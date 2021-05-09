В эти выходные на трассе Маньи-Кур проходит первый этап спринтерского зачета турнира GT World Challenge Europe. Напомним, этот турнир представляет собой своего рода битву суперкаров – и в эти выходные на старт выйдут автомобили трех немецких (Mercedes, Porsche и Audi), трех британских (Bentley, McLaren и Aston Martin) и двух итальянских (Ferrai и Lamborghini) марок.

Действующим чемпионом турнира в абсолютном зачете, кстати, является россиянин – Тимур Богуславский из Казани. В этом году он продолжает выступления в составе команды ASP на автомобиле Mercedes-AMG GT – но проедет только спринтерские этапы. Кстати, в другом экипаже французского коллектива выступает еще один россиянин, москвич Константин Терещенко.

Первую, субботнюю гонку уик-энда экипаж Богуславского закончил на 5-й позции, а экипаж Терещенко – на 17-й. Сегодня в Маньи-Куре проходит второй заезд, прямая трансляция которого на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» (в сопровождении русского комментария) начнется в 14:55.