Россиянин выиграл престижный турнир в гонках GT

Тимур Богуславский по итогам нынешнего сезона стал лучшим в абсолютном зачете престижного гоночного турнира GT World Challenge Europe. Последний этап сезона – 1000-километровую гонку на трассе «Поль Рикар» – экипаж 20-летнего пилота из Казани закончил на 18-й позиции, но набранного россиянином по ходу сезона очкового запаса хватило для завоевания титула.

Причиной неудачи на французской трассе стало повреждение автомобиля, на котором выступает россиянин – Mercedes-AMG GT французской команды AKKA AST. Один из товарищей Богуславского по команде повредил передний сплиттер (судя по всему, зацепив в одном из поворотов пластиковый столбик), что сначала привело к снижению темпа, а потом и к необходимости ремонта машины в боксах.

Победу в гонке одержал экипаж команды AF Corse, выступающий на Ferrari F488. Стартовав со второй позиции, он постоянно находился в лидирующей группе – но на финальной стадии гонки занимал только 3-е место, проигрывая около больше 5 секунд Porsche 911 команды GPX. Выйти вперед представителям итальянского коллектива помогла тактика (на последнем пит-стопе механики ради экономии время поменяли только два колеса) и мастерство Алессандро Пьергуиди, который смог удержать завоеванное с помощью тактического решения лидерство.

Экипаж еще одной Ferrari, куда входил Сергей Сироткин, стартовал с поула, однако по ходу гонки методично терял позиции и в итоге оказался на финише 7-м.