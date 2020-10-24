GT WC Endurance
GT WC Endurance
R
GT WC Endurance
Нюрбургринг
06 сент.
Мероприятие окончено
R
GT WC Endurance
24 часа Спа
22 окт.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
GT WC Endurance / 24 часа Спа / Отчет о квалификации

Экипаж российского гонщика стартует с поула в «24 часах Спа»

Поделились
Комментарии
Экипаж российского гонщика стартует с поула в «24 часах Спа»
Автор:
, Редактор

У Тимура Богуславского есть большие шансы заработать много очков и укрепить лидерство в чемпионате

Пилот команды Mercedes-AMG Team AKKA ASP Раффаэле Марчелло выиграл квалификацию перед 24-часовой гонкой чемпионата GT World Challenge. Сегодня его экипаж, в состав которого также входит бразилец Фелипе Фрага и 20-летний россиянин Тимур Богуславский первыми стартуют в гонке.

За рулем Mercedes AMG GT Марчелло проехал круг за 2:32,166. Вторым стал экипаж на Audi, где лучшее время в квалификации показал южноафриканец Кельвин ван дер Линде. Прошлогодний обладатель поула в Спа Маро Энгель на Mercedes стартует третьим.

Гонка в Спа интересна тем, что очки в ней даются три раза. Первый раз по результатам шести часов, второй раз по результатам 12 часов и наибольшее число очков экипаж получает после финиша. Таким образом напряженная борьба ожидается с самого начала, так как беречь машину и экономить силы для финального рывка не имеет смысла. Всего в «24 часах Спа» экипаж может заработать до 50 очков, столько же начисляется в зачет каждого из пилотов.

Сейчас именно Богуславский является лидером чемпионата. На его счету 124 очка. У напарника Тимура, итальянца Марчелло только 114,5 очков, так как он участвовал в меньшем количестве гонок.

Подробнее о предстоящем сражении вы можете почитать в нашем анонсе. Гонка стартует в 16:30 по московскому времени. Начиная с 16:00 на платформе «Моторспорт.ТВ» начнется прямая трансляция из Бельгии.

Читайте также:

«24 часа Спа» пройдет в эти выходные. Борьба там плотнее, чем в «Ле-Мане» – а выиграть вполне может россиянин

Предыдущая новость

«24 часа Спа» пройдет в эти выходные. Борьба там плотнее, чем в «Ле-Мане» – а выиграть вполне может россиянин
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия GT WC Endurance
Этап 24 часа Спа
Пилоты Тимур Богуславский
Автор Сергей Иванов

Самое читаемое Сегодня

Стролл «слепой», а Ферстаппен – недогадливый. Red Bull и Racing Point об аварии во второй тренировке
Формула 1 Формула 1 / Новость

Стролл «слепой», а Ферстаппен – недогадливый. Red Bull и Racing Point об аварии во второй тренировке

Вольф: Мы бессильны помочь Расселлу
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: Мы бессильны помочь Расселлу

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas

Квят не смог показать хорошее время из-за хаоса на трассе
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят не смог показать хорошее время из-за хаоса на трассе

Mercedes пошутила: Переход Хэмилтона в Renault подтвержден
Формула 1 Формула 1 / Новость

Mercedes пошутила: Переход Хэмилтона в Renault подтвержден

Гасли о пожаре в практике: Все произошло внезапно
Формула 1 Формула 1 / Новость

Гасли о пожаре в практике: Все произошло внезапно

Пожар, столкновение и тесты шин отняли у пилотов две трети тренировки в Портимане
Формула 1 Формула 1 / Отчет о тренировке

Пожар, столкновение и тесты шин отняли у пилотов две трети тренировки в Портимане

Босс McLaren высмеял ситуацию с болезнью Стролла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Босс McLaren высмеял ситуацию с болезнью Стролла

Самое важное:

Экипаж российского гонщика стартует с поула в «24 часах Спа»
GT WC Endurance GT WC Endurance / Отчет о квалификации

Экипаж российского гонщика стартует с поула в «24 часах Спа»

«24 часа Спа» пройдет в эти выходные. Борьба там плотнее, чем в «Ле-Мане» – а выиграть вполне может россиянин
GT WC Endurance GT WC Endurance / Анонс

«24 часа Спа» пройдет в эти выходные. Борьба там плотнее, чем в «Ле-Мане» – а выиграть вполне может россиянин

Лидеры DTM отказались от выступлений в «24 часах Спа»
GT WC Endurance GT WC Endurance / Новость

Лидеры DTM отказались от выступлений в «24 часах Спа»

Сироткин стал 20-м в дебютной гонке GT WCE
GT WC Endurance GT WC Endurance / Отчет о гонке

Сироткин стал 20-м в дебютной гонке GT WCE

Самое читаемое

1
Формула 1

Квят не смог показать хорошее время из-за хаоса на трассе

2
Формула 1

Стролл «слепой», а Ферстаппен – недогадливый. Red Bull и Racing Point об аварии во второй тренировке

3
Формула 1

Отец Магнуссена рассказал о планах Кевина после ухода из Haas

4
Формула 1

Босс McLaren высмеял ситуацию с болезнью Стролла

5
Формула 1

Пожар, столкновение и тесты шин отняли у пилотов две трети тренировки в Портимане

Самое важное:

Экипаж российского гонщика стартует с поула в «24 часах Спа»
GT WC Endurance

Экипаж российского гонщика стартует с поула в «24 часах Спа»

«24 часа Спа» пройдет в эти выходные. Борьба там плотнее, чем в «Ле-Мане» – а выиграть вполне может россиянин
GT WC Endurance

«24 часа Спа» пройдет в эти выходные. Борьба там плотнее, чем в «Ле-Мане» – а выиграть вполне может россиянин

Лидеры DTM отказались от выступлений в «24 часах Спа»
GT WC Endurance

Лидеры DTM отказались от выступлений в «24 часах Спа»

Сироткин стал 20-м в дебютной гонке GT WCE
GT WC Endurance

Сироткин стал 20-м в дебютной гонке GT WCE

Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: дебютная гонка Сироткина в GT
GT WC Endurance

Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: дебютная гонка Сироткина в GT

Последние видео

Дождь. Сумрак. Спа. Это могло закончиться только аварией 00:53
GT WC Endurance

Дождь. Сумрак. Спа. Это могло закончиться только аварией

По-настоящему разрушительная авария в Параболике. Чудо, что никто не пострадал 01:45
GT WC Endurance

По-настоящему разрушительная авария в Параболике. Чудо, что никто не пострадал

Mercedes врезается в стену в Имоле. Видео 00:36
GT WC Endurance

Mercedes врезается в стену в Имоле. Видео

Назад в Имолу. На культовой трассе прошла первая гонка в 2020-м 02:01
GT WC Endurance

Назад в Имолу. На культовой трассе прошла первая гонка в 2020-м

«Каталунья». Гонка без компромиссов 04:55
GT WC Endurance

«Каталунья». Гонка без компромиссов

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.