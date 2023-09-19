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Экипаж Богуславского продолжил победную серию в гонках GT

В отличие от Макса Ферстаппена, российский пилот продолжил побеждать в своем чемпионате

Александр Кабановский
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Mercedes-AMG GT3 №88 команды Akkodis ASP Team: Раффаэле Марчелло, Тимур Богуславский, Жюль Гунон

Участники европейской серии GT Sprint в минувший уик-энд проводили этап в Валенсии. Для лидеров сезона из команды ASP субботнюю гонка вышла непростой: начинавший борьбу со второго места Раффаэле Марчелло откатился поначалу на четвертое. 

Итальянцу удалось отыграть по ходу своего отрезка две позиции, однако Деннис Маршалл на Audi продолжал упорно лидировать. Но немец, выступающий вместе с Андреем Муковозом в «бронзовом» зачете, изначально находился в невыгодной ситуации: по правилам их экипаж должен был провести на плановом пит-стопе фиксированное время – куда большее, чем у соперников. 

Это позволило Тимуру Богуславскому, который сменил Марчелло, вернуться в гонку лидером и за рулем Mercedes одержать победу, сдержав в концовке серьезный прессинг Альберта Косты на Ferrari. Таким образом, дуэт ASP продолжил успешную серию: пока у Тимура с Раффаэле ни один уик-энд не обходится без визита на вершину подиума. 

В воскресенье сильнейшими стали стартовавшие только 13-ми Шарль Вертс и Дрис Вантхор на BMW. Гонщикам помогли умелые действия в условиях частых выездов машины безопасности. Богуславский и Марчелло на этот раз финишировали седьмыми, тогда как их главные соперники – Рикардо Феллер и Маттиа Друди на Audi – завершили дистанцию вторыми. 

В преддверии финала сезона, который пройдет в середине октября в Зандфорте, гонщики ASP лидируют в общем зачете с перевесом в 8,5 очков.

Кроме того, в Валенсии белорусский пилот Александр Малыхин, выступающий на Porsche, досрочно гарантировал себе звание чемпиона в «бронзовом» зачете Sprint GT.

Porsche 911 GT3 R (992) №911 команды Pure Rxcing экипажа Александра Малыхина

Porsche 911 GT3 R (992) №911 команды Pure Rxcing экипажа Александра Малыхина

Фото: Эрик Ле Гайо

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Богуславский продолжил победную серию в гонках GT
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