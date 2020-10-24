Сразу три Lamborghini разбили перед стартом «24 часов Спа»
Три гонщика на итальянских суперкарах не поделили дорогу на спуске к Красной Воде
Старт гонки «24 часа Спа» был отложен на полчаса (до 17:00 по московскому времени) из-за необходимости отремонтировать отбойника между поворотами Источник и Красная вода. Ограждение было повреждено днем в воскресенье в результате столкновения трех автомобилей в гонке поддержки – заезде монокубка Lamborghini Super Trofeo.
В сражении за 6-е место среди прочих принимал участие лидер общего зачета серии Кевин Джилардони, чей автомобиль в какой-то момент оказался между двумя другими машинами. В аварии Джилардони не получил повреждений – в отличие от мексиканца Рауля Гузмана, у которого был диагностирован перелом левой ноги.
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Ограждение, поврежденное в аварии в гонке Super Trofeo
Фотограф: Без авторства
Ограждение, поврежденное в аварии в гонке Super Trofeo
Фотограф: Без авторства
Ограждение, поврежденное в аварии в гонке Super Trofeo
Фотограф: Без авторства
Ограждение, поврежденное в аварии в гонке Super Trofeo
Фотограф: Без авторства
Обломки заграждения после аварии в гонке Super Trofeo
Фотограф: Без авторства
Напоминаем, что в прямом эфире следить за гонкой в Спа на протяжении всех 24 часов можно прямо на нашем сайте – прямая трансляция гонки доступна благодаря видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». С поула гонку начнет экипаж, одним из пилотов которого является россиянин Тимур Богуславский.
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Об этой статье
|Серия
|GT WC Endurance
|Этап
|24 часа Спа
|Автор
|Кирилл Качнов