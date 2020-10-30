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GT WC Endurance / 24 часа Спа / Отчет о гонке

Как набрать в гонке 12 очков, не садясь в машину. Тимур Богуславский в «24 часах Спа»

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Как набрать в гонке 12 очков, не садясь в машину. Тимур Богуславский в «24 часах Спа»
Автор:
, Главный редактор

Гонщик из Казани не смог финишировать в главной гонке сезона – но сохранил шансы выиграть престижный турнир в гонках GT

«24 часа Спа», состоявшаяся в прошлые выходные – необычная гонка сразу с нескольких точек зрения. К примеру, в отличие от других знаменитых суточных марафонов, здесь все шесть десятков машин – одного класса, а значит – все являются соперниками друг для друга. Еще одна особенность заезда в Арденнах – схема начисления очков. Баллы получает не только первая десятка на финише гонки, но и экипажи, занимавшие первые 9 мест после 6-ти и 12-ти часов.

Именно так и стал возможен парадокс, о котором шла речь в заголовке. Экипаж французской команды AKKA ASP не смог добраться до финиша гонки – но заработал 12 очков за лидерство в конце первого 6-часового отрезка. Дюжину баллов получил на свой счет и россиянин Тимур Богуславский – хотя к моменту схода экипажа с трассы на 11-м часу соревнований пилот Казани еще ни разу не садился за руль своего Mercedes-AMG GT3.

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«Все дело было в погоде, – объясняет Тимур выбранную командой тактику. – Мы достаточно хорошо представляли, какой она будет: первая половина должна была пройти посуху, а вот в воскресенье был неизбежен достаточно сильный дождь. Я хорошо знаю трассу в Спа – в частности, у меня получается поддерживать там высокий темп, если асфальт мокрый. Поэтому я должен был провести много времени за рулем во второй половине гонки. А до этого мои напарники должны были по максимуму использовать наше преимущество в скорости и создать отрыв от соперников».

Тимур Богуславский в годы выступлений в кольцевых гонках в России

Тимур Богуславский в годы выступлений в кольцевых гонках в России

Фото: SMP Racing

Mercedes в эти выходные был самой быстрой машиной в пелотоне, а автомобиль французской команды – самым быстрым из всех Mercedes. Экипаж Богуславского уверенно удерживал лидерство, хотя среди преследователей было немало известных пилотов и успешных команд: звезды Ле-Мана и DTM плюс три экс-пилота Формулы 1 – Джанкарло Физикелла, Камуи Кобаяши и еще один россиянин, Сергей Сироткин. Кстати, действиями москвича в боксах AKKA ASP в какой-то момент остались не слишком довольны.

«Одним из наших главных соперников был экипаж на Ferrari, в котором ехал Джеймс Каладо [чемпион WEC и победитель «24 часов Ле-Мана» в категории GT], – поясняет Тимур. – А еще один экипаж той же команды, в цветах SMP Racing и с участием Сергея, отставал на пару кругов. Понятно, что машины близки друг к другу по скорости – но все-таки правило голубых флагов никто не отменял. Сергей же кругов десять не давал себя обогнать – и на этом мы потеряли не так уж мало времени».

Экипаж Богуславского стартовал с поула: на фото Раффаэле Марчелло возглавляет пелотон на первых кругах гонки

Экипаж Богуславского стартовал с поула: на фото Раффаэле Марчелло возглавляет пелотон на первых кругах гонки

Фото: SRO

Впрочем, на положении экипажа Богуславского это всерьез не сказалось. Как и мелкий дождь, заморосивший вечером. Ситуация, когда асфальт подмокает и сцепление шин с асфальтом снижается, но дождевые шины ставить еще рано – наименее удобная для экипажей на Mercedes. Пожалуй, только в таких условиях купе с трехлучевой звездой на радиаторе теряют в темпе по сравнению с машинами других марок. В прошлую субботу такая погода установилась на трассе на несколько часов – но это не помешало товарищам Богуславского по команде, Раффаэле Марчелло и Фелипе Фраге, удерживать лидерство.

«Но не исключено, что именно погода стала одним из факторов, который привел к сходу, – рассказывает гонщик из Казани. – Из-за холодного воздуха тормозные диски необычно быстро остывали, когда пилот отпускал педаль перед поворотом. А нас вывел из борьбы именно диск, разрушившийся на скорости 260 км/ч. После этого срубило центральную гайку, отвалилось колесо, по пути в боксы вырвало крепление рычага подвески…

Машину можно было вернуть в гонку, но требовалось серьезно латать кузов в месте крепления рычага. На это ушло бы три часа – то есть рассчитывать на очки все равно уже не приходилось».

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Тимур допускает, что причиной неудачи стала недоработка поставщика тормозов. Вряд ли случайно аналогичные проблемы возникли и на нескольких других Mercedes. К примеру, на втором автомобиле AKKA ASP диск (причем тот же, что лопнул на лидирующей машине – передний левый) сильно повело. Тормоза пришлось менять гораздо раньше, чем планировалось – изначально команда хотела сделать это только после 20-го часа гонки.

«Конечно, сход с трассы сильно расстроил всю команду – особенно после того, как здорово мы провели первую половину заезда, – поделился своими эмоциями Богуславский. – Но я изначально не исключал неудачи. Все-таки в этой гонке удача, фарт тоже играют важную роль.

В каком состоянии будет трасса, насколько повезет или не повезет с выездом автомобиля безопасности – все это может тебе сильно помочь или, наоборот, все испортить. Вспомните, что было с Porsche, который в итоге выиграл – он же на последних кругах трассу маслом поливал. То есть еще полчаса – и ни о какой победе не было бы и речи».

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К счастью для Тимура, у главных его соперников по борьбе за титул в турнире GT World Challenge Europe бельгийский уик-энд сложился еще хуже: три пилота Audi (Келвин ван дер Линде, Дрис Вантхор и Шарль Веетс) не набрали вообще ни одного очка. И накануне последнего этапа– 1000-километровой гонки, которая состоится на трассе «Поль-Рикар» – россиянин лидирует в серии с приличным запасом. Лучшие из пилотов Audi проигрывают ему 24 очка – это значит, что для завоевания титула Богуславскому будет достаточно финишировать 5-м.

На последнем этапе в одном экипаже в Богуславским будут выступать Раффаэле Марчелло и Максимилиан Бук, на счету которого целых четыре титула в гонках GT

На последнем этапе в одном экипаже в Богуславским будут выступать Раффаэле Марчелло и Максимилиан Бук, на счету которого целых четыре титула в гонках GT

Фото: SRO

«Французская трасса для нас – не самая простая, – признает Богуславский. – На ней есть длинная прямая, а по максимальной скорости Mercedes в этом году чуть ли не худшая машина в пелотоне. Так что, легкой прогулкой последняя гонка точно не станет. Но, с другой стороны, от прошлогоднего выступления у меня остались неплохие воспоминания – мой экипаж тогда выиграл гонку в своем зачете».

За развитием событий на «Поль Рикаре» читатели Motorsport.com смогут следить в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» – с помощью весь сезон следящих за турниром комментаторов Сергея Краснова и Ильяса Гумерова. Гонка на французской трассе пройдет 15 ноября.

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Об этой статье

Серия GT WC Endurance
Этап 24 часа Спа
Пилоты Тимур Богуславский
Автор Кирилл Качнов

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