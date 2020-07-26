Сироткин стал 20-м в дебютной гонке GT WCE
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Россиянин Тимур Богуславский попал в тройку призеров
В Имоле стартовал новый сезон гонок GT World Challenge Europe. Свой дебют в серии провел бывший пилот Формулы 1 Сергей Сироткин. Первая гонка для россиянина вышла не слишком удачной – его экипаж команды SMP Racing на машине Ferrari 488 GT3 пришел к финишу лишь 20-м.
А вот Тимур Богуславский в составе экипаж AKKA ASP на Mercedes закончил гонку третьим. Победа досталась экипажу Audi Club Team WRT с Мирко Бортолотти, Келвином ван дер Линде и Матье Ваксивьером в составе. Второе место у экипажа GPX Racing на Porsche 911 GTR3.
Экипаж Barwell с россиянином Лео Машицким в составе стал 34-м, у HRT Сергея Афансьева 40-е место.
Следить за гонкой в прямом эфире можно было на «Моторспорт.ТВ».
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Об этой статье
|Серия
|Blancpain Endurance
|Этап
|Имола
|Пилоты
|Сергей Сироткин
|Автор
|Иван Матушкин
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Сироткин стал 20-м в дебютной гонке GT WCE
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