 34-летняя Сильвия Бельот займет должность главного судьи в Формуле 2 и Формуле 3.

Версхор выиграл гонку Ф3 в Макао, Шварцман сошел на первом круге
Формула 3 / Отчет о гонке

Версхор выиграл гонку Ф3 в Макао, Шварцман сошел на первом круге

На престижной гонке, которая проходила на весьма коварной городской трассе, победу одержал пилот, в этом году закончивший чемпионат Формулы 3 за пределами первой десятки общего зачета и ни разу не поднимавшийся на подиум в гонках.

Прямо сейчас на «Моторспорт ТВ»: гонка Формулы 3 в Макао
Формула 3 / Прямой эфир

Прямо сейчас на «Моторспорт ТВ»: гонка Формулы 3 в Макао

Один из главных героев престижной гонки на городской трассе – россиянин Роберт Шварцман. В этом сезоне он уже выполнил главную задачу, выиграв титул в международном чемпионате – но наверняка не против закончить свою карьеру на высокой ноте.
Миллер и Приоль выиграли гонки WTCR в Макао Макао
WTCR / Отчет о гонке

Миллер и Приоль выиграли гонки WTCR в Макао

Таким образом, в этом году во всех трех заездах на легендарной городской трассе победы достались представителям китайской марки Lynk & Co.

В квалификационной гонке Гран При Макао из-за поломки отключили DRS
Формула 3 / Новость

В квалификационной гонке Гран При Макао из-за поломки отключили DRS

Работоспособность системы к воскресной гонке до сих пор не подтверждена.

Мюллер выиграл первую гонку WTCR в Макао, Михелис вышел в лидеры сезона Макао
WTCR / Отчет о гонке

Мюллер выиграл первую гонку WTCR в Макао, Михелис вышел в лидеры сезона

Ветеран Туринга стал сильнейшим в субботнем заезде, а командные приказы в Cyan Racing лишили Энди Приоля первого подиума в сезоне.

Столкновение напарников и затор в «Лиссабоне». Лучшие видео субботы из Макао
Формула 3 / Самое интересное

Столкновение напарников и затор в «Лиссабоне». Лучшие видео субботы из Макао

Предлагаем подборку ярких кадров с городской трассы, которая славится своей сложностью и коварством.

Шварцман уступил Випсу 1,5 секунды в квалификационной гонке в Макао
Формула 3 / Отчет о квалификации

Шварцман уступил Випсу 1,5 секунды в квалификационной гонке в Макао

Пилоты Формулы 3 провели первую гонку на знаменитой городской трассе – пара лидеров завершила дистанцию в том же порядке, в каком стартовала.

Мюллер и Хафф выиграли квалификации WTCR в Макао Макао
WTCR / Отчет о квалификации

Мюллер и Хафф выиграли квалификации WTCR в Макао

Во второй гонке с первого места стартует лидер чемпионата Эстебан Герьери.

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Шварцман проиграл Випсу в квалификации Гран При Макао
Формула 3 / Отчет о квалификации

Шварцман проиграл Випсу в квалификации Гран При Макао

В Макао прошла квалификация престижного этапа Формулы 3 International.

Перони продаст шлем, чтобы найти деньги на гонки
Формула 3 / Новость

Перони продаст шлем, чтобы найти деньги на гонки

Австралийский гонщик хочет выставить на аукцион шлем, который использовал на гонке в Монце – и который спас пилота в ходе тяжелой аварии.

Лучшие фото уик-энда: WEC, WRX, NASCAR, Supercars и фиеста в родном городе Маркеса
WEC / Галерея

Лучшие фото уик-энда: WEC, WRX, NASCAR, Supercars и фиеста в родном городе Маркеса

В минувшие выходные братья Маркес уже вовсю праздновали свои титулы, Тимми Хансен стал чемпионом, а участники чемпионата WEC провели в Шанхае только 3-й этап из 8-ми. Но хорошие фотографии получились вне зависимости от фазы сезона.

Невероятный финал сделал Тимми Хансена чемпионом мирового ралли-кросса Килларни
Ралли-Кросс / Отчет об этапе

Невероятный финал сделал Тимми Хансена чемпионом мирового ралли-кросса

Развязка всего сезона случилась в самой последней гонке, два главных соперника за титул столкнулись, а судьба чемпионства решилась исходя из количества побед.

Шварцман о сезоне-2019: Я решил не становиться фраером, я хотел быть чемпионом
Формула 3 / Новости

Шварцман о сезоне-2019: Я решил не становиться фраером, я хотел быть чемпионом

В большом интервью пресс-службе SMP Racing действующий чемпион Формулы 3 Роберт Шварцман рассказал о прошедшем сезоне и своем подходе к гонкам, а также дал совет, как заинтересовать автоспортом больше людей в России.

Renault устроила тесты для Лундгора и Чжоу на машине 2017 года
Формула 1 / Новость

Renault устроила тесты для Лундгора и Чжоу на машине 2017 года

Гонщик Ф3 Кристиан Лундгор работал за рулем в среду, днем позже в кокпите Renault RS17 его сменил пилот Ф2 Гуанью Чжоу.

В DTM придумали заменить людей роботами на пит-стопах
DTM / Новость

В DTM придумали заменить людей роботами на пит-стопах

В немецком чемпионате задумались, как будут выглядеть гонки в будущем. И нарисовали концептуальную картину с роботизированными пит-стопами для замены топливных элементов.

Хюлькенберг опроверг слухи о переходе в DTM
Формула 1 / Новость

Хюлькенберг опроверг слухи о переходе в DTM

Нико Хюлькенберг заявил, что информация о скором объявлении о его переходе в DTM – неправда.

Слухи: Хюлькенберг покинет Формулу 1 и перейдет в DTM
Формула 1 / Новость

Слухи: Хюлькенберг покинет Формулу 1 и перейдет в DTM

Как поговаривают, немецкий пилот решил принять предложение BMW и проведет следующий сезон в немецком «кузовном» чемпионате.

World RX представила календарь на сезон-2020
Ралли-кросс / Новость

World RX представила календарь на сезон-2020

Организаторы чемпионата мира по ралли-кроссу показали расписание на следующий год.

Баттон уйдет из Super GT в конце сезона
Super GT / Новость

Баттон уйдет из Super GT в конце сезона

Дженсон подтвердил, что уик-энд в Мотеги в ближайший уик-энд станет его финальным выступлением в японском первенстве.

Финальная гонка Суперформулы вызвала поток извинений Сузука II
Super Formula / Новость

Финальная гонка Суперформулы вызвала поток извинений

Наоки Ямамото и команда, за которую он выступал в этом сезоне японского чемпионата, никак не могут поделить вину за проигрыш личного титула – каждый спешит взять вину на себя.

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Этап в Риге сохранил место в календаре мирового ралли-кросса
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Этап в Риге сохранил место в календаре мирового ралли-кросса

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
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Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао

Лучшие девушки уик-энда: от Софии Флерш до «дьявольских» грид-герлз
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Лучшие девушки уик-энда: от Софии Флерш до «дьявольских» грид-герлз

Единственная в Ф1 женщина-судья станет руководителем гонок Ф2 и Ф3
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Единственная в Ф1 женщина-судья станет руководителем гонок Ф2 и Ф3

Версхор выиграл гонку Ф3 в Макао, Шварцман сошел на первом круге
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Версхор выиграл гонку Ф3 в Макао, Шварцман сошел на первом круге

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