Прямой эфир: первая гонка GT Wolrd Challenge Europe в Мизано

В эти выходные в Мизано проходит третий этап спринтерского зачета серии GT World Challenge Europe.

По итогам двух состоявшихся уик-эндов на счету россиян уже две победы – Тимур Богуславский из Казани стал сильнейшим за рулем Mercedes-AMG GT в зачете Pro на этапе в Зандфорте, а его партнер по команде AKKA ASP москвич Константин Терещенко первенствовал на «Маньи-Куре» в категории Silver.

В общем зачете оба пилота входят в десятку лидеров общего зачета – и готовятся стартовать в первой гонке уик-энда с шестой и восьмой позиций.

Прямую трансляцию из Мизано можно увидеть 3 июля, начиная с 15:45 по московскому времени.