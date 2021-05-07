Какая машина лучше – Ferrari или Lamborghini? А может быть, обе итальянки в подметки не годятся Porsche? Ответы на эти вопросы люди начинают искать задолго до того, как получают права – не говоря уже о возможности заработать деньги на суперкар. Дискуссии о достоинствах и недостатках машин из Маранелло, Сант-Агаты’Болоньезе или Штутгарта нередко можно услышать на перемене в школе или даже на прогулке в детском саду. Как говорится, любой мужчина должен посадить дерево, построить дом, вырастить сына – а также определиться, о машине какой престижной марки он будет мечтать всю жизнь.

Примечательно, что вокруг Red Bull RB16B, McLaren MCL35M и других «чистопородных» гоночных машин такие споры разворачиваются крайне редко. Все-таки обладают особым обаянием автомобили, которые, с одной стороны – сногсшибательно выглядят и созданы для быстрой езды, а с другой – позволяют отвести душу (в рамках ПДД, конечно!) на обычных дорогах. Двигатель которых можно запустить без участия десятка инженеров и механиков и для управления которыми необязательно приезжать на гоночную трассу, запаковываться в несгораемый комбинезон и садиться в неестественную позу.

Фото: Ferrari

Но как выбрать из множества суперкаров лучший? Ведь каждый, кто неровно дышит к быстрым машинам, оперативно оказывается в лагере поклонников той или иной марки – и споры между представителями разных лагерей крайне редко получить четки и однозначные ответы. Похоже, тут никак не обойтись без гонок – и серия, где престижные спорткары разных производителей сражаются друг с другом, существует не первый год. И носит имя GT World Challenge Europe.

В этом турнире Lamborghini Huracan мчит по трассе бок о бок с Audi R8, Porsche 911 старается попасть на апекс раньше Bentley Continental и McLaren 720S, а Ferrari F488 не пускает вперед Mercedes-AMG GT и Aston Martin Vantage. Настоящая битва суперкаров длиной в несколько месяцев! А вишенка на этом торте – легендарная «24 часа Спа». Да, по известности и престижности она уступает суточному марафону в Ле-Мане. Но стоит вспомнить, что во французской гонке участвуют машины трех разных классов, отличающихся друг от друга и по конструкции, и по скорости. А в Спа на старт выходят машины одной категории – и у каждого экипажа в момент начала заезда есть не двадцать, не тридцать и даже не сорок, а шесть десятков соперников!

Фото: SRO

Конечно, сражаются между собой не только автомобили, но и пилоты. И тут тех, кто не слишком пристально следил за гонками GT в прошлом году, ждет небольшой – и весьма приятный – сюрприз. Действующим чемпионом GT World Challenge Europe в настоящий момент является россиянин – Тимур Богуславский из Казани.

С натяжкой этого спортсмена (которому недавно исполнился 21 год) можно назвать коллегой Льюиса Хэмилтона – ведь успеха гонщик из столицы Татарстана добился за рулем Mercedes-AMG GT. С натяжкой – потому что заводских команд в GT World Challenge нет и Богуславский добился успеха в составе французского коллектива ASP. Впрочем, не стоит думать, что немецкая марка в этом случае выступает в роли продавца, совершенно равнодушного к тому, что потом происходит с ее продукцией.

К примеру, весь прошлый сезон россиянин отъездил в одном экипаже и в этом году продолжит делить машину с Раффаэле Марчелло. А у этого 26-летнего итальянца (экс-чемпиона европейской Формулы 3 и бывшего юниора Ferrari) контракт подписан напрямую с Mercedes. Так что, при всей разнице с Формулой 1 по уровню известности и престижности с помощью ярких выступлений в европейском турнире можно при удачных раскладах попасть на язык Тото Вольфу.

О Тимуре Богуславском среднестатистический российский болельщик вряд ли что-то слышал еще и по причине стремительности карьеры пилота. Меньше чем через год после первой поездки на прокатном карте спортсмен из Казани вышел на старт российского кузовного чемпионата, где с третьей попытки попал на подиум.

Фото: Alessio Morgese

Потом столь же стремительно Тимур переключился на европейские трассы и соревнования, успев опробовать самые разные машины, от кубковой Renault Clio (которой совсем недавно упомянутый Тото Вольф пугал Джорджа Расселлла) до спортпрототипа категории LMP3. На автомобилях категории GT россиянин остановил свой выбор как на объединяющих в себе впечатляющую динамику и характер поведения, свойственный заднеприводным машинам.

Правда, защитить свой титул в абсолютном зачете россиянин не сможет (при этом участие Тимура в «24 часах Спа» не исключено). По ряду причин Богуславский вынужден ограничиться выступлениями в т.н. спринтерских этапах. Они составляют половину от общего числа (5 из 10-ти), состоят из двух часовых гонок, и по их результатам определяется победитель отдельного «спринтерского» зачета. Первый из таких этапов состоится в эти выходные на французской трассе в Маньи-Куре. Одна из гонок пройдет в субботу (причем после заката, при искусственном освещении), вторая – днем в воскресенье. Причем оба заезда можно будет увидеть в прямом эфире (и с русским комментарием) на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Тимур Богуславский и Раффаэле Марчелло будут выступать на автомобиле под стартовым номером 88.

Кто станет главным соперником российско-итальянского экипажа на Mercedes? Однозначно ответить на этот вопрос сложно, так как организаторы турнира регулярно корректируют ряд параметров машин (в рамках т.н. схемы balance of performance), чтобы ни один из автомобилей не имел серьезного преимущества над другими. И это работает: к примеру, в прошлом году состоялось 19 заездов – и никому из участников не удалось одержать больше 2-х побед.

Фото: Erik Junius

За титул в прошлом сезоне всерьез боролись бельгийские гонщики Дрис Вантхор и Шарль Веертс из бельгийской же команды WRT – их купе Audi R8 имело преимущество над Mercedes в максимальной скорости, но похуже проходило повороты. В этом году «бельгийская бригада» вновь вступит в борьбу, но сохранится ли расклад сил среди лидеров – заранее предсказать трудно.

К примеру, на первом из состоявшихся в этом году этапов, 3-часовой гонке в Монце (которую Тимур Богуславский пропускал), экипаж Раффаэле Марчелло занял 2-е место в борьбе с соперниками на Porsche 911 и Lamborghini Huracan – в то время как лучшая из Audi закончила гонку только на 6-й позиции. Так что, расклад сил, порой заметно меняющийся от одной гонки к другой, в период межсезонья мог измениться особенно серьезно. И это – чуть ли не главная интрига приближающегося гоночного уик-энда в Маньи-Куре.

По-настоящему громких имен в числе участников спринтерских гонок GT World Challenge этого года, по большому счету, нет. Тем, кто полностью сосредоточен на Формуле 1, будет знаком лишь Джек Эйткен, который в прошлом году на Гран При Сахира заменил Джорджа Расселла в составе Williams – и в нынешнем сезоне остается одним из запасных пилотов британского коллектива. В эти выходные в Маньи-Куре экс-пилот Формулы 2 будет управлять одним из Lamborghini Huracan.

Фото: SRO

Также можно отметить Андреа Бертолини – одного из тест-пилотов Ferrari и соавтором единственной пока российской победы в Ле-Мане (в 2015 году итальянец вместе с Виктором Шайтаром и Алексеем Басовым выиграл легендарную гонку в классе GTE Am в составе SMP Racing). Или Маро Энгеля – несколько лет в чемпионате DTM не принесли немцу особых успехов, но в гонках GT соперникам приходится с ним считаться.

Еще раз напомним, что гонки первого этапа в прямом эфире (и с русским комментарием) покажет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Трансляция субботнего заезда начнется в 23:10, воскресного – в 14:55.