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GT WC Europe Sprint / Зандфорт Отчет об этапе

Противоречивый финал серии GT Sprint оставил экипаж Богуславского без титула

Этап в Зандфорте оказался богатым на события и оставил неоднозначные впечатления – судьбу чемпионства решил очень спорный эпизод в воскресной гонке

Александр Кабановский
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Mercedes-AMG GT3 №88 команды Akkodis ASP Team: Раффаэле Марчелло, Тимур Богуславский

В нынешнем сезоне GT Sprint дуэт Тимура Богуславского и Раффаэле Марчелло выигрывал гонки на каждом из четырех первых этапов. На финал в голландский Зандфорт пилоты Mercedes приехали с перевесом в 8,5 очков над своими главными соперниками –  Рикардо Феллером и Маттиа Друди, выступающими на Audi команды Tresor.

За пару недель до этого Тимур с Раффаэле уже стали чемпионами марафонского зачета – и имели отличные шансы заработать второй титул. Однако сценарий этапа оказался совсем не таким, как рассчитывали лидеры. 

В субботней гонке Друди и Феллер выиграли с поула, тогда как Богуславскому и Марчелло пришлось всю гонку прорываться после ошибки итальянца в дебюте. Тот поскользнулся на сыром пятне, которое осталось на асфальте после утреннего дождя, и откатился на 15-е место. 

Гонщики команды Akkordis ASP смогли подняться до четвертого места, после чего судьбу титула предстояло решить воскресному заезду.

Подиум: победители гонки Рикардо Феллер, Маттиа Друди, Tresor Orange 1

Подиум: победители гонки Рикардо Феллер, Маттиа Друди, Tresor Orange 1

Фото: SRO

Богуславский стартовал в нем восьмым – на одну позицию впереди Друди – и сохранил преимущество на старте. Однако на первом же круге молодой Лоренцо Патрезе, который выступает за другой экипаж Tresor, ударил сзади машину казанского гонщика на входе в «эску».

Тимура развернуло, и в его Mercedes влетели еще двое соперников, мчавшихся следом. Повреждения кузова и подвески оказались слишком серьезными, чтобы продолжать борьбу. 

Момент аварии вы можете увидеть ниже:

 

Друди и Феллер вновь стали сильнейшими в гонке и выиграли титул. Патрезе даже пришел после финиша с извинениями в гараж ASP, а судьи присудили ему 15 секунд штрафа… 

Богуславский и Марчелло остались вторыми в спринтерском зачете, при этом все равно завоевали главный титул сезона Гран Туризмо, став сильнейшими в классификации GT Европа по сумме всех проведенных гонок сезона. 

И если для итальянского пилота это уже второй подряд подобный успех, то Тимур добился такого результата впервые в карьере.

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