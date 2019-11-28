Фильтры:
Другие новости
Петров впервые одержал победу в раллийной гонке
Виталий Петров стал сильнейшим на этапе Кубка России, выиграв все восемь скоростных участков ралли «Яккима».
Росси в седьмой раз выиграл Ралли Монца
Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси в доминирующем стиле одержал победу на Monza Rally Show уже в седьмой раз в карьере.
Подиум в Шанхае и победа в Португалии: итоги недели для российских гонщиков
Motorsport.com Россия подводит статистические итоги выступлений российских спортсменов в важнейших гонках, завершившихся в минувшие выходные.
Алекс Росси чудом избежал дикой аварии на ралли в Мексике, перелетев через встречную машину
Победитель Indy 500 в эти дни принимает участие в гонке Baja 1000, которая едва не закончилась для него лобовым столкновением с дорожной машиной.
Carville Racing взяла титул РСКГ в Грозном
В столице Чеченской республики завершился сезон SMP РСКГ 2018 года. В классе Туринг-Лайт чемпионом с перевесом в одно очко стал Григорий Бурлуцкий. Командный титул достался Carville Racing.
Григорий Бурлуцкий триумфально провел этап РСКГ в Сочи
Гонки в столице XXII зимних Олимпийских игр всегда уникальны, и причина не только в географии, но и в самой трассе «Сочи Автодром».
РСКГ на Moscow Raceway: лидер уходит в отрыв
После сложного этапа в Казани в чемпионской гонке выделилось два главных претендента: лидирующий в чемпионате пилот «Академии ралли» Игорь Самсонов на Volkswagen Polo и гонщик Carville Racing Григорий Бурлуцкий на Peugeot 208.
Этап в Казани обернулся для Carville Racing драмой
Этап на трассе Kazan Ring Canyon пришелся аккурат на середину сезона SMP РСКГ 2018 года – субботние гонки закрывали первую половину сезона, а воскресные открывали вторую половину.
РСКГ в Нижнем Новгороде: смешанный результат лидеров сезона
Motorsport.com совместно с Carville Racing представляет обзор третьего этапа чемпионата России по кольцевым гонкам, который прошел в Нижнем Новгороде.
Гонщик Carville Racing победил в Смоленске вопреки обстоятельствам
Пилот Carville Racing Андрей Радошнов стал главным героем этапа РСКГ в Смоленске, несмотря на самую тяжелую машину в пелотоне.
Бурлуцкий и Самсонов стали победителями первого этапа РСКГ в Грозном
Молодые пилоты задали тон в классе Туринг-Лайт на первом этапе SMP РСКГ, который принимала трасса «Крепость Грозная».
Итоги сезона СМП РСКГ-2017: команда Carville Racing заняла второе место
Финальный этап Российской серии кольцевых гонок собрал 80 заявок в 5-ти классах.
Самое читаемое
Алешин выступит на этапе RDRC в Грозном
Российский гонщик Михаил Алешин примет участие в показательных заездах на соревнованиях по драг-рейсингу в Грозном.
Шестой этап СМП РСКГ: предфинальная жара
Два дня 5000 зрителей наблюдали за упорнейшей борьбой лучших спортсменов страны.
Авария и бронза Carville Racing на 5 этапе РСКГ в Смоленске
Шесть тысяч зрителей следили за драматичной борьбой в 12 заездах.
4 этап РСКГ в Казани: без ярких побед, но 1 место за Carville Racing
На 4 этап Российской серии кольцевых гонок, который прошел 1 и 2 июля на живописной и коварной трассе Kazan Ring (Canyon), собрал 89 заявок в пяти классах – это наивысший показатель в современной истории главных автомобильных соревнований страны.
Итоги 3-го этапа Российской серии кольцевых гонок в Нижнем Новгороде
Первый день третьего этапа СМП РСКГ посулил команде Carville Racing интересные результаты еще до обеда: первое место в квалификации у пилота Григория Бурлуцкого утром, и два первых места на подиуме днем – в личном и командном зачетах.
Начат сбор средств на лечение разбившихся под Псковом раллистов
Алексей Лукьянюк и Никита Гергель остаются в реанимации после аварии на тестах в Псковской области.
Лукьянюк попал в аварию на тестах, штурман другой машины погиб
Штурман Алексей Лядухин погиб в результате столкновения с машиной Алексея Лукьянюка в ходе тренировочных заездов в Псковской области.
Carville Racing: к старту Российской серии кольцевых гонок готов!
До старта нового сезона СМП РСКГ остаётся чуть больше месяца. Казалось бы, весьма приличный срок, но у Carville Racing ещё множество планов и уйма дел!
Шесть гонщиков SMP Racing выступят в РСКГ
Кирилл Ладыгин, Алексей Басов, Антон Ладыгин, Владимир Атоев, Никита Злобин и Денис Булатов проведут сезон-2017 в Российской серии кольцевых гонок.
В чемпионате РСКГ изменились даты двух этапов
Организаторы российской серии кольцевых гонок поменяли местами уик-энды на трассе Moscow Raceway и на трассе в Мячково.
Финальный календарь RSBK-2017
Организаторы чемпионата Russian Superbike Championship International Cup готовы представить долгожданный календарь официальных соревнований по шоссейно-кольцевым мотогонкам на 2017 год.
Кирилл Ладыгин проведет сезон-2017 в РСКГ
Российский гонщик, известный по выступлениям в WEC и WTCC, вошел в состав команды Lada Sport для участия в чемпионате России по кольцевым гонкам 2017 года.