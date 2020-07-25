Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: дебютная квалификация Сироткина в GT
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25 июл. 2020 г., 15:30
В этот уик-энд в Имоле стартует новый сезон гонок Гран Туризмо – участие в первом этапе примут сразу четверо россиян
Популярная серия Blancpain, с этого года сменившая спонсорское имя на пафосное (хоть и несколько нелогичное) GT World Challenge Europe, начинает очередной год в Имоле. Почти полсотни экипажей будут спорить за победу в трехчасовой гонке, но прежде их ждет квалификация.
В списке участников – сразу четверо россиян. Это экс-гонщик Williams Сергей Сироткин (Ferrari), который никогда не пилотировал машины этой категории, а также опытные Сергей Афанасьев (Mercedes) и Леонид Мащицкий (Lamborghini).
Однако всех их в субботней утренней тренировке смог переиграть недавний дебютант Тимур Богуславский – экипаж гонщика из Казани, выступающего на Mercedes, стал быстрейшим.
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Что принесет квалификация, смотрим вместе:
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Об этой статье
|Серия
|Blancpain Endurance
|Этап
|Имола
|Сессия
|Квалификация
|Местонахождение
|Имола
|Пилоты
|Лео Мащицкий , Сергей Афанасьев , Сергей Сироткин , Тимур Богуславский
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Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: дебютная квалификация Сироткина в GT
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