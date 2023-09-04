Богуславский продолжил победную серию в гонках GT
Экипаж россиянина и Рафаэле Марчелло стал сильнейшим в Хоккенхайме и сохранил лидерство в общем зачете
На каждом из двух первых этапов европейского спринтерского первенства Гран Туризмо гонщики, выступающие на Mercedes команды ASP, неизменно поднимались на вершину подиума. И немецкий уик-энд продолжил эту традицию.
В воскресенье старт с третьего места принимал Марчелло. Он сразу отыграл одну позицию, а затем воспользовался рестартом на шестом круге, чтобы выйти в лидеры.
Когда главные соперники – Маттиа Друди и Рикардо Феллер на Audi – получили от судей пять секунд за фальстарт, судьба победы прояснилась окончательно. Тимур Богуславский сменил напарника на середине гонки и без приключений довел Mercedes до победного финиша.
При этом в концовке казанцу пришлось понервничать из-за нарастающих вибраций, но машина все же справилась с дистанцией.
Раффаэле Марчелло, Тимур Богуславский, Akkodis ASP Team
Фото: SRO
Днем ранее все сложилось для экипажа далеко не столь позитивно: Богуславскому пришлось прекратить борьбу уже в дебюте гонки. Тимур стал одним из участников массовой аварии после старта, и хотя смог поехать дальше, в итоге вынужден был остановиться из-за полученных Mercedes повреждений.
Победителями стали Друди и Феллер, которые в общем зачете теперь уступают Богуславскому и Марчелло 9,5 очков.
Сезон GT Sprint продолжится в середине сентября в Валенсии.
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