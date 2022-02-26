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Организаторы мирового спидвея отменили российский этап

Соревнования Гран При должны были пройти летом в Тольятти

Организаторы мирового спидвея отменили российский этап
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Чемпионат мира по спидвею – мотогонкам по гаревой дорожке – не приедет в Россию в 2022 году. На следующий день после объявления Формулы 1 об отмене Гран При России с аналогичный заявлением выступила и Международная мотоциклетная федерация (FIM). 

Гонки в статусе Гран При МФР (Мотоциклетной федерации России) были запланированы на 9 июля. 

В документе сказано: «В свете чрезвычайно печальных и тревожных событий на Украине FIM, всемирный руководящий орган мотоспорта, совместно с Discovery Sports Events, промоутером серии Гран При FIM по спидвею, подтверждают, что в нынешних обстоятельствах невозможно провести Гран При МФР в Тольятти, изначально запланированный на 9 июля. Организатор этапа проинформирован об этом».

В 2021 году победителем чемпионата мира по спидвею стал российский гонщик Артем Лагута.

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Остров Уайт примет новый фестиваль дорожных гонок
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Остров Уайт примет новый фестиваль дорожных гонок
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