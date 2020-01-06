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BTCC / Новость

Экс-пилот Ф1 Бланделл решил уйти из гонок

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Экс-пилот Ф1 Бланделл решил уйти из гонок
Автор:
6 янв. 2020 г., 14:10

53-летний британец решил повесить шлем на гвоздь после тяжелого сезона в BTCC.

Марк Бланделл 61 раз выходил на старт Гран При, выступая за McLaren, Ligier, Tyrrell и Brabham, а также выиграл «24 часа Ле-Мана» 1992-го с Peugeot. Потом он переключился на CART, где победил трижды, а в 1997-м занял шестое место в зачете.

В прошедшем году он решил возобновить карьеру в гонках и провел сезон в британском туринге за команду AMD Tuning, выступая на переднеприводной Audi S3. Бланделл всего дважды финишировал в очках за 30 гонок и занял 27-е место в турнирной таблице.

Бланделл, трижды финишировавший на подиуме в Формуле 1, в социальных сетях сообщил, что уходит из гонок.

«Пришло время выпустить кота из мешка и завершить свою гоночную карьеру, – написал он. – Я тридцать лет провел за рулем, встречался с самыми удивительными людьми и наслаждался моментами, которые никогда не забуду.

Прошлогоднее приключение в BTCC было именно таким, и мне очень понравилась задача вернуться за руль... Немногие дедушки выступали в BTCC!»

«Это, без сомнения, худший для меня сезон в автоспорте с начала карьеры в 1984 году. Это буквально худший сезон, который у меня когда-либо был. Я никогда не был так далеко позади соперников и течение такого долгого времени, это невероятно трудно. Это очень больно», – признался Бланделл Motorsport.com.

 
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Об этой статье

Серия BTCC
Пилоты Марк Бланделл
Команды AmD Tuning
Автор Мэтт Кью

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