Популярная серия Blancpain, с этого года сменившая спонсорское имя на пафосное (хоть и несколько нелогичное) GT World Challenge Europe, начинает очередной год в Имоле. Почти полсотни экипажей будут спорить за победу в трехчасовой гонке, но прежде их ждет квалификация.

В списке участников – сразу четверо россиян. Это экс-гонщик Williams Сергей Сироткин (Ferrari), который никогда не пилотировал машины этой категории, а также опытные Сергей Афанасьев (Mercedes) и Леонид Мащицкий (Lamborghini).

Однако всех их в субботней утренней тренировке смог переиграть недавний дебютант Тимур Богуславский – экипаж гонщика из Казани, выступающего на Mercedes, стал быстрейшим.

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Что принесет квалификация, смотрим вместе: