Успех Богуславского оказался в тени первой победы Росси в GT
Россиянин и его напарник стали сильнейшими в первой гонке уик-энда в Мизано, а во второй успех сопутствовал звезде MotoGP
Тимур Богуславский продолжил успешный сезон в гонках Гран Туризмо на спринтерском этапе в Мизано. В субботу напарник казанского гонщика Раффаэле Марчелло стартовал на Mercedes команды ASP с поула и сохранял лидерство по ходу первого отрезка, а Тимур довел дело до общей победы, второй для них в нынешнем сезоне.
Однако этот успех оказался лишь вторым по значимости событием этапа – в воскресенье свою дебютную победу в GT одержал Валентино Росси. Прежде звезде MotoGP уже удавалось подниматься на подиум, но сильнейшим он стал впервые.
Победители гонки: Максим Мартен, Валентино Росси, Team WRT
Фото: BMW Motorsport
За рулем BMW напарник 44-летнего итальянца Максим Мартен начинал борьбу третьим, но заминка соперников на пит-стопе вывела экипаж в лидеры, и Росси не упустил свой шанс, первым промчавшись под клетчатый флаг.
Богуславский с Марчелло на этот раз были на решетке лишь 11-ми, но к финишу пробились на четвертое место, благодаря чему вышли в лидеры общего зачета.
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