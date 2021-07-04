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GT WC Europe Sprint Новости

Прямой эфир: вторая гонка GT Wolrd Challenge Europe в Мизано

Вчера один из российских участников выиграл гонку в своем зачете – но у наших соотечественников есть шансы попасть и в первую тройку абсолюта...

Прямой эфир: вторая гонка GT Wolrd Challenge Europe в Мизано

В эти выходные в Мизано проходит очередной этап престижной серии GT World Challenge Europe. Он входит в число т.н. спринтерских – то есть состоит из двух гонок часовых гонок (под эгидой организаторов также проходят многочасовые гонки, объединенные в отдельный зачет).

Среди участников этапа – действующий чемпион серии Тимур Богуславский из Казани и москвич Константин Терещенко. Оба россиянина выступают на автомобилях Mercedes-AMG в составе французской команды AKKA ASP (но в разных экипажах). 

Вчерашнюю гонку пилоты закончили на 5-й и 6-й позиции соответственно – при этом Терещенко и его напарник Джим Пла стали лучшими в своем зачете Silver. Сегодняшний заезд Тимур начнет с той же 5-й позиции, а вот экипажу Контстантина предстоит стартовать 19-м.  

Как сложится заезд для россиян – покажет прямая трансляция гонки на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» (с русским комментарием), которая начнется в 14:15 по московскому времени.

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Прямой эфир: первая гонка GT Wolrd Challenge Europe в Мизано

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Прямой эфир: первая гонка GT Wolrd Challenge Europe в Мизано
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