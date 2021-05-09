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Предыдущая / Прямой эфир: первая гонка GT Wolrd Challenge Europe в Маньи-Куре
GT WC Europe Sprint Отчет о гонке

Богуславский финишировал 5-м в первой гонке GT WC Europe в Маньи-Кур

Гоночный уик-энд на французской трассы начался с победы экипажа на Audi

Богуславский финишировал 5-м в первой гонке GT WC Europe в Маньи-Кур

Экипаж автомобиля Audi команды WRT в составе Шарля Веертса и Дриса Вантхора выиграл первую из двух гонок проходящего на трассе в Маньи-Куре этапа турнира GT World Challenge Europe. Бельгийские спортсмены стартовали с поула, провели почти всю гонку в лидерах и на финише на 6 и 19 секунд опередили ближайших преследователей – два экипажа коллектива Emil Frey Racing, пилотировавших автомобили Lamborghini Huracan.

Экипаж действующего чемпиона турнира, россиянина Тимура Богуславского, закончил гонку на 5-й позиции – как и в прошлом году, гонщик из Казани выступает на автомобиле Mercedes-AMG GT французской команды ASP.

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Вторым российским спортсменом на старт был Константин Терещенко, который в этом году является товарищем Богуславского по команде – но выступает в другом экипаже вместе c французом Джимом Пла. В дебюте гонки, проходившей после заката, москвич потерял контроль над автомобилем, но смог вернуться в борьбу. В итоге экипаж Терещенко закончил заезд на 17-й позиции, проиграв лидерам минуту с четвертью.

Сегодня пройдет вторая гонка этапа, за развитием которой можно будет следить с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ». Прямая трансляция заезда начнется в 14:55, а ссылка на нее появится на главной странице Motorsport.com.

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Прямой эфир: первая гонка GT Wolrd Challenge Europe в Маньи-Куре

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Прямой эфир: первая гонка GT Wolrd Challenge Europe в Маньи-Куре
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Об этой статье

Серия GT WC Europe Sprint
Пилоты Тимур Богуславский

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