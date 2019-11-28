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Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Квалификация через
01 Часов
:
07 Минут
:
31 Секунд
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R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
22 Часов
:
52 Минут
:
31 Секунд
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Формула 1
R
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14 нояб.
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28 нояб.
-
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Первая тренировка через
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08 нояб.
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10 нояб.
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14 дек.
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R
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17 янв.
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Петров впервые одержал победу в раллийной гонке
РАЛЛИ / Отчет о гонке

Петров впервые одержал победу в раллийной гонке

Виталий Петров стал сильнейшим на этапе Кубка России, выиграв все восемь скоростных участков ралли «Яккима».

Росси в седьмой раз выиграл Ралли Монца
РАЛЛИ / Новость

Росси в седьмой раз выиграл Ралли Монца

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси в доминирующем стиле одержал победу на Monza Rally Show уже в седьмой раз в карьере.

Подиум в Шанхае и победа в Португалии: итоги недели для российских гонщиков
WEC / Самое интересное

Подиум в Шанхае и победа в Португалии: итоги недели для российских гонщиков

Motorsport.com Россия подводит статистические итоги выступлений российских спортсменов в важнейших гонках, завершившихся в минувшие выходные.

Алекс Росси чудом избежал дикой аварии на ралли в Мексике, перелетев через встречную машину
РАЛЛИ / Новость

Алекс Росси чудом избежал дикой аварии на ралли в Мексике, перелетев через встречную машину

Победитель Indy 500 в эти дни принимает участие в гонке Baja 1000, которая едва не закончилась для него лобовым столкновением с дорожной машиной.

Carville Racing взяла титул РСКГ в Грозном
РСКГ / Отчет о гонке

Carville Racing взяла титул РСКГ в Грозном

В столице Чеченской республики завершился сезон SMP РСКГ 2018 года. В классе Туринг-Лайт чемпионом с перевесом в одно очко стал Григорий Бурлуцкий. Командный титул достался Carville Racing.

Григорий Бурлуцкий триумфально провел этап РСКГ в Сочи
РСКГ / Отчет о гонке

Григорий Бурлуцкий триумфально провел этап РСКГ в Сочи

Гонки в столице XXII зимних Олимпийских игр всегда уникальны, и причина не только в географии, но и в самой трассе «Сочи Автодром».

РСКГ на Moscow Raceway: лидер уходит в отрыв
РСКГ / Отчет о гонке

РСКГ на Moscow Raceway: лидер уходит в отрыв

После сложного этапа в Казани в чемпионской гонке выделилось два главных претендента: лидирующий в чемпионате пилот «Академии ралли» Игорь Самсонов на Volkswagen Polo и гонщик Carville Racing Григорий Бурлуцкий на Peugeot 208.

Этап в Казани обернулся для Carville Racing драмой
РСКГ / Отчет о гонке

Этап в Казани обернулся для Carville Racing драмой

Этап на трассе Kazan Ring Canyon пришелся аккурат на середину сезона SMP РСКГ 2018 года – субботние гонки закрывали первую половину сезона, а воскресные открывали вторую половину.

РСКГ в Нижнем Новгороде: смешанный результат лидеров сезона
РСКГ / Отчет о гонке

РСКГ в Нижнем Новгороде: смешанный результат лидеров сезона

Motorsport.com совместно с Carville Racing представляет обзор третьего этапа чемпионата России по кольцевым гонкам, который прошел в Нижнем Новгороде.

Гонщик Carville Racing победил в Смоленске вопреки обстоятельствам
РСКГ / Отчет о гонке

Гонщик Carville Racing победил в Смоленске вопреки обстоятельствам

Пилот Carville Racing Андрей Радошнов стал главным героем этапа РСКГ в Смоленске, несмотря на самую тяжелую машину в пелотоне.

Бурлуцкий и Самсонов стали победителями первого этапа РСКГ в Грозном
РСКГ / Отчет о гонке

Бурлуцкий и Самсонов стали победителями первого этапа РСКГ в Грозном

Молодые пилоты задали тон в классе Туринг-Лайт на первом этапе SMP РСКГ, который принимала трасса «Крепость Грозная».

Итоги сезона СМП РСКГ-2017: команда Carville Racing заняла второе место VI этап, Казань
РСКГ / Пресс-релиз

Итоги сезона СМП РСКГ-2017: команда Carville Racing заняла второе место

Финальный этап Российской серии кольцевых гонок собрал 80 заявок в 5-ти классах.

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Алешин выступит на этапе RDRC в Грозном
RDRC / Новость

Алешин выступит на этапе RDRC в Грозном

Российский гонщик Михаил Алешин примет участие в показательных заездах на соревнованиях по драг-рейсингу в Грозном.

Шестой этап СМП РСКГ: предфинальная жара VI этап, Москва
РСКГ / Пресс-релиз

Шестой этап СМП РСКГ: предфинальная жара

Два дня 5000 зрителей наблюдали за упорнейшей борьбой лучших спортсменов страны.

Авария и бронза Carville Racing на 5 этапе РСКГ в Смоленске V этап, Смоленск
РСКГ / Пресс-релиз

Авария и бронза Carville Racing на 5 этапе РСКГ в Смоленске

Шесть тысяч зрителей следили за драматичной борьбой в 12 заездах.

4 этап РСКГ в Казани: без ярких побед, но 1 место за Carville Racing IV этап, Казань
РСКГ / Пресс-релиз

4 этап РСКГ в Казани: без ярких побед, но 1 место за Carville Racing

На 4 этап Российской серии кольцевых гонок, который прошел 1 и 2 июля на живописной и коварной трассе Kazan Ring (Canyon), собрал 89 заявок в пяти классах – это наивысший показатель в современной истории главных автомобильных соревнований страны.

Итоги 3-го этапа Российской серии кольцевых гонок в Нижнем Новгороде
РСКГ / Пресс-релиз

Итоги 3-го этапа Российской серии кольцевых гонок в Нижнем Новгороде

Первый день третьего этапа СМП РСКГ посулил команде Carville Racing интересные результаты еще до обеда: первое место в квалификации у пилота Григория Бурлуцкого утром, и два первых места на подиуме днем – в личном и командном зачетах.

Начат сбор средств на лечение разбившихся под Псковом раллистов
РАЛЛИ / Новость

Начат сбор средств на лечение разбившихся под Псковом раллистов

Алексей Лукьянюк и Никита Гергель остаются в реанимации после аварии на тестах в Псковской области.

Лукьянюк попал в аварию на тестах, штурман другой машины погиб
РАЛЛИ / Новость

Лукьянюк попал в аварию на тестах, штурман другой машины погиб

Штурман Алексей Лядухин погиб в результате столкновения с машиной Алексея Лукьянюка в ходе тренировочных заездов в Псковской области.

Carville Racing: к старту Российской серии кольцевых гонок готов!
РСКГ / Пресс-релиз

Carville Racing: к старту Российской серии кольцевых гонок готов!

До старта нового сезона СМП РСКГ остаётся чуть больше месяца. Казалось бы, весьма приличный срок, но у Carville Racing ещё множество планов и уйма дел!

Шесть гонщиков SMP Racing выступят в РСКГ
РСКГ / Новость

Шесть гонщиков SMP Racing выступят в РСКГ

Кирилл Ладыгин, Алексей Басов, Антон Ладыгин, Владимир Атоев, Никита Злобин и Денис Булатов проведут сезон-2017 в Российской серии кольцевых гонок.

В чемпионате РСКГ изменились даты двух этапов
РСКГ / Новость

В чемпионате РСКГ изменились даты двух этапов

Организаторы российской серии кольцевых гонок поменяли местами уик-энды на трассе Moscow Raceway и на трассе в Мячково.

Финальный календарь RSBK-2017
RSBK / Пресс-релиз

Финальный календарь RSBK-2017

Организаторы чемпионата Russian Superbike Championship International Cup готовы представить долгожданный календарь официальных соревнований по шоссейно-кольцевым мотогонкам на 2017 год.

Кирилл Ладыгин проведет сезон-2017 в РСКГ
РСКГ / Новость

Кирилл Ладыгин проведет сезон-2017 в РСКГ

Российский гонщик, известный по выступлениям в WEC и WTCC, вошел в состав команды Lada Sport для участия в чемпионате России по кольцевым гонкам 2017 года.

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Петров впервые одержал победу в раллийной гонке
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Петров впервые одержал победу в раллийной гонке

Росси в седьмой раз выиграл Ралли Монца
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Росси в седьмой раз выиграл Ралли Монца

Подиум в Шанхае и победа в Португалии: итоги недели для российских гонщиков
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Подиум в Шанхае и победа в Португалии: итоги недели для российских гонщиков

Алекс Росси чудом избежал дикой аварии на ралли в Мексике, перелетев через встречную машину
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Алекс Росси чудом избежал дикой аварии на ралли в Мексике, перелетев через встречную машину

Carville Racing взяла титул РСКГ в Грозном
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Carville Racing взяла титул РСКГ в Грозном

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