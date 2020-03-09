В Италии отменили гонку спорткаров GT World Challenge. Во всем виноват коронавирус
Коронавирус сорвал старт сезона GT World Challenge Europe. Чемпионат по гонкам спорткаров отказался приезжать в Монцу из-за эпидемии
Чемпионат Европы по гонкам спорткаров, ранее известный как Blancpain GT, изменил расписание из-за вспышки коронавируса. Первый этап сезона-2020 должен был состояться в итальянской Монце.
Трасса расположена на севере страны, где сейчас зафиксирована эпидемия. В результате руководство чемпионата отменило этап в Италии. Он был запланирован на 19 апреля.
Теперь сезон первенства, которое с 2020 года называется GT World Challenge Europe, начнется 4 мая в Великобритании. В то же время чемпионат решил не отказываться от приезда в Италию.
В качестве компенсации за отмененную гонку в Монце устроители GT World Challenge Europe добавили в календарь этап на другой итальянской трассе в Имоле. Этот заезд решили провести 1 ноября; он станет заключительным этапом-2020.
Ранее из-за коронавируса сорвались гонки Формулы 1, MotoGP, Формулы Е, Суперформулы и других гоночных серий.
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Об этой статье
|Серия
|Blancpain Endurance
|Местонахождение
|Монца
|Автор
|Рахит Тукрал
В Италии отменили гонку спорткаров GT World Challenge. Во всем виноват коронавирус
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