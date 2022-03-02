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На следующий день после решения FIA разрешить участие российских пилотов в соревнованиях 2022 года в нейтральном статусе британский гоночный клуб Motorsport UK анонсировал более строгие ограничения.

Из его заявления следует, что представители России и Белоруссии – речь о командах, спортсменах и официальных лицах – не смогут принимать участие в любых гонках на территории Соединенного Королевства, организованных клубом.

Также под запрет попали национальные символы, цвета и флаги двух стран на всей территории соревнований.

Сообщается, что решение было принято после консультаций Motorsport UK с национальным правительством.

Леонид Мащицкий

На практике сегодняшнее заявление означает, что у Никиты Мазепина не будет возможности выступить на Гран При Великобритании Ф1 в Сильверстоуне, а Леонид Мащицкий не сумеет отстоять свой чемпионский титул в британском первенстве GT.

При этом, исходя из формулировок решения, санкции будут применяться по стране получения лицензии. Это оставляет возможность гонщикам из РФ и Белоруссии выйти на старт, оформив себе лицензию другой национальной федерации.

Следом за Motorsport UK с аналогичным заявлением выступила и финская гоночная федерация AKK-Motorsport.

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Никита Мазепин, Haas VF-21, на Гран При Великобритании 2021 года Фото: Энди Хон / Motorsport Images