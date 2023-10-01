Шварцмал победил в финале сезона GT Endurance, Богуславский выиграл титул

Финал марафонского сезона Гран Туризмо принимала «Каталунья». Еще до старта 3-часовой гонки стало ясно, что в этот уик-энд расстановка сил окажется не такой, как обычно: в квалификации очень здорово смотрелись оба экипажа заводской Ferrari.

Трио в составе Алессио Роверы, Роберта Шварцмана и Никласа Нильсена завоевало поул, и стартовавший итальянец оставался впереди по ходу всего первого часа. Однако толчея на пит-лейне по ходу первой волны пит-стопов привела к тому, что из-за небольшой заминки Шварцман выехал на трассу вторым позади Маро Энгеля на Mercedes.

Россиянин пробовал наседать на соперника, но тот не дрогнул – и к концу второго часа разница между парой лидеров достигла четырех секунд. Она продолжила расти и на финальном отрезке, однако несколько выездов машины безопасности привели к тому, что соперники вновь оказались на трассе рядом.

До финиша оставалось всего 20 минут, когда судьи объявили о штрафе в пять секунд для лидеров гонки за столкновение на самом первом круге. И хотя сменивший Энгеля Лука Штольц раньше всех проехал под клетчатый флаг, в протоколе их экипаж остался только четвертыми.

Такой поворот сюжета привел к тому, что для Ferrari, у которой в этом сезоне не было ни одного призового финиша, гонка закончилась дублем – Шварцман сотоварищи победили, а Даниэль Серра, Давиде Ригон и Антонио Фуоко финишировали вторыми. Тройку призеров замкнули гонщики на Porsche.

Победа стала для модели 296 GT3 первой в нынешнем сезоне (и второй в истории после «24 часов Нюрбургринга», которые не входят в календарь главного чемпионата Гран Туризмо). Роберт Шварцман поднялся на вершину подиума впервые с этапа Формулы 2 в Сильверстоуне летом 2021 года.

Mercedes-AMG GT3 №88 команды Akkodis ASP Team: Раффаэле Марчелло, Тимур Богуславский, Жюль Гунон Фото: AG Photo

Отдельной темой финального этапа стала борьба за титул. Лидеры сезона – Тимур Богуславский, Раффаэле Марчелло и Жюль Гунон – приехали на финал с запасом в 18 очков, однако не лучшим образом провели квалификацию и стартовали на Mercedes команды ASP только девятыми.

Впрочем, их главные соперники на BMW коллектива ROWE и вовсе остались на решетке 13-ми. Марчелло на первом отрезке пробился на пятое место, а Богуславский и вовсе выехал на трассу третьим. Тимур сдержал прессинг соперников, не уступив им до второго пит-стопа. Завершавший гонку Гунон финишировал пятым, что сделало экипаж новыми чемпионами GT Endurance.

Результат ROWE в такой ситуации уже ни на что не влиял – пилоты команды все три часа провели в борьбе на стыке первого и второго десятка и остались в общем зачете на второй строчке.

Участников гонок Гран Туризмо ждет еще заключительный этап спринтерского сезона, он пройдет в середине октября в Зандфорте.

Читайте также: Экипаж Богуславского продолжил победную серию в гонках GT