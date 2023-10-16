Противоречивый финал серии GT Sprint оставил экипаж Богуславского без титула

В нынешнем сезоне GT Sprint дуэт Тимура Богуславского и Раффаэле Марчелло выигрывал гонки на каждом из четырех первых этапов. На финал в голландский Зандфорт пилоты Mercedes приехали с перевесом в 8,5 очков над своими главными соперниками – Рикардо Феллером и Маттиа Друди, выступающими на Audi команды Tresor.

За пару недель до этого Тимур с Раффаэле уже стали чемпионами марафонского зачета – и имели отличные шансы заработать второй титул. Однако сценарий этапа оказался совсем не таким, как рассчитывали лидеры.

В субботней гонке Друди и Феллер выиграли с поула, тогда как Богуславскому и Марчелло пришлось всю гонку прорываться после ошибки итальянца в дебюте. Тот поскользнулся на сыром пятне, которое осталось на асфальте после утреннего дождя, и откатился на 15-е место.

Гонщики команды Akkordis ASP смогли подняться до четвертого места, после чего судьбу титула предстояло решить воскресному заезду.

Подиум: победители гонки Рикардо Феллер, Маттиа Друди, Tresor Orange 1 Фото: SRO

Богуславский стартовал в нем восьмым – на одну позицию впереди Друди – и сохранил преимущество на старте. Однако на первом же круге молодой Лоренцо Патрезе, который выступает за другой экипаж Tresor, ударил сзади машину казанского гонщика на входе в «эску».

Тимура развернуло, и в его Mercedes влетели еще двое соперников, мчавшихся следом. Повреждения кузова и подвески оказались слишком серьезными, чтобы продолжать борьбу.

Момент аварии вы можете увидеть ниже:

Друди и Феллер вновь стали сильнейшими в гонке и выиграли титул. Патрезе даже пришел после финиша с извинениями в гараж ASP, а судьи присудили ему 15 секунд штрафа…

Богуславский и Марчелло остались вторыми в спринтерском зачете, при этом все равно завоевали главный титул сезона Гран Туризмо, став сильнейшими в классификации GT Европа по сумме всех проведенных гонок сезона.

И если для итальянского пилота это уже второй подряд подобный успех, то Тимур добился такого результата впервые в карьере.