Лидеры DTM отказались от выступлений в «24 часах Спа»

Три заводских гонщика Audi должны были ехать в разных экипажах – Раст и Фрейнс за WRT, а Мюллер за Sainteloc Racing. Они входили в число фаворитов гонки, но в коротком заявлении, опубликованном Audi во вторник, говорится, что все трое не выйдут на старт.

«Совместно с Audi Sport гонщики приняли решение полностью сфокусироваться на предстоящем финале DTM в Хоккехайме», – гласит сообщение.

После четырех побед подряд Раст обошел в общем зачете долго лидировавшего Мюллера и возглавляет таблицу со 304 очками. У Нико 285 баллов, у Фрейнса – 262. Все остальные уже давно потеряли шансы на титул.

Уик-энд в Хоккенхайме пройдет на стыке октября и ноября, это будут последние гонки для классического чемпионата DTM – с будущего года серия перейдет на регламент GT3 и откажется от заводских коллективов.

Читайте также: DTM станет чемпионатом частных команд на машинах GT

На замену трем гонщикам Audi пригласила в Спа Матье Ваксивьера, Дорьяна Бокколаччи и Денниса Маршала – пока еще не решено, кто именно займет чье место.

Гонка «24 часа Спа» стартует в субботу в 16:30 по московскому времени. В списке ее участников – все сильнейшие пилоты категории Гран Туризмо, включая и четверых россиян: Сергея Сироткина, Тимура Богуславского, Сергея Афанасьева и Леонида Мащицкого.

Марафон практически без перерывов от старта до финиша покажет в прямом эфире видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».