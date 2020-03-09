В Италии отменили гонку спорткаров GT World Challenge. Во всем виноват коронавирус

Чемпионат Европы по гонкам спорткаров, ранее известный как Blancpain GT, изменил расписание из-за вспышки коронавируса. Первый этап сезона-2020 должен был состояться в итальянской Монце.

Трасса расположена на севере страны, где сейчас зафиксирована эпидемия. В результате руководство чемпионата отменило этап в Италии. Он был запланирован на 19 апреля.

Теперь сезон первенства, которое с 2020 года называется GT World Challenge Europe, начнется 4 мая в Великобритании. В то же время чемпионат решил не отказываться от приезда в Италию.

В качестве компенсации за отмененную гонку в Монце устроители GT World Challenge Europe добавили в календарь этап на другой итальянской трассе в Имоле. Этот заезд решили провести 1 ноября; он станет заключительным этапом-2020.

Ранее из-за коронавируса сорвались гонки Формулы 1, MotoGP, Формулы Е, Суперформулы и других гоночных серий.