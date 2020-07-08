Сироткину нашли место в гонках на 2020 год

В 2020 году Сергей Сироткин будет выступать в гонках на машинах GT3. Это полулюбительская гоночная категория, в которой обычно участвуют джентльмен-драйверы в паре с профессиональными пилотами.

В случае с Сироткиным экипаж будет целиком состоять из профессионалов. Партнерами Сергея станут итальянец Давиде Ригон и испанец Мигель Молина. Оба спортсмена связаны с Ferrari; Ригон какое-то время работал в Скудерии на симуляторе Ф1.

В прошлом году трио Ригона, Молины и Михаила Алешина заняло второе место в общем зачете GT World Challenge Endurance. По сути, Сироткин займет в экипаже место своего соотечественника. Будет ли в 2020 году где-то выступать Михаил Алешин, пока неясно.

Сироткин проведет все пять этапы сезона-2020 на Ferrari 488 GT3 команды AF Corse. Это полузаводской коллектив Ferrari, который выставляет автомобили Ferrari на старт разных чемпионатов: помимо GT3 эта команда представлена в Ле-Мане. Вторую машину AF Corse займут Алессандро Пьергвиди, Джеймс Каладо и Никлас Нильсен.

«Мы сделаем все, что возможно, чтобы помочь Сергею стать быстрым с первой же сессии за рулем 488 GT3», – пообещал Давиде Ригон. «Я очень рад, что в этом году у меня будет полноценная гоночная программа, – в свою очередь заявил Сироткин. – После первых тестов я очень доволен, как у меня складываются отношения со всем коллективом AF Corse. Это еще один шаг на пути к реализации моих долгосрочных целей».

Календарь GT World Challenge Endurance на сезон-2020: