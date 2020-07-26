Сироткин стал 20-м в дебютной гонке GT WCE

В Имоле стартовал новый сезон гонок GT World Challenge Europe. Свой дебют в серии провел бывший пилот Формулы 1 Сергей Сироткин. Первая гонка для россиянина вышла не слишком удачной – его экипаж команды SMP Racing на машине Ferrari 488 GT3 пришел к финишу лишь 20-м.

А вот Тимур Богуславский в составе экипаж AKKA ASP на Mercedes закончил гонку третьим. Победа досталась экипажу Audi Club Team WRT с Мирко Бортолотти, Келвином ван дер Линде и Матье Ваксивьером в составе. Второе место у экипажа GPX Racing на Porsche 911 GTR3.

Экипаж Barwell с россиянином Лео Машицким в составе стал 34-м, у HRT Сергея Афансьева 40-е место.

Следить за гонкой в прямом эфире можно было на «Моторспорт.ТВ».