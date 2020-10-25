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GT WC Endurance / 24 часа Спа / Новость

Porsche выиграла «24 часа Спа» во второй раз подряд

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Porsche выиграла «24 часа Спа» во второй раз подряд
Автор:
, Главный редактор

Два российских пилота имели шансы попасть на подиум – но оба потерпели неудачу

Суточная гонка на трассе в Спа закончилась победой экипажа команды ROWE Racing в составе Ника Тэнди, Эрла Бамбера и Лорана Вантхора, поочередно управлявших автомобилем Porsche 911. Автомобиль немецкой марки выиграл знаменитые соревнования на бельгийском автодроме во второй раз подряд.

Автором победы стал завершавший гонку Тэнди. Когда британец в последний раз занял место за рулем, до финиша оставалось чуть меньше 4-х часов, а экипаж находился на 5-й позиции. В финале гонки на трассе, которую вплоть до самого финиша поливал дождь, Тэнди совершил пару ключевых обгонов – а команда ROWE надежно сделала свою работу по ходу последней волны пит-стопов.

Однако экипаж рисковал потерять победу за считанные минуты до финиша. «Не знаю, что случилось – то ли дифференциал сломался, то ли коробка, то ли вылетела полуось, – рассказал Тэнди после финиша. – За полтора круга до финиша машина начала издавать страшные звуки, и из нее начало вытекать масло». Так или иначе, Porsche под номером 98 пересек линию финиша с отрывом в 4 секунды от ближайшего соперника.

На втором месте гонку завершил экипаж Audi команды Attempo, на третьем – еще один Porsche коллектива Dinamic.

В марафоне приняли участие четыре российских пилота – причем двое из них имели реальные шансы финишировать на подиуме. Экипаж команды AKKA ASP, в состав которого входил казанец Тимур Богуславский, стартовал с поула и долго лидировал – однако во второй половине гонки сошел с трассы. Причиной этого стали повреждения автомобиля Mercedes, полученные после разрушения одного из тормозных дисков. Впрочем, неудача постигла не только Богуславского – но и пилотов Audi, с которыми россиянин сражается за титул в зачете турнира GT World Challenge. И по итогам гонки Тимур, возглавлявший перед этим уик-эндом общий зачет, смог сохранить лидерство.

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Экипаж SMP Racing, в котором Сергей Сироткин составил компанию Мигелю Молине и Давиде Ригону, за пару часов до финиша занимал третье место. Однако потерял немало времени, когда Ferrari (за рулем которой в этот момент находился россиянин) в борьбе за позицию столкнулась с другим автомобилем итальянской марки.

В итоге лучшим из россиян стал Леонид Мащицкий, выступавший на Lamborghini – его экипаж стал 15-м в абсолютном зачете и лучшим в своей категории Pro-Am.

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Об этой статье

Серия GT WC Endurance
Этап 24 часа Спа
Автор Кирилл Качнов

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