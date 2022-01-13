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GT WC Endurance Новости

Официально: Росси продолжит карьеру в гонках категории GT

Валентино проведет 2022 год за рулем Audi в чемпионате GT World Challenge Europe

Официально: Росси продолжит карьеру в гонках категории GT

После завершения карьеры в чемпионате мира по мотогонкам Валентино Росси рассказывал, что собирается перезапустить карьеру и перейти на полное расписание в одну из серий, где используются машины категории GT.

Сегодня Росси объявил, что в грядущем автоспортивном сезоне итальянец будет выступать в европейском чемпионате GT World Challenge в составе команды WRT, использующей автомобили Audi R8. 

Сообщается, что Валентино выступит и на спринтерских этапах (две часовых гонки за уик-энд), и в длинных гонках (протяженностью от 2-х до 24-х часов). Напомним, очки по итогам этапов разных типов подсчитываются отдельно – но существует и общий зачет. В прошлом году представители WRT первенствовали в двух из трех зачетов – спринтерском и общем. 

На старт этапов обоих типов выходят не отдельные гонщики, а экипажи из двух-трех человек. С кем разделит автомобиль Росси, команда пока не объявила.

Ранее многократный чемпион MotoGP уже не раз выступал на автомобилях класса GT: например, пилот дважды участвовал в гонке «12 часов Персидского залива» и планировал проехать марафон и в третий раз в начале января 2022 года, однако ему пришлось пропустить заезд из-за самоизоляции. Итальянец также принимал участие в тестах Audi R8 команды WRT в декабре 2021-го в Валенсии.

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Очки за кибергонки и экипаж М+Ж. Главные инновации 2021 года
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