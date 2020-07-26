Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: дебютная гонка Сироткина в GT

Популярная серия Blancpain, с этого года сменившая имя на GT World Challenge Europe, начинает очередной год на трассе имени Энцо и Дино Феррари. 46 экипажей готовы начать спор за победу в трехчасовой гонке.

Российским болельщикам на этот раз будет, за кого поболеть. На старт выйдут экс-гонщик Williams Сергей Сироткин (Ferrari), которого ждет дебют в GT, а также уже выступавшие в этой категории Сергей Афанасьев, Тимур Богуславский (оба – Mercedes) и Леонид Мащицкий (Lamborghini).

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