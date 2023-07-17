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Успех Богуславского оказался в тени первой победы Росси в GT

Россиянин и его напарник стали сильнейшими в первой гонке уик-энда в Мизано, а во второй успех сопутствовал звезде MotoGP

Александр Кабановский
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Mercedes AMG GT3 №88 команды Akkodis ASP: Раффаэле Марчелло, Тимур Богуславский

Тимур Богуславский продолжил успешный сезон в гонках Гран Туризмо на спринтерском этапе в Мизано. В субботу напарник казанского гонщика Раффаэле Марчелло стартовал на Mercedes команды ASP с поула и сохранял лидерство по ходу первого отрезка, а Тимур довел дело до общей победы, второй для них в нынешнем сезоне. 

Однако этот успех оказался лишь вторым по значимости событием этапа – в воскресенье свою дебютную победу в GT одержал Валентино Росси. Прежде звезде MotoGP уже удавалось подниматься на подиум, но сильнейшим он стал впервые. 

Победители гонки: Максим Мартен, Валентино Росси, Team WRT

Победители гонки: Максим Мартен, Валентино Росси, Team WRT

Фото: BMW Motorsport

За рулем BMW напарник 44-летнего итальянца Максим Мартен начинал борьбу третьим, но заминка соперников на пит-стопе вывела экипаж в лидеры, и Росси не упустил свой шанс, первым промчавшись под клетчатый флаг. 

Богуславский с Марчелло на этот раз были на решетке лишь 11-ми, но к финишу пробились на четвертое место, благодаря чему вышли в лидеры общего зачета. 

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