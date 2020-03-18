Коронавирус и гонки
Гонщик предложил свои услуги в качестве водителя скорой помощи. Чтобы быстрее приезжать к пациентам
Двукратный чемпион серии BTCC Джейсон Плейто решил стать волонтером. Спортсмен готов бесплатно управлять машиной скорой помощи, чтобы та быстрее доезжала в больницу
Известный британский гонщик Джейсон Плейто захотел помочь врачам, которые ездят по срочным вызовам. Двукратный чемпион Великобритании по кузовным гонкам написал в своем твиттере:
С кем мне поговорить? Я хочу предложить свои услуги в качестве водителя скорой помощи / автомобиля спасателей на волонтерских началах. Это высвободит две пары рук для помощи пациентам. А еще я гарантирую, что прибуду к месту назначения быстрее.
Плейто не уточнил, связано ли его предложение с эпидемией коронавируса. В Великобритании, где живет гонщик, зафиксировано более тысячи случаев заражения COVID-19; более 30 человек умерли от этой инфекции. В комментариях к твиту Джейсону начали писать люди, готовые организовать его волонтерство.
В марте-апреле этого года Плейто должен был участвовать в очередном сезоне первенства BTCC, однако первые три этапа этого чемпионата отменили из-за пандемии. В результате у Джейсона появились полтора свободных месяца.
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Плейто выступает в гонках с начала девяностых. В свои 52 года британец не собирается завершать карьеру. Пилот намерен провести сезон-2020 в команде Power Maxed Racing за рулем Vauxhall Astra. Параллельно с участием в соревнованиях Плейто ведет телепрограмму Fifth Gear («Пятая передача»).
Об этой статье
|Серия
|Автомобили , BTCC
|Пилоты
|Джейсон Плейто
|Команды
|Power Maxed Racing
|Автор
|Антон Погорельский
Гонщик предложил свои услуги в качестве водителя скорой помощи. Чтобы быстрее приезжать к пациентам
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