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Российских мотогонщиков отстранили от мирового спорта

Международная мотоциклетная федерация отстранила спортсменов с российскими и белорусскими лицензиями

Российских мотогонщиков отстранили от мирового спорта
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Международная мотоциклетная федерация FIM опубликовала заявление, в котором говорится о запрете спортсменам из России и Белоруссии выступать в международных соревнованиях и прекращении сотрудничества с местными федерациями двух стран.

Ранее стало известно об отмене российских этапов чемпионатов по спидвею и мотокроссу. Теперь Российским гонщикам нельзя будет и выступать на других этапах. Под запрет попадает, в частности, действующий чемпион по спидвею, россиянин Артем Лагута.

В MotoGP сейчас нет российских гонщиков и российских этапов, однако в прошлом году питерская трасса «Игора» считалась резервной в чемпионате и, очевидно, теперь она такой статус теряет.

Напомним, что ранее Всемирная автомобильная федерация FIA приняла другое решение, позволив пилотам из России и Белоруссии продолжить выступления при условии, если они согласятся принять нейтральный статус.

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Организаторы мирового спидвея отменили российский этап
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Организаторы мирового спидвея отменили российский этап
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