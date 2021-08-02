Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Терещенко проведет сезон-2021 в гонках GT
GT WC Endurance / 24 часа Спа Новость

Видео: лучшие моменты «24 часов Спа»

Суточный марафон в Арденнах принес первую за долгое время победу марке Ferrari

Видео: лучшие моменты «24 часов Спа»

Гонка, в ход которой вмешался сильный дождь, началась с серьезной аварии с участием четырех машин на выходе из «Красной воды». В результате тест-пилот Williams Джек Эйткен попал в больницу, но его состояние не вызывает у медиков опасений.

Судьбу победы решил обгон, который за десять минут до финиша провел гонщик команды Iron Lynx Алессандро Пьергвиди. Под проливным дождем, уступив чуть ранее лидерство Дрису Вантхору на Audi коллектива WRT, итальянец смог отыграться и вернуть первое место.

Это принесло Пьергвиди и его партнерам по экипажу Кому Ледогару и Никласу Нильсену победу, которая стала для Ferrari первой в «24 часах Спа» с 2004 года. 

Из троих россиян, вышедших на старт марафона, лучшего результата добился Тимур Богуславский, выступавший на Mercedes и занявший десятое место.

Леонид Мащицкий финишировал за рулем Lamborghini 18-м и при этом стал бронзовым призером в классе Pro-Am, а Константин Терещенко, также стартовавший на Mercedes, занял 23-е место. Всего до финиша смогли добраться лишь 32 экипажа из 58.

Предлагаем вашему вниманию подборку лучших моментов гонки.

Поделились
Комментарии
Терещенко проведет сезон-2021 в гонках GT

Предыдущая новость

Терещенко проведет сезон-2021 в гонках GT
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Жил в фургоне и размазал Ферстаппена. Кто такой Эстебан Окон

1 ч
2
Формула 1

Анализ: как Aston Martin попробует вернуть Феттелю второе место

5 ч
3
Формула 1

Хорнер: Нам теперь светят проблемы, а штраф Боттаса – пустяк

20 ч
4
Формула 1

Хэмилтон: В отпуске Red Bull надо бы подумать над своими словами

1 дн
5
Формула 1

Льюис был на рестарте один. А что, если бы и он поехал в боксы?

2 ч
Самое важное:
Видео: лучшие моменты «24 часов Спа»
GT WC Endurance

Видео: лучшие моменты «24 часов Спа»

2 ч
Терещенко проведет сезон-2021 в гонках GT
GT WC Endurance

Терещенко проведет сезон-2021 в гонках GT

10 мар. 2021 г.
Российский чемпион World GT нацелился защитить титул в 2021 году
GT WC Endurance

Российский чемпион World GT нацелился защитить титул в 2021 году

20 февр. 2021 г.
Дуэль на скорости под 300 км/ч. Видео с гонки Гран Туризмо
GT WC Endurance

Дуэль на скорости под 300 км/ч. Видео с гонки Гран Туризмо

18 нояб. 2020 г.
Россиянин выиграл престижный турнир в гонках GT
GT WC Endurance

Россиянин выиграл престижный турнир в гонках GT

15 нояб. 2020 г.
Последние видео
Дождь. Сумрак. Спа. Это могло закончиться только аварией 00:53
GT WC Endurance
26 июл. 2020 г.

Дождь. Сумрак. Спа. Это могло закончиться только аварией

По-настоящему разрушительная авария в Параболике. Чудо, что никто не пострадал 01:45
GT WC Endurance
26 июл. 2020 г.

По-настоящему разрушительная авария в Параболике. Чудо, что никто не пострадал

Mercedes врезается в стену в Имоле. Видео 00:36
GT WC Endurance
26 июл. 2020 г.

Mercedes врезается в стену в Имоле. Видео

Назад в Имолу. На культовой трассе прошла первая гонка в 2020-м 02:01
GT WC Endurance
26 июл. 2020 г.

Назад в Имолу. На культовой трассе прошла первая гонка в 2020-м

«Каталунья». Гонка без компромиссов 04:55
GT WC Endurance
26 июл. 2020 г.

«Каталунья». Гонка без компромиссов

Самое читаемое Сегодня

Жил в фургоне и размазал Ферстаппена. Кто такой Эстебан Окон
Формула 1 Формула 1

Жил в фургоне и размазал Ферстаппена. Кто такой Эстебан Окон

Анализ: как Aston Martin попробует вернуть Феттелю второе место
Формула 1 Формула 1

Анализ: как Aston Martin попробует вернуть Феттелю второе место

Хорнер: Нам теперь светят проблемы, а штраф Боттаса – пустяк
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Нам теперь светят проблемы, а штраф Боттаса – пустяк

Хэмилтон: В отпуске Red Bull надо бы подумать над своими словами
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: В отпуске Red Bull надо бы подумать над своими словами

Льюис был на рестарте один. А что, если бы и он поехал в боксы?
Формула 1 Формула 1

Льюис был на рестарте один. А что, если бы и он поехал в боксы?

Сайнс должен был помочь Алонсо биться с Хэмилтоном? Слово Alpine
Формула 1 Формула 1

Сайнс должен был помочь Алонсо биться с Хэмилтоном? Слово Alpine

Расселл проскочил на второе место – что это было и почему его не наказали?
Формула 1 Формула 1

Расселл проскочил на второе место – что это было и почему его не наказали?

«Просто невообразимо». Бинотто разнес соперников после Венгрии
Формула 1 Формула 1

«Просто невообразимо». Бинотто разнес соперников после Венгрии

Самое важное:

Видео: лучшие моменты «24 часов Спа»
GT WC Endurance GT WC Endurance

Видео: лучшие моменты «24 часов Спа»

Терещенко проведет сезон-2021 в гонках GT
GT WC Endurance GT WC Endurance

Терещенко проведет сезон-2021 в гонках GT

Российский чемпион World GT нацелился защитить титул в 2021 году
GT WC Endurance GT WC Endurance

Российский чемпион World GT нацелился защитить титул в 2021 году

Дуэль на скорости под 300 км/ч. Видео с гонки Гран Туризмо
GT WC Endurance GT WC Endurance

Дуэль на скорости под 300 км/ч. Видео с гонки Гран Туризмо

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.