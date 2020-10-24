Экипаж российского гонщика стартует с поула в «24 часах Спа»
У Тимура Богуславского есть большие шансы заработать много очков и укрепить лидерство в чемпионате
Пилот команды Mercedes-AMG Team AKKA ASP Раффаэле Марчелло выиграл квалификацию перед 24-часовой гонкой чемпионата GT World Challenge. Сегодня его экипаж, в состав которого также входит бразилец Фелипе Фрага и 20-летний россиянин Тимур Богуславский первыми стартуют в гонке.
За рулем Mercedes AMG GT Марчелло проехал круг за 2:32,166. Вторым стал экипаж на Audi, где лучшее время в квалификации показал южноафриканец Кельвин ван дер Линде. Прошлогодний обладатель поула в Спа Маро Энгель на Mercedes стартует третьим.
Гонка в Спа интересна тем, что очки в ней даются три раза. Первый раз по результатам шести часов, второй раз по результатам 12 часов и наибольшее число очков экипаж получает после финиша. Таким образом напряженная борьба ожидается с самого начала, так как беречь машину и экономить силы для финального рывка не имеет смысла. Всего в «24 часах Спа» экипаж может заработать до 50 очков, столько же начисляется в зачет каждого из пилотов.
Сейчас именно Богуславский является лидером чемпионата. На его счету 124 очка. У напарника Тимура, итальянца Марчелло только 114,5 очков, так как он участвовал в меньшем количестве гонок.
Подробнее о предстоящем сражении вы можете почитать в нашем анонсе. Гонка стартует в 16:30 по московскому времени. Начиная с 16:00 на платформе «Моторспорт.ТВ» начнется прямая трансляция из Бельгии.
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Об этой статье
|Серия
|GT WC Endurance
|Этап
|24 часа Спа
|Пилоты
|Тимур Богуславский
|Автор
|Сергей Иванов