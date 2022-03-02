Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / FIA одобрила новый стандарт ограждений для трасс Ф1 Следующая / Источник: Ferrari на 0,4 секунды быстрее Mercedes и Red Bull
Британские гонки Новости

Британия запретила российским пилотам выступать в своих гонках

Гонщики и команды, имеющие лицензию России или Белоруссии, не будут допущены к соревнованиям в Соединенном Королевстве

Британия запретила российским пилотам выступать в своих гонках
Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

На следующий день после решения FIA разрешить участие российских пилотов в соревнованиях 2022 года в нейтральном статусе британский гоночный клуб Motorsport UK анонсировал более строгие ограничения.

Из его заявления следует, что представители России и Белоруссии – речь о командах, спортсменах и официальных лицах – не смогут принимать участие в любых гонках на территории Соединенного Королевства, организованных клубом.

Также под запрет попали национальные символы, цвета и флаги двух стран на всей территории соревнований.

Сообщается, что решение было принято после консультаций Motorsport UK с национальным правительством. 

Леонид Мащицкий

Леонид Мащицкий

На практике сегодняшнее заявление означает, что у Никиты Мазепина не будет возможности выступить на Гран При Великобритании Ф1 в Сильверстоуне, а Леонид Мащицкий не сумеет отстоять свой чемпионский титул в британском первенстве GT.

При этом, исходя из формулировок решения, санкции будут применяться по стране получения лицензии. Это оставляет возможность гонщикам из РФ и Белоруссии выйти на старт, оформив себе лицензию другой национальной федерации.

Следом за Motorsport UK с аналогичным заявлением выступила и финская гоночная федерация AKK-Motorsport.

Читайте также:
Никита Мазепин, Haas VF-21, на Гран При Великобритании 2021 года

Никита Мазепин, Haas VF-21, на Гран При Великобритании 2021 года

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Поделились
FIA одобрила новый стандарт ограждений для трасс Ф1
Предыдущая новость

FIA одобрила новый стандарт ограждений для трасс Ф1
Следующая новость

Источник: Ferrari на 0,4 секунды быстрее Mercedes и Red Bull

Источник: Ferrari на 0,4 секунды быстрее Mercedes и Red Bull
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
FIA одобрила новый стандарт ограждений для трасс Ф1
Статья с видео
Формула 1

FIA одобрила новый стандарт ограждений для трасс Ф1

«Думал, все сразу согласятся». Отношение Ф1 удивило Андретти
Формула 1

«Думал, все сразу согласятся». Отношение Ф1 удивило Андретти

В Mercedes предложили свой способ борьбы с прыжками машин
Формула 1

В Mercedes предложили свой способ борьбы с прыжками машин

Лео Мащицкий Больше от
Лео Мащицкий
Подиум Шварцмана и неудача Алешина: итоги недели для россиян
Moto3

Подиум Шварцмана и неудача Алешина: итоги недели для россиян

От Сильверстоуна до Тойченталя. Итоги недели для российских пилотов
GT WC Endurance

От Сильверстоуна до Тойченталя. Итоги недели для российских пилотов

Успехи на второстепенных направлениях: итоги недели для россиян
GT WC Endurance

Успехи на второстепенных направлениях: итоги недели для россиян

Самое важное:

Источник: Ferrari на 0,4 секунды быстрее Mercedes и Red Bull
Формула 1 Формула 1

Источник: Ferrari на 0,4 секунды быстрее Mercedes и Red Bull

Британия запретила российским пилотам выступать в своих гонках
Британские гонки Британские гонки

Британия запретила российским пилотам выступать в своих гонках

FIA одобрила новый стандарт ограждений для трасс Ф1
Статья с видео
Формула 1 Формула 1

FIA одобрила новый стандарт ограждений для трасс Ф1

Анализ: кого выберет Haas, если потребуется заменить Мазепина
Формула 1 Формула 1

Анализ: кого выберет Haas, если потребуется заменить Мазепина

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.