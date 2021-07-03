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Предыдущая / Богуславский финишировал на подиуме в воскресной гонке GT World Challenge в Маньи-Куре
GT WC Europe Sprint Анонс

Прямой эфир: первая гонка GT Wolrd Challenge Europe в Мизано

В эти выходные на итальянской трассе выступают сразу два пилота из России

Прямой эфир: первая гонка GT Wolrd Challenge Europe в Мизано

В эти выходные в Мизано проходит третий этап спринтерского зачета серии GT World Challenge Europe. 

По итогам двух состоявшихся уик-эндов на счету россиян уже две победы – Тимур Богуславский из Казани стал сильнейшим за рулем Mercedes-AMG GT в зачете Pro на этапе в Зандфорте, а его партнер по команде AKKA ASP москвич Константин Терещенко первенствовал на «Маньи-Куре» в категории Silver.  

В общем зачете оба пилота входят в десятку лидеров общего зачета – и готовятся стартовать в первой гонке уик-энда с шестой и восьмой позиций.

Прямую трансляцию из Мизано можно увидеть 3 июля, начиная с 15:45 по московскому времени.

 
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Богуславский финишировал на подиуме в воскресной гонке GT World Challenge в Маньи-Куре

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Богуславский финишировал на подиуме в воскресной гонке GT World Challenge в Маньи-Куре
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