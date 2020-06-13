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Бизнес / Новость

Бывший гонщик Формулы 1 начал строить автодром в помещении

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Бывший гонщик Формулы 1 начал строить автодром в помещении
Автор:
, Журналист
13 июн. 2020 г., 13:07

Нельсон Пике-младший рассказал, что одновременно сооружает три трассы. Одна из них расположена внутри здания

Экс-пилот Формулы 1 и чемпион Формулы Е Нельсон Пике-младший занялся строительством трасс. В интервью Motorsport.com бразилец рассказал, что сейчас занимается сразу тремя автодромами. Один из них расположен в помещении.

«Один возводится во Флориде, США. Второй находится на юге Бразилии, это будет автодром внутри здания. И еще у меня есть проект в Сан-Паулу, где мы сооружаем картодром, совмещенный с трассой для мотокросса, дрифта и скоростного спуска на мотоциклах. Это гоночный парк, который мы строим для себя и наших спонсоров, чтобы устраивать закрытые автоспортивные мероприятия»,   заявил Пике.

Крытые трассы менее распространены в профессиональном автоспорте, чем автодромы на открытом воздухе. В то же время в помещениях тоже проводятся соревнования.

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Бразилец добавил, что строительство сразу трех автодромов в двух странах не позволило ему как следует заняться кибергонками. Нельсон Пике-младший пропустил большую часть виртуальных соревнований, проходивших весной. Пилот сделал исключение для «Виртуального Ле-Мана».

В суточной кибергонке 13-14 июня Пике стартует в экипаже с геймерами Фабрицио Гобби и Морено Сирика. В этой же машине поедет участник южноамериканского первенства Super TC2000 Хулиан Сантеро. Посмотреть виртуальную версию «24 часов Ле-Мана» с русскими комментариями можно по ссылке.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , WOO , eSports , Other cars , Бизнес
Пилоты Нельсон Пике-мл.
Автор Маркус Симмонс

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