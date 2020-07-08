Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
02 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Первая тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
17 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
8 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Андалусии
24 июл.
-
26 июл.
Следующее событие через
15 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Берлин I
05 авг.
-
05 авг.
Следующее событие через
27 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Берлин II
06 авг.
-
06 авг.
Следующее событие через
28 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
77 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
98 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Blancpain Endurance / Новость

Сироткину нашли место в гонках на 2020 год

Поделились
Комментарии
Сироткину нашли место в гонках на 2020 год
8 июл. 2020 г., 09:47

Бывшего гонщика Формулы 1 отправили в чемпионат спорткаров GT World Challenge Endurance

В 2020 году Сергей Сироткин будет выступать в гонках на машинах GT3. Это полулюбительская гоночная категория, в которой обычно участвуют джентльмен-драйверы в паре с профессиональными пилотами.  

В случае с Сироткиным экипаж будет целиком состоять из профессионалов. Партнерами Сергея станут итальянец Давиде Ригон и испанец Мигель Молина. Оба спортсмена связаны с Ferrari; Ригон какое-то время работал в Скудерии на симуляторе Ф1.

В прошлом году трио Ригона, Молины и Михаила Алешина заняло второе место в общем зачете GT World Challenge Endurance. По сути, Сироткин займет в экипаже место своего соотечественника. Будет ли в 2020 году где-то выступать Михаил Алешин, пока неясно.

Сироткин проведет все пять этапы сезона-2020 на Ferrari 488 GT3 команды AF Corse. Это полузаводской коллектив Ferrari, который выставляет автомобили Ferrari на старт разных чемпионатов: помимо GT3 эта команда представлена в Ле-Мане. Вторую машину AF Corse займут Алессандро Пьергвиди, Джеймс Каладо и Никлас Нильсен.

«Мы сделаем все, что возможно, чтобы помочь Сергею стать быстрым с первой же сессии за рулем 488 GT3», – пообещал Давиде Ригон. «Я очень рад, что в этом году у меня будет полноценная гоночная программа, – в свою очередь заявил Сироткин. – После первых тестов я очень доволен, как у меня складываются отношения со всем коллективом AF Corse. Это еще один шаг на пути к реализации моих долгосрочных целей».

Календарь GT World Challenge Endurance на сезон-2020:

  • 25-26 июля – «3 часа Имолы» (Италия)
  • 5-6 сентября – «6 часов Нюрбургринга» (Германия)
  • 22-25 октября – «24 часа Спа» (Бельгия)
  • 13-15 ноября – «1000 км Поль Рикара» (Франция)

Читайте также:

Следующая новость
В Италии отменили гонку спорткаров GT World Challenge. Во всем виноват коронавирус

Предыдущая новость

В Италии отменили гонку спорткаров GT World Challenge. Во всем виноват коронавирус

trending Сегодня

Попов рассказал, что не так с гонщиками, которые преклоняют колено
Формула 1 / Формула 1

Попов рассказал, что не так с гонщиками, которые преклоняют колено

От победы над Шумахером до превращения в мем. 25 легендарных событий в карьере Алонсо
Формула 1 / Формула 1

От победы над Шумахером до превращения в мем. 25 легендарных событий в карьере Алонсо

Трамп потребовал извинений от единственного чернокожего гонщика NASCAR
NASCAR Cup / NASCAR Cup

Трамп потребовал извинений от единственного чернокожего гонщика NASCAR

Неполадки Mercedes с коробкой передач оказались неисправимыми
Формула 1 / Формула 1

Неполадки Mercedes с коробкой передач оказались неисправимыми

ВВС: Алонсо уже подписал контракт с Renault
Формула 1 / Формула 1

ВВС: Алонсо уже подписал контракт с Renault

Феттель позвонил Марко сразу после увольнения. Зачем?
Формула 1 / Формула 1

Феттель позвонил Марко сразу после увольнения. Зачем?

«Матч ТВ» официально продлил контракт на показ Формулы 1 в России
Формула 1 / Формула 1
54мин

«Матч ТВ» официально продлил контракт на показ Формулы 1 в России

Где смотреть Гран При Штирии: расписание, трансляции, статистика
Формула 1 / Формула 1

Где смотреть Гран При Штирии: расписание, трансляции, статистика

Самое важное:

Сироткину нашли место в гонках на 2020 год
Blancpain Endurance / Blancpain Endurance
31мин

Сироткину нашли место в гонках на 2020 год

В Италии отменили гонку спорткаров GT World Challenge. Во всем виноват коронавирус
Blancpain Endurance / Blancpain Endurance

В Италии отменили гонку спорткаров GT World Challenge. Во всем виноват коронавирус

Экипаж на Porsche стал победителем гонки «24 часа Спа», надолго прерванной из-за дождя
Blancpain Endurance / Blancpain Endurance

Экипаж на Porsche стал победителем гонки «24 часа Спа», надолго прерванной из-за дождя

Прямо сейчас на Motorsport.tv: прямая трансляция гонки «24 часа Спа»
Blancpain Endurance / Blancpain Endurance

Прямо сейчас на Motorsport.tv: прямая трансляция гонки «24 часа Спа»

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Blancpain Endurance , GT
Пилоты Давиде Ригон , Алессандро Пьергвиди , Мигель Молина , Сергей Сироткин
Команды AF Corse

Самое читаемое

1
Формула 1

Попов рассказал, что не так с гонщиками, которые преклоняют колено

2
Формула 1

От победы над Шумахером до превращения в мем. 25 легендарных событий в карьере Алонсо

3
NASCAR Cup

Трамп потребовал извинений от единственного чернокожего гонщика NASCAR

4
Формула 1

Неполадки Mercedes с коробкой передач оказались неисправимыми

5
Формула 1

ВВС: Алонсо уже подписал контракт с Renault

Самое важное:

Сироткину нашли место в гонках на 2020 год
GTWE

Сироткину нашли место в гонках на 2020 год

В Италии отменили гонку спорткаров GT World Challenge. Во всем виноват коронавирус
GTWE

В Италии отменили гонку спорткаров GT World Challenge. Во всем виноват коронавирус

Экипаж на Porsche стал победителем гонки «24 часа Спа», надолго прерванной из-за дождя
GTWE

Экипаж на Porsche стал победителем гонки «24 часа Спа», надолго прерванной из-за дождя

Прямо сейчас на Motorsport.tv: прямая трансляция гонки «24 часа Спа»
GTWE

Прямо сейчас на Motorsport.tv: прямая трансляция гонки «24 часа Спа»

Гонки в прямом эфире на Motorsport.tv: «24 часа Спа»
GTWE

Гонки в прямом эфире на Motorsport.tv: «24 часа Спа»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.