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Богуславский продолжил победную серию в гонках GT

Экипаж россиянина и Рафаэле Марчелло стал сильнейшим в Хоккенхайме и сохранил лидерство в общем зачете

Александр Кабановский
Автор:
Mercedes-AMG GT3 №88 команды Akkodis ASP Team: Раффаэле Марчелло, Тимур Богуславский

На каждом из двух первых этапов европейского спринтерского первенства Гран Туризмо гонщики, выступающие на Mercedes команды ASP, неизменно поднимались на вершину подиума. И немецкий уик-энд продолжил эту традицию. 

В воскресенье старт с третьего места принимал Марчелло. Он сразу отыграл одну позицию, а затем воспользовался рестартом на шестом круге, чтобы выйти в лидеры.

Когда главные соперники – Маттиа Друди и Рикардо Феллер на Audi – получили от судей пять секунд за фальстарт, судьба победы прояснилась окончательно. Тимур Богуславский сменил напарника на середине гонки и без приключений довел Mercedes до победного финиша. 

При этом в концовке казанцу пришлось понервничать из-за нарастающих вибраций, но машина все же справилась с дистанцией. 

Раффаэле Марчелло, Тимур Богуславский, Akkodis ASP Team

Раффаэле Марчелло, Тимур Богуславский, Akkodis ASP Team

Фото: SRO

Днем ранее все сложилось для экипажа далеко не столь позитивно: Богуславскому пришлось прекратить борьбу уже в дебюте гонки. Тимур стал одним из участников массовой аварии после старта, и хотя смог поехать дальше, в итоге вынужден был остановиться из-за полученных Mercedes повреждений. 

Победителями стали Друди и Феллер, которые в общем зачете теперь уступают Богуславскому и Марчелло 9,5 очков.

Сезон GT Sprint продолжится в середине сентября в Валенсии. 

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