Гонщик предложил свои услуги в качестве водителя скорой помощи. Чтобы быстрее приезжать к пациентам

Известный британский гонщик Джейсон Плейто захотел помочь врачам, которые ездят по срочным вызовам. Двукратный чемпион Великобритании по кузовным гонкам написал в своем твиттере:

С кем мне поговорить? Я хочу предложить свои услуги в качестве водителя скорой помощи / автомобиля спасателей на волонтерских началах. Это высвободит две пары рук для помощи пациентам. А еще я гарантирую, что прибуду к месту назначения быстрее.

Плейто не уточнил, связано ли его предложение с эпидемией коронавируса. В Великобритании, где живет гонщик, зафиксировано более тысячи случаев заражения COVID-19; более 30 человек умерли от этой инфекции. В комментариях к твиту Джейсону начали писать люди, готовые организовать его волонтерство.

В марте-апреле этого года Плейто должен был участвовать в очередном сезоне первенства BTCC, однако первые три этапа этого чемпионата отменили из-за пандемии. В результате у Джейсона появились полтора свободных месяца.

Плейто выступает в гонках с начала девяностых. В свои 52 года британец не собирается завершать карьеру. Пилот намерен провести сезон-2020 в команде Power Maxed Racing за рулем Vauxhall Astra. Параллельно с участием в соревнованиях Плейто ведет телепрограмму Fifth Gear («Пятая передача»).