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Blancpain Endurance / Новость

В Италии отменили гонку спорткаров GT World Challenge. Во всем виноват коронавирус

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В Италии отменили гонку спорткаров GT World Challenge. Во всем виноват коронавирус
Автор:
, Репортер, Индия
9 мар. 2020 г., 17:30

Коронавирус сорвал старт сезона GT World Challenge Europe. Чемпионат по гонкам спорткаров отказался приезжать в Монцу из-за эпидемии

Чемпионат Европы по гонкам спорткаров, ранее известный как Blancpain GT, изменил расписание из-за вспышки коронавируса. Первый этап сезона-2020 должен был состояться в итальянской Монце.

Трасса расположена на севере страны, где сейчас зафиксирована эпидемия. В результате руководство чемпионата отменило этап в Италии. Он был запланирован на 19 апреля.

Теперь сезон первенства, которое с 2020 года называется GT World Challenge Europe, начнется 4 мая в Великобритании. В то же время чемпионат решил не отказываться от приезда в Италию.

В качестве компенсации за отмененную гонку в Монце устроители GT World Challenge Europe добавили в календарь этап на другой итальянской трассе в Имоле. Этот заезд решили провести 1 ноября; он станет заключительным этапом-2020.

Ранее из-за коронавируса сорвались гонки Формулы 1, MotoGP, Формулы Е, Суперформулы и других гоночных серий.

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Об этой статье

Серия Blancpain Endurance
Местонахождение Монца
Автор Рахит Тукрал

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