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Blancpain Endurance / Имола / Прямой эфир

Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: дебютная гонка Сироткина в GT

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Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: дебютная гонка Сироткина в GT
26 июл. 2020 г., 10:55

В этот уик-энд в Имоле стартует новый сезон гонок Гран Туризмо – участие в первом этапе примут сразу четверо россиян

Популярная серия Blancpain, с этого года сменившая имя на GT World Challenge Europe, начинает очередной год на трассе имени Энцо и Дино Феррари. 46 экипажей готовы начать спор за победу в трехчасовой гонке.

Российским болельщикам на этот раз будет, за кого поболеть. На старт выйдут экс-гонщик Williams Сергей Сироткин (Ferrari), которого ждет дебют в GT, а также уже выступавшие в этой категории Сергей Афанасьев, Тимур Богуславский (оба – Mercedes) и Леонид Мащицкий (Lamborghini).

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Об этой статье

Серия Blancpain Endurance
Этап Имола
Сессия Гонка
Местонахождение Имола
Пилоты Лео Мащицкий , Сергей Афанасьев , Сергей Сироткин , Тимур Богуславский

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