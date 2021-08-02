Видео: лучшие моменты «24 часов Спа»

Гонка, в ход которой вмешался сильный дождь, началась с серьезной аварии с участием четырех машин на выходе из «Красной воды». В результате тест-пилот Williams Джек Эйткен попал в больницу, но его состояние не вызывает у медиков опасений.

Судьбу победы решил обгон, который за десять минут до финиша провел гонщик команды Iron Lynx Алессандро Пьергвиди. Под проливным дождем, уступив чуть ранее лидерство Дрису Вантхору на Audi коллектива WRT, итальянец смог отыграться и вернуть первое место.

Это принесло Пьергвиди и его партнерам по экипажу Кому Ледогару и Никласу Нильсену победу, которая стала для Ferrari первой в «24 часах Спа» с 2004 года.

Из троих россиян, вышедших на старт марафона, лучшего результата добился Тимур Богуславский, выступавший на Mercedes и занявший десятое место.

Леонид Мащицкий финишировал за рулем Lamborghini 18-м и при этом стал бронзовым призером в классе Pro-Am, а Константин Терещенко, также стартовавший на Mercedes, занял 23-е место. Всего до финиша смогли добраться лишь 32 экипажа из 58.

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