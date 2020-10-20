Лидеры DTM отказались от выступлений в «24 часах Спа»
Рене Раст, Нико Мюллер и Робин Фрейнс не выйдут в этот уик-энд на старт арденнского марафона, чтобы лучше подготовиться к финалу DTM
Три заводских гонщика Audi должны были ехать в разных экипажах – Раст и Фрейнс за WRT, а Мюллер за Sainteloc Racing. Они входили в число фаворитов гонки, но в коротком заявлении, опубликованном Audi во вторник, говорится, что все трое не выйдут на старт.
«Совместно с Audi Sport гонщики приняли решение полностью сфокусироваться на предстоящем финале DTM в Хоккехайме», – гласит сообщение.
После четырех побед подряд Раст обошел в общем зачете долго лидировавшего Мюллера и возглавляет таблицу со 304 очками. У Нико 285 баллов, у Фрейнса – 262. Все остальные уже давно потеряли шансы на титул.
Уик-энд в Хоккенхайме пройдет на стыке октября и ноября, это будут последние гонки для классического чемпионата DTM – с будущего года серия перейдет на регламент GT3 и откажется от заводских коллективов.
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Гонка «24 часа Спа» стартует в субботу в 16:30 по московскому времени. В списке ее участников – все сильнейшие пилоты категории Гран Туризмо, включая и четверых россиян: Сергея Сироткина, Тимура Богуславского, Сергея Афанасьева и Леонида Мащицкого.
Марафон практически без перерывов от старта до финиша покажет в прямом эфире видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».
Об этой статье
|Серия
|Blancpain Endurance , DTM
|Пилоты
|Рене Раст , Робин Фрейнс , Нико Мюллер
|Команды
|W Racing Team , Sainteloc Racing
|Автор
|Джейми Кляйн