Уже посмотрели «24 часа Ле-Мана» и «24 часа Нюрбургринга» – но снова готовы провести круглые сутки, наблюдая за борьбой на гоночной трассе? Тогда подключайтесь к прямой трансляции еще одного легендарного марафона, суточной гонки на трассе в Спа. Такую возможность вам дарит видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».

Ни одна из трех знаменитых суточных гонок в этом году не обошлась без участия пилотов из России. Но в Спа наших соотечественников, во-первых, будет больше всего – четверо. А во-вторых, только здесь у россиян есть шансы на победу в абсолютного зачете. И потому, что все шесть десятков машин принадлежат к одному классу GT3. И потому, что Тимур Богуславский является лидером турнира GT World Challenge Europe, этапом которого является гонка в Спа. Вдобавок вчера экипаж россиянина заработал право начать гонку с первой позиции.

Гонка финиширует в воскресенье в 16:30. При этом очки в зачет турнира будут начисляться трижды: через 6 часов после старта, через 12 часов (т.е. в 4:30 утра) и после финиша. Так что, отсиживаться за спинами соперников до воскресного рассвета у спортмсенов смысла нет.