Сразу три Lamborghini разбили перед стартом «24 часов Спа»

Старт гонки «24 часа Спа» был отложен на полчаса (до 17:00 по московскому времени) из-за необходимости отремонтировать отбойника между поворотами Источник и Красная вода. Ограждение было повреждено днем в воскресенье в результате столкновения трех автомобилей в гонке поддержки – заезде монокубка Lamborghini Super Trofeo.

В сражении за 6-е место среди прочих принимал участие лидер общего зачета серии Кевин Джилардони, чей автомобиль в какой-то момент оказался между двумя другими машинами. В аварии Джилардони не получил повреждений – в отличие от мексиканца Рауля Гузмана, у которого был диагностирован перелом левой ноги.

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Напоминаем, что в прямом эфире следить за гонкой в Спа на протяжении всех 24 часов можно прямо на нашем сайте – прямая трансляция гонки доступна благодаря видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». С поула гонку начнет экипаж, одним из пилотов которого является россиянин Тимур Богуславский.