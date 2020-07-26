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Blancpain Endurance / Имола / Отчет о гонке

Сироткин стал 20-м в дебютной гонке GT WCE

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Сироткин стал 20-м в дебютной гонке GT WCE
Автор:
, редактор
26 июл. 2020 г., 14:56

Россиянин Тимур Богуславский попал в тройку призеров

В Имоле стартовал новый сезон гонок GT World Challenge Europe. Свой дебют в серии провел бывший пилот Формулы 1 Сергей Сироткин. Первая гонка для россиянина вышла не слишком удачной – его экипаж команды SMP Racing на машине Ferrari 488 GT3 пришел к финишу лишь 20-м. 

А вот Тимур Богуславский в составе экипаж AKKA ASP на Mercedes закончил гонку третьим. Победа досталась экипажу Audi Club Team WRT с Мирко Бортолотти, Келвином ван дер Линде и Матье Ваксивьером в составе. Второе место у экипажа GPX Racing на Porsche 911 GTR3.

Экипаж Barwell с россиянином Лео Машицким в составе стал 34-м, у HRT Сергея Афансьева 40-е место.

Следить за гонкой в прямом эфире можно было на «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия Blancpain Endurance
Этап Имола
Пилоты Сергей Сироткин
Автор Иван Матушкин

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